4 способа облегчить отхождение мокроты

Мокрота — слизь, скапливающаяся в легких и дыхательных путях во время бронхита, гриппа, и других респираторных заболеваний. Она может появляться и без простуды, вследствие аллергии или длительного нахождения в загрязненном помещении, например, на стройке.

Запуская процесс откашливания, наши легкие самоочищаются, избавляются от пыли и болезнетворных микроорганизмов. Как им помочь?

  1. Контролируйте влажность помещения. Установите увлажнитель, если воздух в комнате слишком сухой, пейте достаточное количество теплой жидкости.
  2. Занимайтесь спортом. Физическая активность увеличивает частоту дыхания и упрощает отхождение мокроты. Но заниматься ей можно только в случае, если вы чувствуете себя хорошо.
  3. Пейте теплое молоко. Оно разжижает мокроту, обладает муколитическими, смягчающими и отхаркивающими свойствами. Можно добавить немного меда и сливочного масла, если у вас нет аллергии на эти продукты.
  4. Используйте растительный препарат Бронхипрет®. Он стимулирует двигательную активность ресничек мерцательного эпителия, упрощая отхождение мокроты на любом этапе заболевания.

Бронхипрет® эффективно борется с респираторным заболеванием, не подавляя симптомы, а избавляя от вирусов и бактерий. Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, секретолитическое, бронхолитическое действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

Image

Инструкция Бронхипрет Раствор

Инструкция Бронхипрет Сироп

Инструкция Бронхипрет Таблетки

