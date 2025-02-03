Что будет, если не лечиться от простуды?

Каковы самые частые симптомы простуды?

Одним из самых распространенных симптомов простуды является кашель. По данным Европейского респираторного общества, при ОРВИ жалобы на кашель, в том числе и ночью, предъявляют не менее 30% заболевших.

Кашель возникает из-за инфекционного воспалительного процесса в верхних (ОРВИ, фарингит, ларингит) и/или нижних (трахеит, бронхит, пневмония) дыхательных путях. По характеру различают непродуктивный (сухой) и продуктивный (влажный) кашель. В самом начале заболевания чаще всего наблюдается сухой кашель. Он возникает из-за раздражения кашлевых рецепторов в результате воспалительного процесса или стекающей по задней стенке глотки слизью.

По мере разжижения мокроты кашель становится влажным. Он сопровождается отхождением мокроты и выполняет защитную функцию. В результате откашливания человек чувствует облегчение и в скором времени выздоравливает.

Как сухой, так и влажный кашель доставляет заболевшему много неудобств. Но все же, если другие симптомы простуды (насморк, боль в горле, повышение температуры) выражены неявно, многие люди либо терпят эти неприятные ощущения, надеясь, что «организм справится сам», либо начинают заниматься самолечением и часто совершают серьезные ошибки при приеме тех или иных препаратов.

Может ли простуда пройти сама?

Появление простуды провоцируют вирусы (в 90% случаев), бактерии, грибки и атипичная флора. Попадая на слизистую оболочку дыхательных путей, патогены начинают активно размножаться и вызывают воспалительный процесс. Конечно, иммунная система в ответ на проникновение возбудителей начинает вырабатывать антитела. В результате этого спустя некоторое время вирусы гибнут. Однако, антитела начинают вырабатываться не сразу. Поэтому вначале появляются симптомы простуды: недомогание и повышение температуры тела. При этом усиливается выработка слизистого секрета бокаловидными клетками эпителия и железами подслизистого слоя. Появляется вязкая мокрота, которая склеивает реснички мерцательного эпителия, которые «выметают» наружу вирусы и бактерии. Система мукоцилиарного транспорта останавливается, а слизистая оболочка повреждается. Появляется кашель.

Если иммунная система человека справляется с вирусами, то простуда может пройти за 7 – 10 дней. Но из-за поврежденной слизистой оболочки даже после выздоровления может сохраняться длительный кашель. Поэтому простуду необходимо обязательно лечить.

С какими осложнениями можно столкнуться?

Любое заболевание респираторного тракта требует тщательной диагностики и своевременного лечения. Это связано с тем, что неправильно леченная простуда склонна давать осложнения. Также многие более серьезные заболевания начинаются с обыкновенной простуды и, если ждать 7 – 10 дней без лечения, можно нанести серьезный вред организму. Могут развиться более серьезные заболевания дыхательных путей, в том числе опасные для жизни. В их числе ларингит, трахеит, бронхит, пневмония. Эти патологии требуют обязательного лечения, потому что в результате заболеваний серьезно нарушаются функции дыхательной системы.

Лечить кашель при простуде можно и нужно. Для этого стоит пользоваться препаратами, которые порекомендует работник аптеки или врач. Конечно, лучше всего обратиться к врачу, чтобы избежать развития осложнений. Обращение к врачу при простуде и кашле обязательно, если болеют:

Маленькие дети;

Беременные;

Пожилые люди;

Пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями;

Люди со сниженным иммунитетом.

У людей перечисленных категорий легче возникает присоединение бактериальных осложнений, развитие воспалительного процесса в соседних органах (тонзиллит, отит), а также переход заболевания в хроническую форму. Специалист проведет осмотр, даст необходимые рекомендации и назначит препараты для лечения простуды и кашля.

Бронхипрет® – сила природы против кашля

В лечении простуды обычно применяется комплексный подход. Необходимы препараты с противовирусным, противовоспалительным и муколитическим действием. При этом лекарство должно хорошо переноситься и быть безопасным при применении у детей. Именно таким набором свойств обладает немецкий растительный препарат Бронхипрет®. В состав сиропа и раствора Бронхипрет® входят экстракты травы тимьяна и листьев плюща, в состав таблеток – экстракты цветков первоцвета и травы тимьяна. Натуральные растительные компоненты Бронхипрета® оказывают комплексное лечебное действие:

Борются с вирусами;

Снимают воспаление;

Снимают бронхоспазм;

Облегчают кашель;

Выводят вязкую мокроту.

Благодаря комплексному действию, Бронхипрет® не только устраняет кашель, но и лечит простуду. Натуральный фитопрепарат способен заменить несколько синтетических лекарств для лечения простуды и может применяться в качестве монотерапии. При необходимости его можно применять совместно с антибиотиками и жаропонижающими.

Бронхипрет® имеет доказанную в клинических исследованиях эффективность и хорошую переносимость. Он способствует уменьшению приступов кашля уже на 4 день приема. Врачи и пациенты отмечают хорошую переносимость лекарства. О его безопасности также говорит тот факт, что Бронхипрет® в сиропе могут принимать дети с 2-х лет.

Как настроить организм на выздоровление?

Если у вас или вашего ребенка начался кашель, не ждите 7 или 10 дней, пока он пройдет самостоятельно. Простуда, сопровождающаяся кашлем, приносит много неприятных ощущений и существенно снижает качество жизни. Помогите вашему организму побороть ее быстрее! Посетите врача и начните принимать Бронхипрет® с первых дней кашля. До осложнений и приема антибиотиков дело не дойдет. Доказано, что при приеме этого растительного препарата простуда протекает легче, а кашель проходит быстрее на 2 дня раньше, чем если бы пациент не принимал никакого лечения.

Бронхипрет® можно использовать для лечения сухого кашля на фоне простуды и продуктивного кашля с мокротой у взрослых и детей с 2-х лет. Дети любят сироп Бронхипрет® за приятный вкус, родители – за его результативность и хорошую переносимость. А врачам, кроме этого, известны результаты исследований, говорящих о том, что этот фитопрепарат оказывается эффективнее и безопаснее многих популярных синтетических муколитиков. Поэтому, если вы столкнулись с кашлем на фоне простуды, согласуйте с врачом применение этого натурального лекарства на растительной основе.

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