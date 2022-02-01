Как микроклимат в помещении влияет на течение бронхита?

Окружающая среда оказывает огромное воздействие на наше здоровье. Например, на развитие бронхита влияют не только вирусы и бактерии, но и то, каким воздухом мы дышим, часто ли оказываемся на сквозняках, как долго находимся в слишком сухом или, наоборот, сыром помещении. В то же время применение природных факторов и создание благоприятного микроклимата в помещении способствует более быстрому выздоровлению от бронхита.



Какие климатические факторы провоцируют развитие бронхита?

Бронхит – это воспалительное заболевание дыхательных путей, которое поражает слизистую оболочку бронхиального дерева. Воспаление обычно вызывается вирусами или бактериями. Однако бронхит может возникать и при вдыхании раздражающих веществ, например, токсичных химикатов на вредных производствах, строительной и бытовой пыли, дыма. Основные причины развития бронхита, связанные с климатом:

физические факторы (сырой, холодный воздух, резкий перепад температур, воздействие радиации, пыль, дым);

химические факторы (присутствие поллютантов в атмосферном воздухе – оксида углерода, сероводорода, аммиака, паров хлора, кислот и щелочей, табачного дыма, автомобильных газов, выбросов производств);

вредные привычки (курение).

Усугубить влияние этих причин может присутствие у человека очагов хронической инфекции в полости рта и носа и наследственные факторы (аллергическая предрасположенность, врожденная патология бронхолегочной системы). Если эти факторы воздействуют постоянно, заболевание становится хроническим. Бронхит может стать серьезной проблемой у пожилых людей, страдающих от хронических заболеваний сердца и легких, курильщиков.



Как создать оптимальный микроклимат в помещении?

Микроклимат в помещении – это состояние внутренней среды здания, которое оказывает разнообразное воздействие на человека. Благоприятный микроклимат создается из сочетания комфортной температуры воздуха, насыщения его кислородом, влажности и других параметров.

Главная функция дыхательной системы – снабжение организма кислородом. При бронхите выполнять ее становится тяжелее, поэтому важно обращать внимание на уровень содержания кислорода в воздухе. Он должен быть не ниже, чем 21%. Для того, чтобы получить необходимое насыщение воздуха кислородом, нужно регулярно проветривать помещение. В то же время многие заболевшие, опасаясь дальнейшего развития бронхита, не хотят открывать форточки в холодное время года. Если делать это не всегда удобно, то можно установить современное оборудование с функцией «климат-контроль». Оно будет заботиться не только об обогащении воздуха кислородом, но и о комфортной температуре, которая днем должна быть 21-22 0 С, а ночью — 18 0 С.

Многие замечали, что, находясь в сухих помещениях, становится тяжело дышать и откашливаться. Это зависит от влажности воздуха. Самой комфортной для человека считается влажность от 40 до 60%. В сухом помещении у человека будут наблюдаться сухость кожи и слизистой оболочки дыхательных путей. Для того, чтобы поддерживать необходимый уровень влажности в помещении, нужно отрегулировать работу системы вентиляции и отопления, при необходимости воспользоваться увлажнителями воздуха.

При высокой влажности в помещении начнут размножаться патогенные грибки. Это сильно ухудшает иммунитет человека, и он становится подвержен бронхолегочным заболеваниям. Если вы заболели бронхитом, нужно приложить усилия, чтобы создать здоровый микроклимат в помещении, где вы чаще всего находитесь.



Климат на службе у здоровья.

Врачи давно знают о положительном влиянии климата и природных факторов на восстановление после перенесенных бронхолегочных заболеваний. На этом знании строятся специальные лечебные методики, которые применяются в поликлиниках и санаториях. Расскажем про некоторые из них.

Галотерапия. Это метод лечения, основанный на применении искусственного микроклимата, близкого по параметрам к условиям подземных карстовых пещер и соляных копей. Современная галокамера представляет собой специально оборудованное помещение, на стены которого нанесено солевое покрытие. Галоаэрозоль проникает в глубокие отделы дыхательного тракта и оказывает мукорегулирующее, противовоспалительное, противоотечное, противоаллергическое действие. Микроклимат галокамеры способствует улучшению откашливания, активации иммунитета, оказывает успокаивающий эффект. Такие «соляные пещеры» можно найти во многих городах и воспользоваться ими для оздоровления организма.

Аэроионотерапия. Это использование с оздоровительной целью электрически заряженных частиц воздуха – аэроионов. В природе они присутствуют на морском побережье, в горах, лесах. При вдыхании аэроионы активируют местную биологическую защиту органов и тканей, стимулируют работу мерцательного эпителия дыхательных путей, уменьшают стресс. Если нет возможности прогуляться в лесу или в горах, можно воссоздать воздействие аэроионов с помощью специальных приборов.

Фитотерапия. Это метод восстановления организма с помощью растительных препаратов. Он применим как для лечения, так и для профилактики ОРВИ и бронхита. Благодаря своим природным свойствам многие растения оказывают противовоспалительное, противовирусное, отхаркивающее и иммуномодулирующее действие. К травам, способствующим устранению воспаления и кашля при бронхите, относятся комбинации тимьяна и плюща, тимьяна и первоцвета.



Как ускорить выздоровление от бронхита?

Самым лучшим способом будет сочетание благоприятного микроклимата в помещении, где находится заболевший, физиотерапевтических методов и фитотерапии. Комплексный подход даст хороший результат. Из фитопрепаратов при кашле и бронхите можно рекомендовать немецкое лекарственное средство Бронхипрет®. Выбирая Бронхипрет®, вы получаете:

Уменьшение воспаления в бронхах,

Разжижение и отхождение вязкой мокроты,

Уменьшение как сухого, так и влажного кашля,

Снижение степени тяжести заболевания и ускорение выздоровления.



Бронхипрет® – надежная помощь при кашле и бронхите.

Действующим веществом всех форм Бронхипрета® является тимьян обыкновенный (чабрец), который содержит большое количество эфирных масел. Благодаря им он оказывает природное противомикробное, секретолитическое и бронхолитическое действие, которое усиливается корнями первоцвета (Бронхипрет® таблетки) или листьями плюща (Бронхипрет® сироп), обладающими отхаркивающим действием. Высокая эффективность Бронхипрета® и его способность ускорять выздоровление после бронхита доказана во многих исследованиях.

