Дыхательная гимнастика при бронхите

При бронхите многие сталкиваются с проблемой трудного отхождения мокроты. Вроде бы человек принимает назначенное лечение, а полноценно откашляться не получается. В то же время выздоровление во многом зависит от эффективного очищения дыхательных путей. Помочь в этом может дыхательная гимнастика и фитотерапия.



Что такое дыхательная гимнастика?

Дыхательная гимнастика при бронхите у детей и взрослых помогает выведению мокроты, избавлению от кашля, улучшению функции дыхания. Она назначается для укрепления дыхательной мускулатуры, вывода скопившейся слизи, улучшения вентиляции легких, уменьшения одышки. Комплекс дыхательных упражнений приводит к улучшению общего состояния человека.

Лечебную гимнастику при бронхите удобно проводить даже дома. Для нее не требуется специального оборудования, а упражнения можно выполнять в любое время – утром или перед сном, на прогулке, во время отдыха. Комплекс упражнений подбирает лечащий врач. Занятия лучше всего начинать под контролем инструктора по лечебной физкультуре (ЛФК), а после – продолжать самостоятельно. При правильном проведении дыхательная гимнастика является эффективным методом, дополняющим основное лечение.



Виды дыхательной гимнастики.

Существует несколько подходов к проведению дыхательной гимнастики. Наиболее широкое распространение получили:

Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.

Упражнение, направленное на купирование приступа кашля. Во время приступа нужно сделать глубокий вдох и сразу же выдохнуть воздух, затем задержать дыхание на некоторое время. Повторить 3-5 раз.

Упражнение при обструкции бронхов. В стакан наливают воду, в нее опускают коктейльную трубочку. Человек делает свободный глубокий вдох, а выдыхает через трубочку в воду. Упражнение проводят по 5–15 минут несколько раз в сутки. Можно тренировать вдох и выдох, надувая воздушные шарики. Особенно нравится такое лечение детям.

Упражнение, которое улучшает отхождение мокроты. Утром после пробуждения нужно повернуться на спину, убрав подушку и одеяло, сделать глубокий вдох, резко выдохнуть, максимально втянув при этом живот, и прокашляться. Повторить несколько раз.

Эти упражнения рекомендуют выполнять 2 раза в сутки на протяжении 2-3 недель по 10-15 минут. Лучше всего делать дыхательную гимнастику на свежем воздухе или после проветривания помещения.

Дыхательная гимнастика К. П. Бутейко.

Во время выполнения упражнений нужно дышать носом. Самые эффективные упражнения при бронхите: чередование вдох, выдох и задержки дыхания по 5 с; дыхание попеременно левой и правой ноздрей; чередование глубокого вдоха (длительностью 7,5 с), выдоха (также 7,5 с) и задержки дыхания (5 с). Упражнения повторяются по 10 раз.



Лечим бронхит дыханием.

Дыхательная гимнастика способствует уменьшению воспаления в дыхательных путях, улучшению циркуляции крови, повышению иммунитета, предотвращению хронического течения бронхита и развития осложнений. Упражнения обычно назначаются на 2-3-й день от начала заболевания. Комплекс дыхательной гимнастики может дополняться массажем и лечебной физкультурой.

Дыхательные упражнения при бронхите могут применяться у детей с 3 лет, беременных женщин, пожилых пациентов. Противопоказаниями для ее проведения могут быть: тяжелое состояние пациента, дыхательная недостаточность, ателектаз легкого, астматический статус, злокачественные новообразования.



Как ускорить победу над кашлем?

В дополнение к дыхательной гимнастике у взрослых и детей может быть назначена фитотерапия. Это очень благоприятное и естественное лечение кашля и бронхита, которое к тому же хорошо переносится. Примером эффективного средства на основе лекарственных растений является Бронхипрет®.



Бронхипрет® – ингаляция изнутри.

Травы. Входящие в состав Бронхипрета®, содержат большое количество летучих эфирных масел, которые обладают противомикробным свойством, способностью уменьшать воспаление, разжижать и выводить мокроту из дыхательных путей. Во многом эти эффекты реализуются благодаря механизму действия препарата. Поступая внутрь, летучие эфирные масла уже через 30 минут выводятся через легкие, оказывая эффект «ингаляции изнутри». Именно поэтому сочетание дыхательной гимнастики и приема растительного средства Бронхипрета® может быть особенно эффективным. Принимая Бронхипрет® при кашле и бронхите, человек может быть уверен, что лекарство не просто устраняет симптом заболевания, но и борется с его основной причиной – воспалением бронхов.

Согласно исследованиям специалистов, многие пациенты, принимающие Бронхипрет®, отмечают существенное улучшение самочувствия, уменьшение кашля и улучшение отхождения мокроты уже ко второму визиту к врачу.

Состав Бронхипрета несколько отличается в разных формах выпуска. Бронхипрет® в жидкой форме содержит в составе экстракты тимьяна и плюща. Сироп может применяться у детей с 2-х лет и взрослых, а раствор – у детей с 6-ти лет и взрослых. Таблетки Бронхипрета® содержат экстракты чабреца и первоцвета и предназначены для детей старше 12 лет и взрослых. В ходе многочисленных исследований доказано, что комбинация лекарственных растений в составе Бронхипрета® действует эффективнее, чем каждое из них по-отдельности.

Если вас настиг кашель или развился бронхит, не паникуйте. Дышите правильно и принимайте Бронхипрет® для ускорения выздоровления.

