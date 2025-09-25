Ингаляции при кашле
Когда одолевает кашель, мы всегда вспоминаем «бабушкин» метод лечения – подышать горячим картофельным паром над кастрюлькой. Еще один способ – интенсивное увлажнение помещения с помощью емкостей с водой. Мы по привычке пользуемся этими методами и сегодня. Но сейчас проводить ингаляции при кашле в домашних условиях стало эффективнее и удобнее. Для этого применяются ингаляторы и самые разные медикаменты.
Что такое ингаляции?
Ингаляции – это вдыхание различных лекарственных веществ для облегчения воспалительных явлений в дыхательных путях. Это древнейший метод лечения как сухого, так и влажного кашля. Главным преимуществом ингаляций является способность действовать локально в очаге воспаления, благодаря чему уменьшается нагрузка на ослабленный болезнью организм. Кроме того, ингаляции почти всегда можно провести в домашних условиях.
Для ингаляций используют лекарственные вещества в виде пара или аэрозоля. При таких способах поступления в организм лекарство соприкасается с наибольшей площадью поверхности слизистой оболочки, быстрее всасывается в кровь и, соответственно, действует эффективнее. В зависимости от выбранного препарата ингаляции при кашле оказывают отхаркивающее и очищающее действие, снимают бронхоспазм, уменьшают воспаление, увлажняют слизистую оболочку, способствуют восстановлению дыхания. Готовые ингаляторы продаются в аптеках.
В каких случаях применяются ингаляции при кашле?
Современные методы лечения предусматривают использование ингаляций при самых различных патологиях дыхательной системы. Наиболее распространенные из них:
ОРВИ с выраженным воспалением респираторного тракта и кашлем;
Острый и хронический бронхит, обструктивный бронхит;
Бронхиальная астма;
Бронхоэктатическая болезнь;
Муковисцидоз.
Ингаляционная терапия используется в комплексном восстановлении после затяжного течения ринита, синусита, тонзиллита, фарингита, ларингита, пневмонии.
Какие виды ингаляций применяются в зависимости от характера кашля?
Для проведения ингаляций при кашле используются различные медикаменты и травяные сборы, оказывающие в зависимости от выбранного препарата антисептическое, противовоспалительное, бронхолитическое, муколитическое действие. Выделяют паровые, сухие, тепловлажные, аэрозольные и масляные ингаляции. В зависимости от характера кашля могут применяться:
При влажном кашле – ингаляции с отхаркивающими препаратами (амброксол);
При обструкции – ингаляции с бронхорасширяющими (беродуал) и противовоспалительными (глюкокортикостероиды) препаратами;
При сухом кашле – ингаляции с увлажняющими и антисептическими компонентами (минеральная вода, физраствор, отвары лекарственных трав).
Все эти процедуры при желании можно выполнить дома. Существуют разные виды ингаляторов:
Паровые;
Ультразвуковые (в основном применяются в стационарах и поликлиниках);
Компрессионные – небулайзеры.
Все перечисленные выше медикаменты удобнее всего вводить небулайзером. Небулайзер – это специальное устройство для ингаляций, предназначенное для дисперсного распыления лекарственных веществ, которые через маску или мундштук поступают в дыхательные пути. Благодаря этому механизму обеспечивается глубокое проникновение препаратов в органы дыхания. Ингаляции небулайзером имеют ряд преимуществ:
исключается вероятность ожога слизистой оболочки горячей жидкостью или паром;
лекарство действует непосредственно в очаге поражения;
конструкция прибора позволяет использовать его даже для грудных детей.
Как долго можно пользоваться ингалятором?
При заболеваниях носоглотки и горла вдыхать лекарство в виде аэрозоля нужно носом, а для устранения кашля при бронхите вдох делают ртом. Время проведения процедуры тоже должно тщательно соблюдаться. Для детей оно составляет 1-4 минуты (чем ребенок младше, тем короче процедура), для взрослых – до 10-ти минут. Чтобы ингаляции при кашле приносили максимальный результат, необходимо соблюдать определенные правила:
Ингаляции проводят через 1-1,5 часа после еды;
Одежда не должна затруднять дыхание;
Процедура проводится сидя или стоя;
Раствор для ингалятора должен быть свежим;
Для добавления лекарств нужно применять только стерильную посуду;
Точно соблюдать дозировки лекарственных средств.
В течение 30-ти минут после ингаляции не рекомендуется есть и пить. В зависимости от применяемого лекарственного средства, курс может составлять от 2-4 ингаляций в день 7-14 дней.
Когда противопоказаны ингаляции?
Перед применением ингаляций лучше всего ознакомиться у лечащего врача с правилами их проведения и согласовать дозировки лекарств. Всегда важно помнить о противопоказаниях для проведения ингаляций. В их числе:
Ранний детский возраст (для лекарств, которые применяются в составе ингаляций, могут быть возрастные ограничения);
Бактериальные заболевания дыхательных путей (гнойная ангина или отит);
Пневмония (ингаляции допустимы только в период выздоровления);
Повышение температуры тела;
Непереносимость медикаментов для ингаляции;
Тяжелое общее состояние заболевшего (дыхательная недостаточность, кровохарканье).
Иногда на фоне применения ингаляций кашель даже может усилиться. Поэтому, каким бы безобидным и простым не казался этот метод лечения, применение ингаляций должно проводиться строго по согласованию с врачом.
Эффективность применения растительного препарата Бронхипрет® при кашле
Эффективной и безопасной альтернативой ингаляциям или дополнением к ним может быть применение растительных средств для лечения кашля. К таким лекарствам относится немецкий фитопрепарат на основе экстрактов тимьяна и плюща, тимьяна и первоцвета Бронхипрет®. За много лет применения он показал свою эффективность при лечении различных воспалительных заболеваний дыхательных путей и бронхита. Технология фитониринга, которая используется при производстве препарата, позволяет донести лечебные свойства растительных компонентов в полном объеме. Это делает Бронхипрет® гораздо более эффективным по сравнению с обычным отваром отхаркивающих трав.
Активные вещества препарата воздействуют на слизистую оболочку дыхательных путей, оказывая следующие эффекты:
Способствуют расширению бронхов;
Усиливают выделение секрета бронхиальными железами и при этом снижают вязкость секрета;
Облегчают выведение мокроты при кашле;
Обладают бактерицидным и антисептическим действием, предупреждают развитие бактериальных осложнений;
Уменьшают воспалительный процесс.
Некоторые компоненты препарата (в частности, тимьян) способны накапливаться в тканях легких и бронхов, выделяясь потом наружу вместе с дыханием, оказывая противовоспалительное, бактерицидное и муколитическое действие. В результате эффекта «ингаляции изнутри» при приеме Бронхипрета® быстрее проходит как сухой, так и влажный кашель. Препарат безопасен, редко вызывает побочные реакции и хорошо переносится. Он рекомендован к применению Немецким Респираторным Обществом, а в Беларуси является многократным победителем премии «Номер один» в 2019, 2020 и 2021 годах. Выбирайте лучшее средство для лечения кашля!
