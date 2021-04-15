Эффективное лечение кашля с мокротой

Влажный кашель — это кашель, при котором выделяется слизистая или слизисто-гнойная мокрота. Он может быть не менее раздражающим и мучительным, чем сухой кашель. Влажный кашель часто сопровождает острые респираторные заболевания: трахеит, бронхит и пневмонию. Большинство болезней, при которых проявляется кашель с мокротой, вызваны респираторными вирусами и требуют своевременного и полного лечения.



Зачем нужно лечить кашель с мокротой?

Когда в организм попадают респираторные вирусы, высвобождается большое количество медиаторов воспаления. Их еще называют «сигнальными молекулами». Эти сигнальные молекулы раздражают кашлевые рецепторы и вызывают кашель. С одной стороны, с помощью кашля наш организм пытается освободиться от вирусов. С другой стороны, респираторные вирусы пользуются этим механизмом как возможностью распространиться от больного человека к здоровому. На этом этапе кашель, как правило, сухой и навязчивый. Его можно описать и как саднящий, дерущий, мешающий спать. Такой кашель раздражает слизистую оболочку дыхательных путей, повреждает мерцательный эпителий, что делает его еще и болезненным. Через некоторое время, чаще всего через 2-3 дня, характер кашля меняется. Это происходит из-за усиления выработки мокроты. Таким образом организм пытается защитить оголенные участки слизистой оболочки дыхательных путей, поврежденной из-за действия вирусов в организме. Начинает откашливаться мокрота, кашель становится влажным. Однако порой мокроты бывает очень много, и она может быть очень вязкой, ее сложно откашлять. Такой влажный кашель неэффективен, или, как говорят врачи, не продуктивен. В этой ситуации мокрота может стать отличной средой для размножения уже не вирусов, а бактерий, и значит, способствовать развитию осложнений в виде бактериального процесса. Поэтому такой кашель обязательно нужно лечить.



Какие препараты применяются для лечения влажного кашля?

Давно замечено, что при улучшении откашливания и выведения из организма мокроты у заболевшего быстро наступает выздоровление. Борьба с мокротой и воспалением на фоне простуды становится ключевой задачей в лечении влажного кашля. Для того, чтобы облегчить выведение вязкой мокроты, врачи назначают пациентам:

муколитические средства – приводят к разжижению мокроты;

отхаркивающие лекарства (отхаркивающий препарат) – стимулируют отхаркивание мокроты;

комбинированные лекарственные средства, влияющие как на продукцию, так и на выведение мокроты (как пример – растительное лекарственное средство Бронхипрет® (производство компании «Бионорика СЕ», Германия).

В дополнение к лекарственным препаратам, для улучшения отхождения мокроты можно дополнительно использовать кинезиотерапию и массаж.



Помогает ли прон-позиция для более эффективного выведения мокроты?

Если состояние пациента позволяет лечиться дома, можно дополнительно предпринимать меры, стимулирующие отхождение мокроты. Можно начать с выполнения дренажных упражнений. Примером может быть нахождение в прон-позиции. Это позиция лежа на животе. Под живот дома можно положить плоскую подушку или валик из одеяла, чтобы обеспечить положение грудной клетки ниже горизонтального уровня для улучшения отхождения мокроты.

Прон-позиция обеспечивает улучшение легочного кровотока и вентиляции легких. Надо отметить, что прон-позиция помогает и в более тяжелых случаях и применяется даже при дыхательной недостаточности и остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС). Наиболее убедительным в данной области исследованием является PROSEVA — большое многоцентровое проспективное рандомизированное контролируемое исследование.

Если у вас влажный кашель, не стоит избегать активных движений и пеших прогулок на свежем воздухе. Чем больше и активнее вы двигаетесь, тем лучше отходит мокрота. Лечение можно дополнить дыхательной гимнастикой, а у детей – ее аналогами в игровой форме.



Можно ли делать ингаляции при кашле с мокротой?

Ингаляции помогают выводить мокроту из дыхательных путей, ускоряют процесс выздоровления. Они увлажняют слизистую оболочку, способствуют уменьшению приступов кашля, улучшают выведение мокроты. После ингаляции слизь становится менее вязкой и легко откашливается. Для их проведения могут использоваться самые различные лекарственные средства. В их числе – ингаляции с муколитиками. Если у вас есть дома ингалятор, допустимо самостоятельно выполнять ингаляции с физиологическим раствором, а применение других медикаментов лучше согласовать с врачом.



Стоит ли сразу принимать антибиотики при влажном кашле?

Разумеется, каждый, кто столкнулся с кашлем, стремится избавиться от него побыстрее. Но антибиотики в этом – не панацея. Большинство случаев влажного кашля (свыше 90%) развивается на фоне вирусной инфекции, при которой антибиотики бесполезны. Их целесообразно применять только при длительном течении и подтвержденной бактериальной этиологии заболевания. С первых же дней кашля лучше сосредоточиться на применении комплексных средств, воздействующих на вирусное воспаление и мокроту.



Как вылечить кашель с мокротой эффективно?

Для лечения влажного кашля на фоне респираторной инфекции лекарственное средство должно соответствовать ряду требований:

снимать воспаление в дыхательных путях;

обеспечивать их освобождение от мокроты;

облегчать сам кашель;

бороться с непосредственной причиной заболевания (вирусами);

предупреждать осложнения.

Всеми этими эффектами обладает немецкий растительный препарат Бронхипрет® на основе экстрактов тимьяна и плюща (сироп и раствор) и тимьяна и первоцвета (таблетки). Он оказывает комплексное противовоспалительное, муколитическое и противовирусное действие за счет содержащихся в его составе растений. Тимьян уменьшает воспаление, блокирует распространение вирусов гриппа, парагриппа, респираторно-синтициального вируса, а также угнетает рост различных штаммов бактерий и грибков, предупреждая вероятные осложнения ОРВИ. Секретолитический эффект оказывают все компоненты лекарственного средства. Бронхипрет® помогает нормализовать реологические свойства мокроты (текучесть и вязкость), что облегчает ее выведение из организма и восстанавливает работу мукоцилиарного транспорта. Доказано, что эффективность Бронхипрета® сопоставима с синтетическими муколитиками, и при этом лучше переносится.



Как долго нужно лечить кашель с мокротой?

Длительность лечения кашля с мокротой определяется длительностью самого кашля и тяжестью состояния пациента. Сроки лечения обычно назначает врач. В большинстве случаев, если лечение начато своевременно, то кашель купируется через 7-10 дней. Если вы принимаете Бронхипрет® в течение 7-ми дней, а кашель по истечении этого времени не проходит, необходимо проконсультироваться с врачом.

Литература: