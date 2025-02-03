Что может смягчить кашель?

Как возникает кашель?

Кашель – это врожденный защитный механизм. Его цель – очищение дыхательных путей от чужеродных частиц, патогенных вирусов и бактерий, а также мокроты. В результате кашля должна восстанавливаться проходимость дыхательных путей. Однако в самом начале простудного заболевания, когда еще нет мокроты и кашель сухой, он не выполняет свою защитную функцию и причиняет много неудобств. Такой кашель обычно вызван воспалением и отеком слизистой оболочки органов дыхания. Он частый, приступообразный и достаточно мучительный для пациента.

Неэффективность кашля как защитного рефлекса может быть вызвана также изменением физико-химических свойств мокроты. Она может быть слишком густой и обильной, раздражать кашлевые рецепторы, но выводиться с трудом, провоцируя сильный кашель. Только со временем под воздействием лечения приступы кашля уменьшаются, он становится не таким болезненным, слизь разжижается и начинает откашливаться мокрота. Такой кашель называют влажным. Его появление – в большинстве случаев благоприятный признак, который говорит о смягчении кашля, появлении мокроты и скором выздоровлении пациента.

Как долго может длиться кашель?

Опытный врач по характеристикам и продолжительности кашля может сделать первые выводы о причинах заболевания. По длительности течения выделяют следующие виды кашля:

Острый (до 3-х недель);

Затяжной или подострый (от 3-х до 8-ми недель);

Хронический (более 8-ми недель).

Разделение кашля по длительности носит ориентировочный характер. Например, кашель при ОРВИ, изначально определенный как острый, может сохраняться и более 3-х недель. Это связано с повреждением слизистой оболочки бронхов и длительным раздражением кашлевых рецепторов вязкой мокротой, которая на некоторых участках может прилипать к стенкам трахеи и бронхов. В этом случае требуется приложить много усилий, чтобы ее откашлять. Поэтому очень важно всеми возможными способами смягчить воспаление и сделать мокроту как можно более жидкой, чтобы она легко отходила.

Что нужно делать, чтобы смягчить кашель?

Чтобы кашель восстановил свою защитную функцию и способствовал активному выведению мокроты, необходимо его из сухого перевести во влажный. Методы смягчения кашля бывают немедикаментозные и медикаментозные. К немедикаментозным методам относятся:

Частое обильное питье (травяные чаи, подогретая минеральная вода без газа, молоко с медом). Теплая жидкость смягчает и успокаивает воспаленную слизистую оболочку, уменьшает чувствительность кашлевых рецепторов, способствует разжижению мокроты, облегчает кашель.

(травяные чаи, подогретая минеральная вода без газа, молоко с медом). Теплая жидкость смягчает и успокаивает воспаленную слизистую оболочку, уменьшает чувствительность кашлевых рецепторов, способствует разжижению мокроты, облегчает кашель. Ингаляции с минеральной водой, физраствором, отварами лекарственных трав, отхаркивающими препаратами. Благодаря равномерному распылению, лекарственный раствор легко попадает в дыхательные пути во время вдоха. Он распределяется по слизистой оболочке, смягчает и увлажняет ее, борется с вредоносными микроорганизмами, устраняет спазм бронхов, способствует откашливанию мокроты.

с минеральной водой, физраствором, отварами лекарственных трав, отхаркивающими препаратами. Благодаря равномерному распылению, лекарственный раствор легко попадает в дыхательные пути во время вдоха. Он распределяется по слизистой оболочке, смягчает и увлажняет ее, борется с вредоносными микроорганизмами, устраняет спазм бронхов, способствует откашливанию мокроты. Регулярное проветривание и увлажнение воздуха. Облегчает дыхание, успокаивает раздраженную слизистую оболочку, смягчает кашель.

Но основным методом лечения сухого надсадного кашля все же является перевод его во влажный, а затем стимулирование активного откашливания мокроты. В этом помогает прием муколитических препаратов.

Поможет ли фитотерапия при кашле?

Интерес к растительным компонентам и препаратам на их основе постоянно увеличивается из-за уникальных лекарственных свойств многих растений и их хорошей переносимости. Сегодня стремительно развиваются технологии фармацевтического производства, появляются новые исследования эффективности препаратов, созданных на растительной основе. Это позволяет добиться того, что некоторые растительные препараты от кашля по своей эффективности не уступают синтетическим лекарствам.

Очень популярным растительным препаратом для лечения воспаления дыхательных путей и кашля является Бронхипрет®, произведенный немецкой компанией «Бионорика». Бронхипрет® уже много лет применяется в Германии, России и Беларуси, признан в Европе. Еврокомиссия и ESCOP положительно оценили эффективность этого фитопрепарата и одобрили его применение при простудном кашле и бронхите. Благодаря своей высокой эффективности и безопасности Бронхипрет® с 2010 года и по настоящее время входит в рекомендации Немецкого респираторного общества.

Бронхипрет®: мягкое действие при кашле.

Этот лекарственный препарат создан на основе комбинации растительных экстрактов тимьяна с плющом или первоцветом. Лекарство обладает комплексным действием: противовоспалительным, противовирусным и муколитическим.

Благодаря тимьяну и содержащихся в нем эфирных маслах и тимолу Бронхипрет® эффективно снимает воспаление и борется с вирусами, а также разжижает густую мокроту. Противовоспалительный и муколитический эффекты тимьяна дополняют и усиливают сапонины и гликозиды экстрактов первоцвета и плюща.

Научно доказано, что Бронхипрет® способствует восстановлению раздраженной слизистой оболочки и нормализует выработку слизи бокаловидными клетками. В исследовании J. Seibel et al. (2018 год) было доказано, что комбинация растительных экстрактов тимьяна и первоцвета эффективно устраняет воспаление и способствует снижению количества бокаловидных клеток в слизистой оболочке дыхательных путей, что нормализует количество вырабатываемой слизи и способствует уменьшению кашля.

Благодаря комплексному действию фитопрепарат помогает при разных видах кашля:

Кашель без мокроты, раздражающий, грудной. Бронхипрет ® уменьшает воспаление, интенсивность и болезненность кашля.

Бронхипрет уменьшает воспаление, интенсивность и болезненность кашля. Влажный кашель с трудно отходящей мокротой. Бронхипрет® оказывает секретолитическое действие, способствует отхождению мокроты.

Это значит, что с появлением мокроты препарат менять не нужно, что очень удобно и выгодно.

Бронхипрет® отлично помогает детям с 2-х лет и взрослым. Для удобства он производится как в жидких формах (сироп и раствор для приема внутрь), так и в таблетках. При приеме Бронхипрета® кашель проходит быстрее и легче, чем при приеме других препаратов от кашля, в том числе и растительных. Выбирайте для себя и своих детей лучшее лекарство для смягчения кашля!

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