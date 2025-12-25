История лечения кашля препаратом Бронхипрет

Семилетний сын «принес» из школы простуду, а вслед за ним приболела и я. У обоих начиналось все с боли в горле и небольшого кашля, который постепенно усиливался, не давал спать. Никак не получалось откашляться. Кашель был такой болезненный, что я боялась лишний раз вдохнуть, чтобы не закашляться.

Очень хотелось, чтобы кашель стал реже и не таким болезненным. Нужно было срочно лечить кашель у меня и ребенка, чтобы процесс не пошел дальше. Мой сын часто болеет, и что я только не перепробовала. От многих синтетических препаратов толку не было. К тому же он не любит пить таблетки. А чтобы ребенок снова пропускал школу и занятия в спортивной секции, мне совсем не хотелось. Поэтому я искала средство, чтобы оно:

  • было натуральным, потому что сын и так часто принимает синтетические препараты,

  • было безвредным,

  • помогало сделать кашель не таким болезненным,

  • облегчало отхождение мокроты.

Еще мне было нужно, чтобы средство от кашля подходило и ребенку, и взрослому, чтобы не покупать отдельные препараты для каждого.

В аптеке, расспросив про проблему, посоветовали немецкий растительный препарат Бронхипрет® в растворе. Я взяла большой флакон, 100 мл, чтобы хватило мне с сыном на курс лечения. Сразу понравилось, что препарат имеет растительный состав. Он содержит тимьян и плющ, которые оказывают отхаркивающее действие. Прочитала про растения, и это убедило меня купить лекарство.Тимьян и плющ уменьшают воспаление в бронхах, разжижают мокроту и облегчают ее выведение. Удобно, когда один препарат подходит и для сухого, и для влажного кашля.

  • В инструкции написано, что Бронхипрет® предназначен для детей с 6-ти лет и взрослых.

Спустя пару дней приема Бронхипрета® сухой кашель успокоился, стал влажным, и мокрота легко отходила. На вкус препарат довольно приятный. Сын принимал его без капризов. Ребенку давала 1,3 мл раствора 3 раза в день, сама принимала по 2,6 мл 3 раза в день. Мы пили лекарство 7 дней, за это время кашель прошел полностью. Сам флакон очень удобный – есть мерный колпачок и дозатор. Флакона 100 мл как раз хватило.

Image

