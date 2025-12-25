Что такое мукоцилиарный транспорт и зачем нужен?

В холодный период года обычно увеличивается количество кашляющих людей. Объяснение этому простое - сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и бронхитом. Другой вопрос, почему от кашля не так просто избавиться? Причина этого кроется в нарушении защитных механизмов слизистой оболочки дыхательных путей. Важную роль играет ее покрытие – мерцательный эпителий с микроскопическими ресничками, которые постоянно движутся и работают как своеобразная «щетка», очищающая дыхательные пути. Эта система называется «мукоцилиарный транспорт». При воспалении ее работа нарушается и возникает кашель.



Как устроен мукоцилиарный транспорт?

Средний объем поступающего за сутки воздуха у взрослого человека составляет 15–20 тысяч литров. И весь этот воздух согревается, увлажняется, очищается от патологических веществ и частиц, поступая в легкие практически стерильным.

Рассмотрим устройство этой системы на примере бронхов. Фиброзные стенки крупных бронхов содержат хрящевые полукольца, соединенные пучками гладких мышц. Внутренняя оболочка дыхательных путей покрыта слизью, которая вырабатывается в бронхах. Ее поверхность построена из ресничных клеток. На них располагаются особые выросты — реснички, которые совершают непрерывные колебательные движения по направлению к трахее. У каждой клетки от 50 до 200 ресничек, каждая длиной 5-8 мкм. Частота движения ресничек составляет 10-15 взмахов в минуту, что обеспечивает скорость продвижения слизи 4-10 мм/с. Вместе со слизью они выводят все вредные частицы (бактерии, аллергены и пыль) вверх — в глотку. Из глотки слизь выплевывается или незаметно проглатывается. Движение ресничек возможно за счет неоднородности слизи. Трахеобронхиальный секрет представляет собой двухфазный раствор. Он состоит из растворимой (жидкой) фазы – золя и нерастворимой (вязкой) – геля. Жидкий секрет производят мукозные клетки, а густую слизь вырабатывают бокаловидные клетки.

Золь лежит непосредственно на слизистой оболочке. Именно в нем и осуществляется работа ресничек. Гель – это наружный слой бронхиального секрета. На нем оседают комки слизи и другие загрязнения. При нормальном соотношении геля и золя (1:3) и активном движении ресничек мукоцилиарный транспорт работает нормально.



Что происходит при попадании инфекции в организм?

Если в организм попадает слишком большое количество вирусов и бактерий, они вызывают воспаление и отек слизистой оболочки. Бокаловидные клетки отекают и увеличивается их количество. Они начинают вырабатывать большое количество вязкой слизи. Вязкий секрет (гель) вызывает слипание ресничек и затрудняет их движение. Развивается деструкция клеточного эпителия, мукоцилиарный транспорт останавливается. Из-за воспаления слизистой оболочки и повреждения ресничного эпителия бронхи сужаются. Развивается бронхит.



Почему бывает так трудно вывести мокроту?

Избыток мокроты останавливает движение ресничек, и сложный механизм мукоцилиарного транспорта выходит из строя. Способствовать этому могут также: нарушение микроклимата в помещении, сухой воздух, недостаточное употребление жидкости, курение. Работа мукоцилиарного транспорта нарушается при воспалительных заболеваниях дыхательных путей (бронхите, бронхиальной астме, ХОБЛ), а также при врожденных синдромах (первичная цилиарная дискинезия, синдром Зиверта-Картагенера, муковисцидоз) и приеме некоторых лекарственных средств.



Как восстановить работу мукоцилиарного транспорта?

Основные подходы к лечению острого бронхита:

Лечение вирусной/бактериальной инфекции;

Разжижение секрета и выведение мокроты;

Ликвидация воспаления;

Восстановление мукоцилиарного клиренса;

Улучшение регенерации слизистой оболочки дыхательных путей;

Предотвращение бактериальной суперинфекции.

Одним из эффективных средств, обладающих комплексом фармакологических и терапевтических эффектов, важных в лечении бронхита, является растительный препарат Бронхипрет®. Бронхипрет® обладает бронхоспазмолитическим, противовоспалительным и секретолитическим действием. Испытания in vitro подтверждают противовирусный эффект, завершая фармакологический профиль препарата. Фармакологические испытания показывают, что растительные компоненты Бронхипрета® в таких комбинациях как тимьян и плющ, тимьян и первоцвет, обладают не просто набором эффектов, а взаимно усиливают действия друг друга. Бронхипрет® выделяется среди других лекарственных средств благодаря широкому спектру фармакологических эффектов.

Действие Бронхипрета® прежде всего связано с нормализацией секреции слизи, восстановлением просвета бронхов и уменьшением воспаления.



Как действует растительный секретолитик Бронхипрет®?

Бронхипрет® способствует восстановлению работы мукоцилиарного транспорта и ускоряет сроки восстановления слизистой оболочки бронхов. Принимая Бронхипрет® при кашле, вы быстро почувствуете улучшение и быстрее вернетесь к обычному ритму жизни. Включение Бронхипрета® в схему лечения повышает качество отхаркивающей терапии и ускоряет очищение бронхиального дерева.

