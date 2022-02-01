Бронхит у детей: причины, основные симптомы и лечение

Кашель при ОРВИ у детей – один из самых частых поводов обращения к педиатру. Например, в США это одна из основных жалоб, и вторая по частоте причина для прохождения обследования. Все потому, что кашель – главный симптом бронхита и пневмонии, наиболее опасных заболеваний нижних дыхательных путей, которые привлекают к себе большое внимание, особенно в свете пандемии новой коронавирусной инфекции.



Каковы основные причины и признаки бронхита у детей?

Острый бронхит может развиться в любом возрасте. Однако наиболее часто от бронхита страдают дети. Пик заболеваемости острым бронхитом приходится на холодные поры года, когда организм реагирует на температурные колебания и изменения влажности воздуха снижением иммунитета и повышенной восприимчивостью к респираторным инфекциям. Около 90% всех случаев бронхита у детей вызвано вирусами. И лишь в 10% случаев «виновниками» заболевания являются бактерии и атипичная микрофлора (хламидии и микоплазмы). Внедрившись в слизистую оболочку нижних дыхательных путей, возбудители вызывают воспаление,а оно, в свою очередь, усиливает выработку мокроты. Избыточное выделение бронхиального секрета вкупе с повреждением мерцательного эпителия, выстилающего бронхи, приводит к образованию вязкой мокроты. Поэтому основным симптомом острого бронхита является непродуктивный (сухой) кашель в начале заболевания и продуктивный (с мокротой) кашель по мере разрешения воспалительного процесса.

Нередко бронхиту у детей могут сопутствовать другие проявления вирусной инфекции– общее недомогание, насморк и повышение температуры. Родители могут заподозрить, что у ребенка именно бронхит, а не обычный простудный кашель, по наличию хрипов при дыхании, что связано с нарушением вентиляции легких.



К чему может привести плохо пролеченный бронхит?

Острый бронхит может протекать с различной степенью тяжести. Не стоит игнорировать длительный кашель у ребенка, поскольку он может быть сигналом появления осложнений – присоединения бактериальной инфекции или развития пневмонии. Несмотря на кажущуюся уверенность в причинах кашля, лучше поспешите на прием к врачу. Ведь чем скорее будет поставлен точный диагноз, тем быстрее начнется лечение и отступит болезнь.



Как долго может сохраняться кашель при бронхите у ребенка?

Повреждение ресничек бронхиального эпителия под действием вирусов, бактерий и их токсинов приводит к нарушению процесса самоочищения бронхов и образованию мокроты. Раздражение кашлевых рецепторов и скопление слизи в дыхательных путях вызывают кашель. Образно можно сказать, что кашель в этом случае не враг, а друг: он помогает очистить дыхательные пути от продуктов воспаления и патогенов. Если кашель сухой и навязчивый, не стоит стремиться его подавлять. Наоборот, нужно организовать лечение таким образом, чтобы как можно быстрее перевести его во влажный и облегчить откашливание. Если лечение начато вовремя и не развилось никаких осложнений, кашель при остром бронхите у детей сохраняется максимум 2 недели.



Какие анализы нужно сдать при бронхите?

Для уточнения диагноза «острый бронхит» проводятся следующие лабораторные исследования:

Общий анализ крови. Позволяет с большей вероятностью определить, какова причина заболевания – вирусная или бактериальная.

Посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам. Проводится при затяжном течении бронхита и/или неэффективности лечения.

В отдельных случаях определяют серологические реакции для обнаружения антител к конкретному возбудителю (при наличии показаний или при подозрении на атипичную природу острого бронхита).

Биохимический анализ крови при остром бронхите, как правило, не показывает каких-либо характерных отклонений. Что касается других исследований, врач может назначить проверку насыщения крови кислородом и рентген органов грудной клетки. Это необходимо для исключения такого грозного осложнения, как пневмония.



Как эффективно вылечить бронхит у ребенка?

Назначать лечение при бронхите у ребенка должен врач. Только он может определить, лечить ребенка дома или направить в стационар. Если ребенок остается дома, ряд лечебных мероприятий можно организовать самим. В их числе:

Лечебно-охранительный режим. Если самочувствие ребенка не страдает, его не обязательно укладывать в постель. Однако воздух в помещении всегда должен быть свежим и увлажненным. Если в помещении жарко, ребенок будет дышать часто и поверхностно, при этом плохо вентелируются глубокие отделы легких.

Диета при бронхите должна включать достаточное количество свежих овощей и фруктов, обильное питье, которое способствует разжижению и отхождению мокроты.

Прием медикаментов.

Основой лечения при бронхите является облегчение кашля и выведение мокроты. Учитывая, что большинство случаев острого бронхита вызвано вирусами, нужно понимать, что роль антибиотиков в лечении этого заболевания сильно переоценена. Исследование, проведенное в Германии, говорит о том, что необоснованное назначение антибиотиков при ОРВИ отмечается в 60% случаях, в то время как в этом случае доказанной эффективностью обладают комплексные растительные средства. При сухом и влажном кашле, а также при необходимости выведения вязкой мокроты хорошо зарекомендовал себя немецкий растительный препарат Бронхипрет®.



Бронхипрет® – эффективная помощь при кашле.

Поскольку течение кашля при бронхите у детей, особенно раннего возраста, имеет свои особенности (узкие дыхательные пути, из-за богатого кровоснабжения легко возникает отек и неспособность ребенка самостоятельно хорошо откашляться), существует вероятность нежелательных эффектов при применении синтетических муколитиков. Ввиду этого оптимально применять именно растительные препараты с комплексным механизмом действия. Бронхипрет® имеет проверенный временем состав с доказанной эффективностью при кашле. Сироп Бронхипрет содержит хорошо подобранную комбинацию лекарственных растений: тимьяна и плюща. Благодаря такому составу препарат обладает всеми необходимыми для быстрого и эффективного лечения бронхита: противовоспалительным, муконормализующим (нормализует количество и вязкость мокроты) и противовирусным действием. При его применении благодаря противовоспалительному действию кашель становится редким, не таким болезненным, мокрота легко откашливается и в целом ребенок быстрее поправляется.



Что нужно делать, чтобы не заболеть бронхитом?

Многие родители по старинке применяют при кашле такой метод, как постановка горчичников. Горчичники при бронхите у детей иногда можно использовать, но нужно учитывать, что эта процедура имеет ряд ограничений. Горчичники нельзя ставить, если у ребенка обструктивный бронхит, так как в этом случае состояние может значительно ухудшиться за счет усиления отека. Иногда их использование приводит к развитию тяжелых аллергических реакций. Поэтому, прежде чем применять горчичники, лучше проконсультироваться с врачом. Гораздо эффективнее при первых признаках кашля принять Бронхипрет®. Во многих исследованиях отмечена хорошая переносимость и низкая вероятность побочных явлений при применении этого лекарства. Доказано, что 10-дневный курс лечения Бронхипретом® во многих случаях полностью избавляет от кашля. Лекарство может применяться у детей раннего возраста. В виде сиропа Бронхипрет® можно принимать детям с 2-х лет, в виде капель – с 6-ти лет, а в виде таблеток – с 12-ти лет.

Литература: