Как лечить простудный кашель?

Простудный кашель – это реакция организма на воспаление дыхательных путей, мешающее нормальному прохождению воздуха. Раздражение слизистой оболочки могут вызывать мокрота и патогенные микроорганизмы – вирусы и бактерии. В ряде случаев кашель может быть «сигналом опасности» для организма, поэтому важно своевременно обратиться к врачу.

Однако при внезапном начале кашля можно и нужно попытаться облегчить свое состояние. Для этого важно соблюдать общие правила лечения простудного кашля.

Пейте больше теплой жидкости. Это могут быть травяные чаи, молоко, минеральная вода, компот из сухофруктов. Дополнительная жидкость способствует разжижению мокроты, более легкому и быстрому откашливанию.

Проветривайте и увлажняйте помещение. Сухой воздух оказывает негативное влияние на слизистую оболочку дыхательных путей.

Принимайте комплексные растительные препараты от кашля, такие, как Бронхипрет®.

Бронхипрет® содержит в составе траву тимьяна в комплексе с листьями плюща в сиропе и растворе или травой первоцвета в таблетках. Он оказывает противовоспалительное и отхаркивающее действие и помогает справиться как с сухим, так и с влажным кашлем. Принимать Бронхипрет® можно с любого дня заболевания.

Целью лечения простудного кашля является уничтожение вызвавших его вирусов. В этом случае особенно рекомендуется Бронхипрет®, как препарат, обладающий естественным противовирусным действием помогающим быстрее справиться с кашлем.

Таким образом, лечение простудного кашля должно быть комплексным. Это питьевой режим, дыхательные упражнения, использование растительных средств с комплексным действием. При длительном (более 2-х недель) кашле поспешите обратиться к врачу, чтобы избежать развития серьезных осложнений. Игнорировать такое состояние нельзя.

