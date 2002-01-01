Как лечить простудный кашель?

Простудный кашель – это реакция организма на воспаление дыхательных путей, мешающее нормальному прохождению воздуха. Раздражение слизистой оболочки могут вызывать мокрота и патогенные микроорганизмы – вирусы и бактерии. В ряде случаев кашель может быть «сигналом опасности» для организма, поэтому важно своевременно обратиться к врачу.

Однако при внезапном начале кашля можно и нужно попытаться облегчить свое состояние. Для этого важно соблюдать общие правила лечения простудного кашля. 

  • Пейте больше теплой жидкости. Это могут быть травяные чаи, молоко, минеральная вода, компот из сухофруктов. Дополнительная жидкость способствует разжижению мокроты, более легкому и быстрому откашливанию.

  • Проветривайте и увлажняйте помещение. Сухой воздух оказывает негативное влияние на слизистую оболочку дыхательных путей.

  • Принимайте комплексные растительные препараты от кашля, такие, как Бронхипрет®.

Бронхипрет® содержит в составе траву тимьяна в комплексе с листьями плюща в сиропе и растворе или травой первоцвета в таблетках. Он оказывает противовоспалительное и отхаркивающее действие и помогает справиться как с сухим, так и с влажным кашлем. Принимать Бронхипрет® можно с любого дня заболевания. 

Целью лечения простудного кашля является уничтожение вызвавших его вирусов. В этом случае особенно рекомендуется Бронхипрет®, как препарат, обладающий естественным противовирусным действием помогающим быстрее справиться с кашлем.

Таким образом, лечение простудного кашля должно быть комплексным. Это питьевой режим, дыхательные упражнения, использование растительных средств с комплексным действием. При длительном (более 2-х недель) кашле поспешите обратиться к врачу, чтобы избежать развития серьезных осложнений. Игнорировать такое состояние нельзя.

 

Литература:

1. Ю. Л. Мизерницкий, Ш. А. Сулайманов. Современные комбинированные растительные препараты в практике пульмонолога. «Медицинский совет» №11, 2019

2. О. В. Кладова, А. Е. Анджель, Ю. В. Компаниец. Роль растительного лекарственного препарата с противовоспалительным и секретолитическим действием в лечении кашля при ОРВИ. «Медицинский совет» №1, 2020

3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Бронхипрет® для специалистов

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE»

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE

    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,

    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы.© 2002—2025 Бронхипрет® (Bronchipret®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.