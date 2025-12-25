Что такое бронхит и каковы причины его возникновения?

Почему многие люди не боятся кашля, но при этом опасаются бронхита? Ответ прост. Если с обычным кашлем многие способны справиться своими силами, то лечить бронхит, особенно у детей, часто приходится у врача. К счастью, бронхит в большинстве случаев заканчивается выздоровлением. Современные специалисты уверены: чтобы вылечить бронхит без последствий, антибиотики нужны не всегда. А вот фитотерапия необходима на всех этапах заболевания.



Почему возникает бронхит?

Бронхит – это воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, которое часто встречается в любом возрасте. Но чаще всего им болеют дети и люди пожилого возраста. Основной причиной бронхита является инфекция. Она может быть как вирусной(в 90% случаев), так и бактериальной. Однако не исключены и другие поводы к развитию заболевания. Среди них:

Профессиональные вредности и вредные привычки (регулярное вдыхание токсичных газов, паров, табачного дыма).

Заболевания внутренних органов (при наличии такой болезни, как гастроэзофагеальный рефлюкс, соляная кислота попадает на слизистые гортани и пищевода. Иногда это проявляется кашлем и гиперсекрецией слизи и служит предпосылкой для развития воспалительного процесса в бронхах.

При всем многообразии причин развития бронхита не все болеют этим заболеванием. Установлено, что с большей долей вероятности бронхит возникает у людей с генетической предрасположенностью к развитию заболеваний дыхательных путей.

При бронхите воспаление и отек могут захватывать все бронхиальное дерево или его часть, в результате чего нарушается его функция. Это приводит к образованию мокроты и нарушению проведения воздуха. В зависимости от продолжительности заболевания выделяют острый, рецидивирующий и хронический бронхиты.



Как и где можно заразиться бронхитом?

Вирусы, вызывающие бронхит, передаются воздушно-капельным путем. Для этого достаточно оказаться рядом с заболевшим человеком в транспорте, на работе, в детском коллективе, в аптеке. При разговоре и кашле вирусы и бактерии мгновенно распространяются на расстояние до 10 метров в поисках нового хозяина. Инфекционные агенты особенно агрессивны в периоды сезонного подъема заболеваемости и во время эпидемий. Чаще всего это происходит в холодное время года. Уберечь себя и окружающих можно, соблюдая респираторный этикет и используя медицинские маски. Если бронхитом болеет кто-то из домочадцев, нужно выделить ему индивидуальную посуду, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.



Каковы основные симптомы бронхита?

Основной признак бронхита – кашель. Одновременно с кашлем может наблюдаться ухудшение общего самочувствия, повышение температуры тела, упадок сил. У маленьких детей могут отмечаться приступы беспокойства, раздражительности, снижение аппетита, нарушение сна.

Кашель при бронхите может быть сухим или влажным. Как правило с сухого кашля заболевание начинается, затем через 2-3 дня начинает вырабатываться мокрота и кашель становится влажным. Влажный кашель выполняет защитную роль: вместе с мокротой из организма выводятся болезнетворные микроорганизмы, которые вызвали воспаление. В результате происходит очищение бронхов и восстановление их функции. Однако бывает так, что мокрота очень густая и не может отойти самостоятельно. В этой ситуации на помощь приходят муколитические средства(разжижающие мокроту). Благодаря комплексному действию большую популярность приобрели растительные препараты.



Как эффективно вылечить бронхит?

Лекарственными растениями, хорошо помогающих при кашле, являются:

трава тимьяна,

трава плюща вьющегося,

корни первоцвета весеннего.

Они входят в состав немецкого фитопрепарата Бронхипрет®, полюбившимся врачам и пациентам. Это надежное средство для лечения кашля и бронхита на основе стандартизированных экстрактов тимьяна и плюща (сироп и раствор) и тимьяна и первоцвета (таблетки).

При вирусном бронхите могут быть также назначены препараты с противовирусной активностью, а при бактериальном бронхите – антибиотики. В качестве дополнительных методов лечения широко применяется физиотерапия, массаж, постуральный дренаж и дыхательная гимнастика.



Бронхипрет® – ваш надежный помощник.

Бронхипрет® хорошо справляется с лечением как сухого, так и влажного кашля. В начальном периоде заболевания препарат ощутимо облегчает проявления раздражающего приступообразного кашля, который вызван воспалением дыхательных путей, и способствует его переводу во влажный. А при влажном кашле Бронхипрет® способствует разжижению и выведению мокроты не хуже синтетических муколитиков.

В исследовании Ismail C., проведенном на базе 771 исследовательского центра в Германии среди 7 тысяч пациентов с острым неосложненным бронхитом, сравнивалась эффективность амброксола, ацетилцистеина и Бронхипрета®. Результаты исследования показали, что Бронхипрет® не уступает синтетическим муколитикам, а по результатам применения и низкой вероятности развития побочных эффектов превосходит их. На фоне применения Бронхипрета® самочувствие пациентов быстро улучшалось как при монотерапии, так и при использовании препарата в комплексном лечении.

Среди возможностей Бронхипрета® – не только эффективное устранение основного симптома бронхита, но и его причины. Эфирные масла лекарственных растений, входящих в состав препарата достаточно быстро (приблизительно через 30 минут) выводятся через легкие, что обеспечивает эффект «ингаляции изнутри», благодаря чему кашель становится реже и не таким болезненным.

Доказано, что сироп Бронхипрет® быстро излечивает кашель при бронхите и снижает его выраженность на 50% уже ко второму посещению врача. Поэтому если вас волнует вопрос, как уменьшить частоту и тяжесть кашля, избавиться от мокроты и вылечить бронхит, смело выбирайте Бронхипрет®. Он действует эффективно и безопасен в применении.

