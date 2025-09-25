Ингаляции при кашле

Когда одолевает кашель, мы всегда вспоминаем «бабушкин» метод лечения – подышать горячим картофельным паром над кастрюлькой. Еще один способ – интенсивное увлажнение помещения с помощью емкостей с водой. Мы по привычке пользуемся этими методами и сегодня. Но сейчас проводить ингаляции при кашле в домашних условиях стало эффективнее и удобнее. Для этого применяются ингаляторы и самые разные медикаменты.

Что такое ингаляции?

Ингаляции – это вдыхание различных лекарственных веществ для облегчения воспалительных явлений в дыхательных путях. Это древнейший метод лечения как сухого, так и влажного кашля. Главным преимуществом ингаляций является способность действовать локально в очаге воспаления, благодаря чему уменьшается нагрузка на ослабленный болезнью организм. Кроме того, ингаляции почти всегда можно провести в домашних условиях.

Для ингаляций используют лекарственные вещества в виде пара или аэрозоля. При таких способах поступления в организм лекарство соприкасается с наибольшей площадью поверхности слизистой оболочки, быстрее всасывается в кровь и, соответственно, действует эффективнее. В зависимости от выбранного препарата ингаляции при кашле оказывают отхаркивающее и очищающее действие, снимают бронхоспазм, уменьшают воспаление, увлажняют слизистую оболочку, способствуют восстановлению дыхания. Готовые ингаляторы продаются в аптеках.

В каких случаях применяются ингаляции при кашле?

Современные методы лечения предусматривают использование ингаляций при самых различных патологиях дыхательной системы. Наиболее распространенные из них:

ОРВИ с выраженным воспалением респираторного тракта и кашлем;

Острый и хронический бронхит, обструктивный бронхит;

Бронхиальная астма;

Бронхоэктатическая болезнь;

Муковисцидоз.

Ингаляционная терапия используется в комплексном восстановлении после затяжного течения ринита, синусита, тонзиллита, фарингита, ларингита, пневмонии.

Какие виды ингаляций применяются в зависимости от характера кашля?

Для проведения ингаляций при кашле используются различные медикаменты и травяные сборы, оказывающие в зависимости от выбранного препарата антисептическое, противовоспалительное, бронхолитическое, муколитическое действие. Выделяют паровые, сухие, тепловлажные, аэрозольные и масляные ингаляции. В зависимости от характера кашля могут применяться:

При влажном кашле – ингаляции с отхаркивающими препаратами (амброксол);

При обструкции – ингаляции с бронхорасширяющими (беродуал) и противовоспалительными (глюкокортикостероиды) препаратами;

При сухом кашле – ингаляции с увлажняющими и антисептическими компонентами (минеральная вода, физраствор, отвары лекарственных трав).

Все эти процедуры при желании можно выполнить дома. Существуют разные виды ингаляторов:

Паровые;

Ультразвуковые (в основном применяются в стационарах и поликлиниках);

Компрессионные – небулайзеры.

Все перечисленные выше медикаменты удобнее всего вводить небулайзером. Небулайзер – это специальное устройство для ингаляций, предназначенное для дисперсного распыления лекарственных веществ, которые через маску или мундштук поступают в дыхательные пути. Благодаря этому механизму обеспечивается глубокое проникновение препаратов в органы дыхания. Ингаляции небулайзером имеют ряд преимуществ:

исключается вероятность ожога слизистой оболочки горячей жидкостью или паром;

лекарство действует непосредственно в очаге поражения;

конструкция прибора позволяет использовать его даже для грудных детей.

Как долго можно пользоваться ингалятором?

При заболеваниях носоглотки и горла вдыхать лекарство в виде аэрозоля нужно носом, а для устранения кашля при бронхите вдох делают ртом. Время проведения процедуры тоже должно тщательно соблюдаться. Для детей оно составляет 1-4 минуты (чем ребенок младше, тем короче процедура), для взрослых – до 10-ти минут. Чтобы ингаляции при кашле приносили максимальный результат, необходимо соблюдать определенные правила:

Ингаляции проводят через 1-1,5 часа после еды;

Одежда не должна затруднять дыхание;

Процедура проводится сидя или стоя;

Раствор для ингалятора должен быть свежим;

Для добавления лекарств нужно применять только стерильную посуду;

Точно соблюдать дозировки лекарственных средств.

В течение 30-ти минут после ингаляции не рекомендуется есть и пить. В зависимости от применяемого лекарственного средства, курс может составлять от 2-4 ингаляций в день 7-14 дней.

Когда противопоказаны ингаляции?

Перед применением ингаляций лучше всего ознакомиться у лечащего врача с правилами их проведения и согласовать дозировки лекарств. Всегда важно помнить о противопоказаниях для проведения ингаляций. В их числе:

Ранний детский возраст (для лекарств, которые применяются в составе ингаляций, могут быть возрастные ограничения);

Бактериальные заболевания дыхательных путей (гнойная ангина или отит);

Пневмония (ингаляции допустимы только в период выздоровления);

Повышение температуры тела;

Непереносимость медикаментов для ингаляции;

Тяжелое общее состояние заболевшего (дыхательная недостаточность, кровохарканье).

Иногда на фоне применения ингаляций кашель даже может усилиться. Поэтому, каким бы безобидным и простым не казался этот метод лечения, применение ингаляций должно проводиться строго по согласованию с врачом.

Эффективность применения растительного препарата Бронхипрет® при кашле

Эффективной и безопасной альтернативой ингаляциям или дополнением к ним может быть применение растительных средств для лечения кашля. К таким лекарствам относится немецкий фитопрепарат на основе экстрактов тимьяна и плюща, тимьяна и первоцвета Бронхипрет®. За много лет применения он показал свою эффективность при лечении различных воспалительных заболеваний дыхательных путей и бронхита. Технология фитониринга, которая используется при производстве препарата, позволяет донести лечебные свойства растительных компонентов в полном объеме. Это делает Бронхипрет® гораздо более эффективным по сравнению с обычным отваром отхаркивающих трав.

Активные вещества препарата воздействуют на слизистую оболочку дыхательных путей, оказывая следующие эффекты:

Способствуют расширению бронхов;

Усиливают выделение секрета бронхиальными железами и при этом снижают вязкость секрета;

Облегчают выведение мокроты при кашле;

Обладают бактерицидным и антисептическим действием, предупреждают развитие бактериальных осложнений;

Уменьшают воспалительный процесс.

Некоторые компоненты препарата (в частности, тимьян) способны накапливаться в тканях легких и бронхов, выделяясь потом наружу вместе с дыханием, оказывая противовоспалительное, бактерицидное и муколитическое действие. В результате эффекта «ингаляции изнутри» при приеме Бронхипрета® быстрее проходит как сухой, так и влажный кашель. Препарат безопасен, редко вызывает побочные реакции и хорошо переносится. Он рекомендован к применению Немецким Респираторным Обществом, а в Беларуси является многократным победителем премии «Номер один» в 2019, 2020 и 2021 годах. Выбирайте лучшее средство для лечения кашля!

