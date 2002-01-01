Часто задаваемые вопросы по препарату Бронхипрет®.

Какая форма Бронхипрета® самая эффективная для лечения?

Бронхипрет® выпускается в сиропе, каплях и таблетках. Все формы Бронхипрета® в рекомендуемых дозировках одинаково эффективны. Однако при выборе препарата нужно учитывать и возраст пациента. Для детей с 2-х лет самой удобной формой является сироп Бронхипрет®, для взрослых – капли и таблетки. В каплях содержится высокая концентрация действующих веществ, что позволяет быстро достичь выраженного эффекта. Таблетки не менее эффективны и к тому же их удобно брать с собой.

Чем отличается Бронхипрет® в таблетках от капель и сиропа по эффекту?

Самая высокая концентрация тимьяна и плюща создана в растворе, поэтому для взрослых для достижения быстрого сильного эффекта это самая предпочтительная форма. Если же вам удобнее принимать таблетки, или нет возможности все время находиться дома - выбирайте Бронхипрет® в таблетках. Для детей с 2-х лет лучше всего подойдет сироп Бронхипрет® 1.

Можно ли применять Бронхипрет® в период беременности и кормления грудью?

В период беременности лучше не заниматься самолечением и всегда руководствоваться рекомендациями врача. В настоящее время опыт применения препарата Бронхипрет® во время беременности и кормления грудью ограничен. Поэтому принимать это лекарство в эти периоды не рекомендуется 1.

Как правильно принимать Бронхипрет® - до или после еды?

Бронхипрет® принимают перед едой. При этом сироп принимают неразбавленным, его можно запить небольшим количеством воды.

Капли принимают с помощью мерного стаканчика, при необходимости их растворяют в некотором количестве жидкости (1 стакане воды). Перед применением флакон с сиропом или каплями следует встряхнуть!

Таблетки глотают не разжевывая, запивают большим количеством жидкости (1 стакан).

Как долго можно хранить Бронхипрет® после вскрытия флакона?

Поскольку в состав препарата входят растительные компоненты, которые подвергаются окислению и микробному воздействию, после вскрытия флакон с сиропом и каплями можно хранить не дольше 6-ти месяцев. Срок годности таблеток 3 года 1.

Является ли Бронхипрет® гомеопатическим средством?

Не каждое растительное лекарственное средство гомеопатическое. Бронхипрет® не является гомеопатическим средством – это фитотерапевтический лекарственный препарат со стандартизированными дозировками лекарственных трав, у которого имеется обширная доказательная база эффективности 1.

Какие формы препарата Бронхипрет® подходят для детей?

При выборе препарата необходимо учитывать возраст ребенка. Жидкие формы препарата Бронхипрет®, содержащие комбинацию тимьяна и плюща, представлены в сиропе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 2-х лет и взрослых и растворе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 6-ти лет и взрослых. Таблетки Бронхипрет® №20 содержат комбинацию тимьяна и первоцвета и предназначены для детей старше 12-ти лет и взрослых. Дозировка препарата также зависит от возраста. Сироп Бронхипрет® принимают следующим образом: дети от 2 до 5 лет по 3,2 мл 3 раза в день; дети от 6 до 11 лет по 4,3 мл 3 раза в день; подростки старше 12 лет и взрослые – по 5,4 мл 3 раза в день. Раствор Бронхипрет® дают детям от 6 до 11 лет по 1,3 мл 3 раза в день; подросткам старше 12 лет и взрослым по 2,6 мл 3 раза в день. Бронхипрет® в таблетках взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в день 1.

Что входит в состав Бронхипрет®?

Комбинация тимьяна и плюща применяется в жидких формах выпуска препарата Бронхипрет® - в сиропе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 2-х лет и взрослых и растворе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 6-ти лет и взрослых. В таблетках для взрослых и детей старше 12-ти лет применяется комбинация тимьяна и первоцвета 1.

Можно ли принимать Бронхипрет® при аллергическом кашле?

Муколитики при аллергическом кашле рекомендуются только при необходимости выведения вязкой мокроты. В литературе есть информация о хорошей переносимости препарата Бронхипрет® даже у пациентов с атопическим дерматитом и другими аллергическими заболеваниями. Применять Бронхипрет® можно только при необходимости и отсутствии аллергии на травы (плющ, тимьян, примула или к другим растениям семейства губоцветные), при известной аллергической реакции на березовую пыльцу, полынь обыкновенную, сельдерей или к любому другому компоненту лекарственного средства 1,2.

Можно ли принимать Бронхипрет® до консультации с врачом?

Бронхипрет® применяется для облегчения симптомов при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем. Эти состояния могут давать осложнения, а тяжесть заболевания не всегда возможно оценить самостоятельно без помощи специалиста. Поэтому назначение лекарства, особенно детям, остается за врачом. Однако, если нет возможности получить рекомендации врача, при наличии показаний препарат можно приобрести самостоятельно после консультации с работником аптеки.

В каких случаях нужно принимать Бронхипрет®?

Бронхипрет® – это лекарственный растительный препарат для лечения кашля и бронхита. Он подходит для лечения как сухого, так и влажного кашля. Бронхипрет® в сиропе и растворе предназначен для облегчения симптомов при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся сухим или влажным кашлем. Бронхипрет® в таблетках эффективно смягчает раздражающий кашель и обладает отхаркивающим действием 1.

Как долго нужно принимать Бронхипрет®?

Продолжительность лечения препаратом Бронхипрет® зависит от тяжести заболевания и может осуществляться длительно. Однако, если симптомы заболевания сохраняются более 7-ми дней или развивается одышка, кровохарканье или лихорадка, необходимо проконсультироваться с врачом 1.

Существуют ли аналоги препарата Бронхипрет?

В аптеках можно найти препараты, произведенные из тех же растений, что и Бронхипрет®, но в других формах выпуска. Однако, главное не это. На самом деле, у растительных препаратов не может быть аналогов, поскольку состав сырья, выращенного на разных почвах, в разных климатических условиях, может существенно отличаться и, разумеется, влиять на эффективность готового лекарства. Еще более важна технология получения экстрактов, от которой зависит содержание лечебных субстанций в препарате. Компания «Бионорика» производит растительные препараты в соответствии с концепцией фитониринга – научного подхода к созданию лекарств из растений. Все растения, входящие в состав Бронхипрета®, проходят тщательный отбор, а дозировки компонентов стандартизируются.

Можно ли применять Бронхипрет® совместно с антибиотиками и другими лекарствами?

На настоящий момент сведения о негативном взаимодействии препарата Бронхипрет® с другими лекарствами не выявлено. Лекарство эффективно как в комплексном лечении кашля и бронхита, так и в качестве монотерапии. Более того, имеются исследования, в которых убедительно показано, что Бронхипрет® по эффективности сопоставим с лечением антибиотиками 1,4.

Можно ли водить автомобиль во время лечения препаратом Бронхипрет®?

Бронхипрет® выпускается в трех формах: сиропе, каплях и таблетках. Таблетки не содержат спирт, поэтому можно беспрепятственно водить автомобиль во время их приема. Сироп и капли же спирт содержат (7% и 24% соответственно). Поэтому все же лучше быть осторожными и учитывать это в вождении автомобиля и при выполнении сложной работы, требующей повышенной концентрации внимания в период лечения сиропом или раствором Бронхипрет®. Если вы опасаетесь негативного влияния этанола, можно предпочесть Бронхипрет® в таблетках 1.

Как производят Бронхипрет®?

Препарат Бронхипрет® создан немецкой компанией «Бионорика СЕ». Компания известна своими разработками фармакологических средств на основе натуральных компонентов, произведенными согласно концепции «фитониринг». В ее основе лежит совместное применение научных исследований и передовых технологий в процессе производства растительных лекарственных средств. Компания располагает уникальными лабораториями, где проводятся испытания, создаются инновационные разработки, проводится селекция собственного посевного материала. В «Бионорика СЕ» в течение нескольких десятилетий разработана своя запатентованная продукция и созданы строгие правила для стандартизации процессов выращивания и сбора лекарственных растений, а также выпуска готовой продукции. Благодаря этому подходу обеспечивается «золотой стандарт» качества продуктов, точно соблюдается количество действующих веществ в препарате 5. Бронхипрет® доступен пациентам в следующих лекарственных формах:

сироп;

раствор;

таблетки.

Действующими веществами сиропа и раствора являются спиртовые экстракты тимьяна и плюща, а таблеток – сухие экстракты тимьяна и первоцвета 1.

Как долго применяется Бронхипрет® в практике врачей?

Бронхипрет® применяется более 80 лет в Германии и более 15 лет – в России. Благодаря своей эффективности Бронхипрет® востребован врачами, ему доверяют взрослые и любят маленькие пациенты. Поэтому фитопрепарат завоевал общественное признание среди лучших товаров и услуг. Бронхипрет® – победитель премии «Номер один» в Беларуси в 2019, 2020 и 2021 годах 3.

Возникают ли побочные реакции при приеме препарата Бронхипрет®?

Побочные реакции при применении Бронхипрета® возникают редко, препарат хорошо переносится. Но они могут отмечаться, как и у любого другого лекарства. В их числе аллергические реакции, нарушения работы желудочно-кишечного тракта (спазмы, тошнота, рвота). Препарат стоит с осторожностью принимать пациентам с гастритом, сахарным диабетом 1.

Что лучше принимать при кашле - растительный препарат Бронхипрет® или химические лекарства?

В целом решение о целесообразности применения того или иного препарата при кашле принимает врач. Однако на сегодняшний день известно, что Бронхипрет®, благодаря комплексному действию (противовоспалительному, бронхолитическому, отхаркивающему и противовирусному) не менее эффективен, чем синтетические муколитики, а в ряде случаев превосходит их. Комплексный подход к лечению всегда более эффективный. К тому же Бронхипрет® хорошо переносится взрослыми и детьми и редко вызывает нежелательные реакции 1,6.

Какую форму Бронхипрета® лучше всего выбрать взрослому?

Взрослый человек может принимать любую форму Бронхипрета® в соответствующей дозировке на свой выбор. Однако самая высокая концентрация тимьяна и плюща создана в растворе, поэтому для взрослых для достижения быстрого сильного эффекта это самая предпочтительная форма. Если же вам удобнее принимать таблетки, или нет возможности все время находиться дома - выбирайте Бронхипрет® в таблетках.

Насколько эффективен Бронхипрет® при кашле?

Эффективность и безопасность применения препарата Бронхипрет® при кашле доказана во многих исследованиях. Эти качества лекарственного средства обусловлены его комплексным действием. Бронхипрет® уменьшает воспаление в дыхательных путях, смягчает навязчивый кашель, облегчает отхождение мокроты, оказывает противовирусный эффект. На фоне его применения реже требуется подключение антибиотиков, быстрее проходят симптомы заболевания, восстанавливается защитная функция слизистой оболочки дыхательных путей 1,6.

Бронхипрет® нужно принимать в комплексном лечении или как самостоятельный препарат?

Благодаря природному составу Бронхипрет® обладает комплексным действием – противовоспалительным, бронхорасширяющим, муколитическим, противовирусным. Это дает возможность применять лекарство в качестве монотерапии при ОРВИ, сопровождающихся кашлем и бронхите. Однако при необходимости Бронхипрет® можно комбинировать с другими медикаментами, например, с антибиотиками. Не стоит сочетать его прием с подавляющими кашель препаратами 1,6.

Какими эффектами обладает Бронхипрет®?

В качестве действующих компонентов в составе Бронхипрета® применяются экстракты:

травы тимьяна, или чабреца, и плюща вьющегося (в сиропе и растворе);

травы тимьяна, или чабреца, и корня первоцвета весеннего, или лекарственного (в таблетках).

Эти лекарственные травы эффективно борются с вирусами и воспалением в дыхательных путях, разжижают вязкую мокроту и устраняют кашель. Бронхипрет® оказывает следующие эффекты:

противовоспалительный;

бронхолитический;

муколитический;

противовирусный 1,6.

Можно ли принимать Бронхипрет® при хроническом бронхите?

Бронхипрет® сироп, капли и таблетки применяют при острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей: бронхите, трахеите, трахеобронхите. Назначение Бронхипрета® при хроническом бронхите – хороший выбор еще и потому, что лекарство оказывает комплексное действие – противовоспалительное, муколитическое, противовирусное. Благодаря высокому профилю безопасности эти медикаменты могут быть назначены как взрослым, так и детям 1.

Поможет ли Бронхипрет® при сухом кашле?

Растительные средства линейки Бронхипрет® назначают при простудных заболеваниях, которым сопутствует кашель. Эти препараты подходят как при сухом, так и влажном кашле. В первом случае под влиянием Бронхипрета®уменьшается воспалительная реакция в трахее и бронхах, сухой кашель смягчается и переходит во влажный, а во втором мокрота начинает отходить из бронхов, они постепенно очищаются и приступы кашля исчезают. Выбирая Бронхипрет® для лечения кашля, вы не ошибетесь. Вам не надо задумываться, подойдет он или нет или приобретать два разных препарата для лечения сухого и влажного кашля 1,6.

С какого дня заболевания можно принимать Бронхипрет®?

Бронхипрет® эффективен с любого дня заболевания. Однако следует отметить, что быстрее и эффективнее начинать лечение Бронхипретом® с самого первого дня появления кашля, чтобы не допустить его затяжного течения или развития осложнений. Если заболевание серьезное (бронхит или пневмония), может потребоваться назначение Бронхипрета® в комплексе с другими лекарственными средствами для лечения этой патологии 1,6.

Можно ли принимать Бронхипрет® при простуде?

Основной повод для назначения лекарства — кашель, который является частым спутником ОРВИ. Зачастую избавиться от досадного симптома можно только с помощью приема лекарственных препаратов. Препарат Бронхипрет® быстро смягчает кашель, выводит мокроту и ускоряет выздоровление.

С какого возраста можно давать Бронхипрет® детям?

Выбор в пользу Бронхипрета® можно делать для детей с 2-х лет (сироп), с 6-ти лет (раствор) и с 12-ти лет (таблетки). Подросткам можно принимать этот препарат в любой форме 1.

29. Можно ли купить Бронхипрет® без рецепта?

Препарат Бронхипрет® выпускает фармацевтическая компания Бионорика СЕ (Германия), которая специализируется на разработке безопасных и эффективных препаратов натурального происхождения. Бронхипрет® отпускается без рецепта врача. Он относится к группе комбинированных препаратов, применяющихся при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и выделением мокроты, подходит для лечения сухого и влажного кашля у взрослых и детей 1.

30. Можно ли применять Бронхипрет® для профилактики простуды и кашля?

Бронхипрет® — это лекарственное средство, которое применяется для облегчения симптомов воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем. Поэтому его можно применять только тогда, когда заболевание уже развилось. Однако при ОРВИ и бронхите, благодаря комплексному действию и натуральному составу препарата, есть все шансы быстрого выздоровления и предупреждения возможных осложнений респираторной инфекции 1,6.

31. Почему состав Бронхипрета® в сиропе, каплях и таблетках отличается?

Действительно, Бронхипрет® в сиропе и растворе содержит комбинацию тимьяна и плюща, а в таблетках – тимьяна и первоцвета. Это связано с тем, что экстракт плюща теряет свои свойства в сухом виде. Поэтому таблетки Бронхипрета® имеют другой состав.

32. Какую форму Бронхипрета® выбрать при влажном кашле?

Бронхипрет® выпускается в сиропе, каплях и таблетках и может применяться при любом виде кашля. Доказано, что с воспалением, мокротой и кашлем лучше справляются комбинации лекарственных трав, например, экстракты корней первоцвета и листьев плюща, или экстракты тимьяна и плюща, чем каждое растение по-отдельности. При влажном кашле препарат нормализует свойства бронхиального секрета, предотвращает размножение в нем микробов и развитие осложнений 1.

33. Какую форму Бронхипрета® выбрать при сухом кашле?

Прием этого препарата необходим, чтобы смягчить сухой надсадный кашель и перевести его во влажный. Эффективнее всего для этой цели выбирать сироп и раствор Бронхипрет®, хотя препарат в любой форме разжижает бронхиальный секрет (мокроту) и облегчает его выведение из респираторных путей. Перед употреблением лекарства желательно проконсультироваться с врачом и узнать точную причину кашля и показания для приема препарата.

34. Где производится сырье для препарата?

Пресс-релиз. Инновационный подход к использованию целебных свойств природы. Врачи выражают доверие фитопрепаратам с подтвержденной эффективностью. «Педиатрическая фармакология» №4, том 6, 2009 https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-podhod-k-ispolzovaniyu-tselebnyh-svoystv-prirody-vrachi-vyrazhayut-doverie-fitopreparatam-s-podtverzhdennoy/viewer

Действующие компоненты Бронхипрета® - 3 лекарственных растения: тимьян (чабрец), плющ и первоцвет. Эти растения выращиваются на собственных экологически чистых плантациях на острове Майорка, Испания. Там же, на новом заводе, растительное сырье переводится в сухие или жидкие экстракты. На всех участках своей работы компания придерживается Надлежащей практики земледелия и сбора урожая (GACP) и Надлежащей производственной практики (GMP), а также внутренних стандартов качества. Строгий контроль за селекцией, выращиванием и производством растений, входящих в состав Бронхипрета®, дает уверенность пациентам в качестве и эффективности препарата 7.

35. При каком кашле, сухом или влажном, можно принимать Бронхипрет®?

Травы тимьян (чабрец), плющ и первоцвет, входящие в состав Бронхипрета®, усиливают действие друг друга и обладают комплексным эффектом, что позволяет применять лекарство для лечения как сухого, так и влажного кашля. Это происходит благодаря:

Секретолитическому эффекту (сапонины первоцвета при поступлении в организм рефлекторно активируют бронхиальные железы. За счет этого нормализуется вязкость вырабатываемой слизи. Вязкая мокрота становится более жидкой, проще отходит, а кашель из сухого становится продуктивным.

Эффекту «ингаляция изнутри». Эфирные масла чабреца выводятся преимущественно через легкие. Они разжижают слизь, уничтожают микроорганизмы, нормализуют работу реснитчатого эпителия, способствуя тем самым выведение мокроты.

Бронхоспазмолитическому эффекту (благодаря влиянию флавоноидов плюща слизь становиться менее менее густой, устраняются застойные и воспалительные явления, уменьшаются приступы навязчивого кашля.

Противовоспалительному эффекту (им обладают все растения, входящие в состав препарата).

При сухом кашле удобнее всего выбирать сироп и раствор Бронхипрет®, а при влажном – препарат в любой форме.

36. Где производится Бронхипрет®?

Лекарственный препарат Бронхипрет® производится в Германия. Растительные компоненты выращиваются на экологически чистых плантациях.

Благодаря тщательному отбору семян, оптимальному времени сбора растительного сырья, строгому контролю на всех этапах производства и особой запатентованной технологии производства лекарства сохраняют свои фармакологические свойства.

Дополнение к ответу, если поднимается вопрос производственных площадок.

Производителем лекарственного препарата является компания Бионорика СЕ. Все производственные площадки Бионорика СЕ, Rottendorf Pharma GmbH и Wiewelhove GmbH, Германия, соответствуют стандартам GMP Германии, ЕАЭС и имеют лицензии на производство растительных лекарственных препаратов.

Литература: