Чем лечить остаточный кашель?

Многим знакома ситуация, когда после острой респираторной инфекции (трахеита или бронхита) беспокоит остаточный кашель. Уже улучшилось состояние, нормализовалась температура, закрыт больничный лист или выдана справка, а кашель все еще продолжается. Есть мнение, что остаточный кашель постепенно проходит сам, когда восстановится слизистая оболочка дыхательных путей. Но этот процесс не стоит пускать на самотек. Есть несколько рекомендаций, которые помогут быстрее избавиться от остаточного кашля.



Как часто встречается остаточный кашель?

Кашель – один из самых распространенных симптомов ОРВИ. Остаточным считается кашель, который продолжается после клинического выздоровления от острой респираторной инфекции и нормализации состояния заболевшего. У 30-40% он приобретает затяжной характер и длится более 3-х недель, а в 15-20% случаев сохраняется до 8-ми недель. Так что, остаточный кашель – довольно частая ситуация. Как же определить, что кашель является именно остаточным, а не говорит о присоединении бактериальной инфекции или других осложнениях? Остаточный кашель:

Появляется примерно на 7-14 день после ОРЗ;

Как правило, является сухим;

Беспокоит в основном ночью и утром;

Усиливается при вдыхании сухого, слишком теплого или, наоборот, холодного воздуха;

Проходит постепенно сам, без применения противокашлевых и отхаркивающих средств.

Появление же мокроты и повышение температуры тела в этот период говорит о вероятном обострении респираторной инфекции или развитии осложнений. Если вы заметили подобные симптомы, нужно обращаться к врачу.



Почему после ОРВИ кашель проходит не сразу?

Остаточный кашель – это защитная приспособительная реакция организма. После перенесенной инфекции поврежденным тканям нужно время (иногда до 1 месяца) для восстановления. Нужно, чтобы полностью восстановился мерцательный эпителий и вновь в полную силу заработал мукоцилиарный транспорт, а реснички смогли выполнять свою работу по выведению слизи. При этом секрет нет необходимости разжижать, поскольку он в периоде восстановления после ОРВИ вырабатывается в нормальном количестве и выполняет защитные функции:

Способствует выведению бактерий из дыхательных путей;

Адсорбирует и выводит пылевые частицы и другие загрязнения.

В здоровом состоянии этот секрет постоянно образуется в дыхательных путях, но также постоянно выводится за счет непрерывной работы ресничек мерцательного эпителия, выстилающего наши бронхи. Однако, поскольку реснички были повреждены и еще не могут полноценно выполнять свою работу, основной механизм, берущий в этот период на себя функцию эвакуатора - это кашлевой рефлекс.



Нужно ли лечение при остаточном кашле?

Если кашель постепенно становится все реже и реже, возникает чаще по утрам (из-за скопившейся за ночь слизи) или при смене микроклимата в помещении (изменилась влажность, температура), то он не требует вообще никакого лечения.

Однако, можно помочь организму восстановиться и вместе с этим избавиться от надоевшего кашля быстрее. Особенно с учетом того, что в осенне-весенний период, при сниженной иммунной реактивности, а у детей – при посещении детского сада или школы и контакте с другими инфицированными и заболевшими, есть вероятность повторно заразиться ОРВИ. И особенно, если дыхательные пути еще не восстановили целостность слизистой оболочки, чтобы эффективно противостоять вирусным и бактериальным атакам. Для этого необходимы лекарства, которые могли бы естественным путем поддержать иммунную систему, укрепить защитную функцию слизистой оболочки глотки и верхних дыхательных путей и уменьшить местную воспалительную реакцию. С этими задачами «на отлично» справляется немецкий фитопрепарат Тонзилгон® Н. Этот высокоэффективный препарат успешно применяется для лечения ОРВИ с болью, першением в горле и кашлем. Многие врачи рекомендуют Тонзилгон® Н, как эффективное противовоспалительное, антисептическое, иммуномодулирующее средство.



Зачем при остаточном кашле укреплять иммунитет?

Слизистая оболочка глотки и верхних дыхательных путей – это первый барьер на пути инфекции. А теперь давайте представим, что он поврежден и не в полной мере выполняет свои функции. Инфекция снова с легкостью может проникнуть внутрь и дать старт новому респираторному заболеванию. Тонзилгон® Н способствует уменьшению воспаления, заживлению слизистой оболочки и естественному укреплению иммунитета. Состав препарата уникален и включает в себя 7 целебных трав: ромашка, кора дуба, одуванчик, корень алтея, хвощ, тысячелистник, листья грецкого ореха. Эти травы борются с вирусами и бактериями, оказывают вяжущее и смягчающее действие, укрепляют иммунитет. Постепенное улучшение общего состояния при приеме Тонзилгона® Н отмечается уже с первого дня приема, а окончательное уменьшение симптомов ОРВИ (боли в горле, першения, кашля) – через 7-14 дней. Особенно актуален прием этого препарата детям, которые посещают детские сады и школы, ведь именно в коллективе они чаще болеют, а при остаточном кашле больничный лист не показан. Выбирая Тонзилгон ® Н для лечения простуды, мы помогаем организму нацелиться на борьбу с инфекцией, способствуем его восстановлению и укреплению, снижаем тяжесть и длительность заболевания.



В чем заключается профилактика остаточного кашля?

Остаточного кашля можно избежать, если придерживаться простых правил:

Своевременно и полностью лечить кашель при ОРВИ;

Не допускать переохлаждения, носить одежду по погоде;

Избегать вдыхания табачного дыма;

Использовать увлажнители воздуха;

При необходимости выполнять дыхательную гимнастику.

Если есть уверенность, что остаточный кашель после перенесенного ОРВИ пройдет сам, можно ограничиться этими мероприятиями и приемом Тонзилгона® Н. Спустя несколько недель работа органов дыхания нормализуется, слизистая оболочка восстановиться и очистится, остаточный кашель пройдет. Но иногда бывает так, что этот симптом очень сильно беспокоит заболевшего человека (или родителей, если болеет ребенок) и он ищет средство, которое помогло бы при таком кашле. В этой ситуации лучше всего выбирать натуральные растительные препараты, которые не окажут серьезной медикаментозной нагрузки на организм и при этом облегчат кашель. Таким лекарством может быть фитопрепарат Бронхипрет®, в состав которого входят комбинации тимьяна, плюща и первоцвета. Его эффективность в лечении остаточного кашля подтверждена научными исследованиями.

В частности, на базе консультативно-диагностической поликлиники «Клиника семейной медицины» ФГБОУ ВО ДВГМУ МЗ РФ проведено исследование среди детей в возрасте до 3-х лет с остаточным кашлем после ОРВИ. Была подтверждена более выраженная эффективность и лучшая переносимость Бронхипрета® по сравнению с синтетическим муколитиком. Монотерапия Бронхипретом® в течение 10-ти дней обеспечила выраженное уменьшение кашля, снижение продолжительности кашлевого периода и выздоровление у всех пациентов.

Детям с 2-х лет рекомендован Бронхипрет® в сиропе, с 6-ти лет – в каплях, а с 12-ти лет – в таблетках. Взрослым можно принимать Бронхипрет® в любой форме в соответствующих возрастных дозировках. При необходимости можно сочетать применение препаратов Тонзилгона® Н и Бронхипрета®.

