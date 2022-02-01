Хронический бронхит: основные симптомы и лечение

Почему бронхит может становиться хроническим?

Это происходит из-за неблагоприятной экологии, работы на вредных производствах, связанной с вдыханием повреждающих веществ, и, как ни печально, из-за беспечного отношения к собственному здоровью. Несвоевременное лечение острых бронхолегочных заболеваний и вредные привычки (курение) являются несомненными пусковыми факторами хронического бронхита. Если это заболевание все же развилось, нужно выработать правильные подходы к его лечению и неукоснительно их придерживаться. Это поможет сберечь ваше здоровье на долгие годы.

Насколько распространен и как развивается хронический бронхит?

Хронический бронхит – частая форма хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ), которая в последнее время имеет тенденцию к все более широкому распространению. Хроническим бронхитом страдает от 10 до 20% населения, а рост заболеваемости составляет 6-7% для горожан и 2-3% для сельчан.

Развитие заболевания связано с прогрессирующим воспалением, полностью затрагивающим все бронхи, без признаков поражения легких, которое проявляется кашлем. О хроническом характере процесса принято говорить, если кашель продолжается не менее 3-х месяцев в году в течение 2-х лет подряд. При этом должны быть исключены все другие заболевания, сопровождающиеся кашлем, в том числе сердечно-сосудистая патология.

Сильнейшим провокатором развития хронического бронхита является курение. Многие курильщики ощущают на себе вред пагубной привычки не сразу, а постепенно. Осознавать его они начинают, когда кашель становится постоянным спутником. При этом важно понимать, что хронический бронхит может провоцировать развитие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая в структуре смертности в России занимает 4-е место, рака легкого и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как проявляется хронический бронхит?

Во время обострения хронического бронхита происходит резкое усиление кашля, который становится надсадным, мучительным, иногда лающим. Чаще всего кашель беспокоит заболевших по утрам. Это происходит из-за раздражения кашлевых рецепторов скопившейся за ночь мокротой. По мере ее откашливания проходимость бронхов улучшается, и кашель становится менее выраженным и не таким частым. Таким образом, основными симптомами хронического бронхита являются:

длительный влажный кашель (в течение нескольких месяцев 2 и более года подряд);

приступы кашля в основном по утрам;

появление или усиление кашля в холодное время года;

наличие обильной, часто гнойной мокроты;

потливость, слабость, быстрая утомляемость;

одышка при физических нагрузках;

астматические проявления.

Какие осложнения могут возникать при хроническом бронхите?

Страдающие хроническим бронхитом, который длится больше 10-15 лет, и не в полной мере пролечивающие кашель в периоды обострения со временем могут «заработать» осложнения в виде:

Эмфиземы легких (ХОБЛ) - структурные изменения в тканях бронхов и альвеол;

Бронхоэктазов - необратимых растяжений участков бронхов;

Пневмонии - воспаления легких;

Туберкулеза.

Эмфизема легких значительно ухудшает самочувствие человека, возможность выполнения им физических нагрузок и даже повседневной деятельности, существенно снижает качество жизни. Бронхоэктазы встречаются в 12-35% случаев хронического бронхита.

Всегда ли обострения заболевания сопровождаются повышением температуры?

Кроме кашля люди, страдающие хроническим бронхитом, отмечают у себя повышенную утомляемость, потливость, слабость, периодическое повышение температуры тела. Наиболее часто причиной повышения температуры является инфицирование органов дыхания возбудителями, передающимися воздушно-капельным путем, и вызывающими обострение хронического бронхита.

Однако температура тела может повышаться не в каждом случае обострения, а только на фоне ОРВИ. Примерно в 1/3 случаев виновниками обострения хронического бронхита становятся вирусы. В их числе риновирусы, коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа.

Как избежать частых обострений хронического бронхита?

Основные усилия при лечении хронического бронхита направлены на:

Замедление темпов прогрессирования диффузного поражения бронхов;

Уменьшение частоты обострений;

Удлинение периода ремиссии;

Улучшение переносимости физических нагрузок;

Повышение качества жизни.

К немедикаментозным мерам профилактики относятся: абсолютный отказ от курения, устранение действия ингаляционных раздражителей на слизистую оболочку дыхательных путей, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику и физиотерапию.

Почему нужно включать фитопрепараты в схему лечения?

Таким лекарственным фитопрепаратам, как Бронхипрет®, все чаще отдают предпочтение перед синтетическими медикаментами. Бронхипрет® соответствует мировым стандартам качества, произведен по технологии «фитониринг» и обладает высоким терапевтическим эффектом. В его состав входят комбинации тимьяна и плюща (сироп и капли) и тимьяна и первоцвета (таблетки).

Активные компоненты Бронхипрета® способствуют восстановлению защитных свойств дыхательных путей, улучшают отхождение мокроты, оказывают бактерицидное действие. При применении Бронхипрета® при хроническом бронхите удается добиться разжижения и удаления вязкой мокроты, восстановления просвета бронхов, уменьшения воспалительных процессов в дыхательных путях.

Как принимать Бронхипрет®?

Каждый человек может выбрать удобную для него форму лекарства:

Бронхипрет ® в сиропе и растворе - для облегчения кашля в острый период заболевания;

в сиропе и растворе - для облегчения кашля в острый период заболевания; Бронхипрет® в таблетках - смягчает раздражающий кашель и обладает отхаркивающим действием.

Дозировки для взрослых и подростков старше 12 лет:

Сироп - по 5,4 мл 3 раза в день;

Раствор - по 2,6 мл 3 раза в день;

Таблетки - по 1 таблетке 3 раза в день.

Литература: