Горчичники при кашле

При каких заболеваниях возникает кашель и как с ним справиться?

Кашель – защитный рефлекс, призванный очистить дыхательные пути от частичек пыли, микроорганизмов и их токсинов. Он возникает при таких состояниях, как:

Острые респираторные заболевания;

Трахеит;

Острый и хронический бронхит;

Пневмония.

При всех этих заболеваниях отмечается воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, образование вязкой мокроты и, разумеется, кашель. Последний симптом крайне неприятен как для заболевшего, так и для членов его семьи и коллег. При этом люди зачастую относятся к кашлю несерьезно, полагая его легким заболеванием, и лечатся «домашними» методами. Однако нередко самолечение может давать серьезные осложнения. Почему так бывает?

Правильный ответ – применение методов лечения кашля с недоказанной эффективностью. Что к ним относиться? На первом месте это – конечно же, применение горчичников.

Стоит ли применять горчичники при кашле?

Горчичники при кашле – знакомый с детства многим метод лечения. Его применяли наши мамы и бабушки, и по привычке применяем и мы сами себе и нашим детям. На первый взгляд, ничего не вызывает опасений: горчичники продаются в аптеке повсеместно и кажутся безопасным способом лечения кашля.

Горчичники традиционно используются как при сухом кашле с затрудненным отделением мокроты, так и при влажном для ускорения отхождения слизи. Однако доказательств эффективности горчичников на сегодняшний день в литературе нет. Исследовать лекарства и лечебные методики по современным стандартам начали только с 60-х годов прошлого столетия. Воздействие горчичников на организм осталось не изученным. Более того, исследованием их эффективности никто не занимался. Если бы средство приносило реальное облегчение, вопрос его изучения наверняа бы заинтересовал бы ученых.

Предполагается, что горчичники действуют рефлекторно с помощью теплового эффекта, но так ли это? Ведь длительность простудного кашля при применении горчичников никак не изменяется. Так стоит ли применять устаревшую недоказанную методику лечения? Разбираемся вместе.

Опасность применения горчичников

Горчичники представляют собой прямоугольные листы бумаги 8 на 12,5 см, покрытые ровным слоем массы обезжиренного порошка горчицы, который получают из семян и жмыха растения. При их применении чувствуется выраженный запах эфирного горчичного масла. Именно ему и приписываются основные целебные свойства.

Оно вызывает рефлекторные реакции, возникающие при раздражении нервных окончаний кожи. Предполагается, что согревающий эффект горчичников стимулирует кровообращение и иммунную систему организма. Сигналом для снятия горчичников является выраженное покраснение кожи и сильное жжение. И тут нас подстерегает первая опасность. Известны случаи серьезных ожогов кожи после применения горчичников. А это - существенный минус для лекарства, которое к тому же по традиции некоторые применяют у детей. Кроме того, местное раздражение кожи никак не влияет на длительность заболевания и даже может усилить кашель.

Какие есть противопоказания для применения горчичников?

Каким бы простым и безобидным ни казалось это средство, оно имеет свои противопоказания и побочные действия. Поэтому применение горчичников при кашле в каждом конкретном случае необходимо согласовывать с врачом! Самостоятельное применение методов лечения кашля с недоказанной эффективностью чревато. Исследование, проведенное в Рязани в 2008 году, показало, что пациенты, в том числе дети, родители которых занимались самолечением и игнорировали рекомендации врача, почти в 2 раза чаще оказывались на больничной койке, а заболевание протекало с тяжелыми осложнениями. Поэтому, если у вас или вашего ребенка начался кашель, обязательно обратитесь к врачу. Согласуйте с лечащим врачом применение методов народной медицины, таких, как горчичники, прием растительных отваров, согревающих компрессов. Обсудите, можно ли вам вообще применять горчичники. Общими противопоказаниями к их применению являются:

Повышенная индивидуальная чувствительность;

Повреждения кожи в месте наложения горчичников (гнойничковые заболевания, нейродермиты, псориаз, мокрая экзема, травматические повреждения кожи).

Если при применении горчичников возникли побочные действия, процедуру необходимо отменить и обратиться к врачу. При повышенной индивидуальной чувствительности к горчице или длительной процедуре возможно появление ожогов, везикулезной сыпи и некрозов на том участке кожи, где применялись горчичники. Возможны общие аллергические реакции типа отека Квинке, возникающие вследствие действия эфирного пара горчицы. Поэтому будьте осторожны при применении этого метода лечения, особенно у детей. Лучше вместо горчичников используйте надежные и проверенные лекарственные препараты с доказанной эффективностью.

Можно ли применять горчичники как метод профилактики кашля?

Понятно желание уберечься от простуд в холодный сезон года, но ставить горчичники здоровому человеку не следует, от этого не будет никакой пользы. Лучше всего внимательно следить за своим здоровьем. Применение горчичников оправдано только в том случае, если вы чувствуете, что начался простудный кашель, и вы заболеваете. В этом случае можно поставить горчичники на пятки. Это показание описано в одном единственном медицинском наблюдении.

При первых признаках простуды лучше использовать более безопасные и надежные методы лечения. Хорошим выбором при кашле и бронхите будет применение немецкого фитопрепарата Бронхипрет®. Его производство основано на концепции фитониринга – подхода, который объединяет наблюдения и опыт народной медицины и инновационные достижения современной науки.

Бронхипрет® как препарат выбора при кашле

В состав Бронхипрета® входят экстракты таких лекарственных растений, как: тимьяна и плюща (в сиропе и растворе), а также тимьяна и первоцвета (в таблетках). Все растения для производства лекарства выращены на экологически чистых плантациях и собраны именно в то время, когда они наиболее эффективны. Почему это так важно?

Характеристики растений принципиальны для качества готового лекарственного средства. Неконтролируемое приобретение и использование растительного материала может привести к широкому диапазону колебаний ингредиентов в составе, что напрямую влияет на эффективность готового лекарства.

Например, тимьян, который является основным компонентом Бронхипрета®, получают в рамках процесса выращивания, который соответствует требованиям Надлежащей практики культивирования и сбора лекарственных растений в контролируемых условиях. Для производства Бронхипрета® используется специально выведенный сорт тимьяна BNO 1018. Он отличается тем, что концентрация тимола в нем вдвое превышает его концентрацию в обычных сортах. Благодаря этому у Бронхипрета® в дополнение к муколитическому выражено противовоспалительное и противовирусное действие.

VIP тимьян BNO 1018: чтобы получить 13 грамм экстракта тимьяна, затрачивается 1 килограмм растительного сырья.

Фармакологические испытания показывают, что растительные компоненты Бронхипрета® в таких комбинациях как тимьян и плющ, тимьян и первоцвет, обладают не просто набором эффектов, а оказывают взаимно усиленное действие.

При этом результаты применения Бронхипрета® подтверждены не только опытом длительного применения, но и многочисленными научными исследованиями. Лекарство обладает противовоспалительным, секретолитическим и бронхорасширяющим действием. Оно успокаивает кашель, борется с воспалением, снимает бронхоспазм и губительно действует на респираторные вирусы. Бронхипрет® можно применять с любого дня заболевания, при любом кашле (сухом и влажном), у взрослых (раствор и таблетки) и детей с 2-х лет (сироп).

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