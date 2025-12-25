Ингаляции при сухом кашле.



При каких заболеваниях может возникать сухой кашель?

Сухой кашель часто сопровождает многочисленные простудные заболевания. Он мучительно переносится, сильно раздражает, нарушает общее самочувствие, сон и аппетит, и может держаться несколько дней. Острые респираторные заболевания наиболее часто вызываются вирусами. По локализации выделяют заболевания верхних (острый риносинусит, ринофарингит, тонзиллит и ларингит) и нижних (бронхит, пневмония) дыхательных путей. Многие из перечисленных заболеваний на той или иной стадии проявляют себя сухим кашлем, при котором требуется соответствующее лечение.



Каковы особенности применения ингаляций при сухом кашле?

Поскольку при сухом кашле не отделяется мокрота, то все болезнетворные агенты остаются в организме. При отсутствии лечения инфекция может проникать в нижележащие дыхательные пути. Исправить эту ситуацию помогают ингаляции. В чем польза ингаляций при сухом кашле?

Теплый пар уменьшает воспаление, отек и боль, улучшает кровообращение, снимает бронхоспазм.

Увлажнение слизистой оболочки способствует разжижению вязкой мокроты и удалению ее из дыхательных путей.

Лекарственные вещества, вводимые с помощью ингаляций, оказывают непосредственное местное воздействие на пораженные ткани, что способствует ускорению выздоровления.

При проведении ингаляции улучшение состояния ощущается уже после первой процедуры – облегчается кашель, восстанавливается дыхание, уменьшается болезненность, постепенно начинает откашливаться мокрота.



Что лучше: ингалятор или небулайзер?

Знакомым с детства способом ингаляции является вдыхание пара над емкостью с горячим лекарственным раствором. Такой способ не требует особых приспособлений. Но он не всегда удобен, особенно при проведении ингаляции детям. Кроме того, он ограничивает возможности использования ряда лекарственных средств для ингаляций. Сегодня можно воспользоваться современными ингаляторами в домашних условиях.

Есть разные виды ингаляторов:

Паровые – хорошо подходят для ингаляций при сухом кашле с физраствором, содой или отварами трав.

Ультразвуковые – в основе их действия лежит применение взвешенного дисперсного раствора лекарственного средства (аэрозоля).

Компрессионные – небулайзеры. Они универсальны и подходят для растворов любого состава.



Как долго можно применять ингаляции при сухом кашле?

Выполнять ингаляцию необходимо в течение определенного времени. Для детей оно составляет 1-4 минуты (чем ребенок младше, тем короче процедура), для взрослых – до 10-ти минут. В течение 30-ти минут после ингаляции не рекомендуется есть и пить. Для того, чтобы купировать сухой кашель и перевести его во влажный, достаточно нескольких дней.



С какими растворами показаны ингаляции при сухом кашле?

Для облегчения сухого кашля применяются растворы для ингаляций на основе следующих средств:

бронхолитиков (атровент, беродуал);

антисептиков (фурацилин, отвары лекарственных трав – ромашки, чабреца, календулы, мяты, эвкалипта и других);

увлажнителей (физраствор).



Чем опасно применение ингаляций без назначений врача?

Только врач после осмотра и постановки диагноза может назначить схему лечения, дозу и виды используемых препаратов. Ведь сухой кашель бывает вызван самыми разными причинами, может сопровождаться обструкцией или быть приступообразным, проявляться хрипами в легких.

Ингаляции противопоказаны при:

Повышении температуры тела выше 37,5 0 С;

Заболеваниях кровеносной системы;

Артериальной гипертензии;

Дыхательной недостаточности;

Аллергической реакции на препараты, использующиеся для ингаляций.



