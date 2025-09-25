Бронхипрет®: оптимальный состав для лечения кашля.

Кашель – один из наиболее ярких симптомов острой респираторной вирусной инфекции. Он может быть сухим или влажным. Нередко кашель сопровождается болевыми ощущениями, затрудненным отхождением мокроты, бронхоспазмом. Поэтому к выбору препарата для лечения кашля нужно отнестись очень серьезно. Насколько эффективным и при этом безопасным будет лекарство, определяет его состав.

Какими свойствами должен обладать препарат против кашля?

Самый эффективный метод лечения кашля – это устранение или ослабление влияния факторов, которые его вызывают. Наиболее часто кашель встречается именно при ОРВИ. В его основе лежит воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, вызванное респираторными вирусами. Поэтому оптимально, когда средство для лечения кашля способствует снижению вирусной нагрузки на организм. Кроме этого, оно должно обладать противовоспалительным и бронхолитическим действием, а также способствовать разжижению и легкому отхождению мокроты. Поскольку бывает так, что кашель может застигнуть врасплох, было бы хорошо, если бы лекарство отпускалось без рецепта и помогало при любом виде кашля. Важны также нетоксичность и хорошая переносимость препарата, возможность его применения у детей.

Всем этим требованиям соответствует немецкий растительный препарат Бронхипрет®. Он обладает противовоспалительным, мукоактивным, бронхолитическим и естественным противовирусным действием. Это возможно благодаря оптимально подобранному составу препарата.

Из каких растений состоит Бронхипрет®?

Бронхипрет® разработан для комплексного лечения кашля и бронхита у взрослых и детей от 2-х лет. При его создании были учтены особенности течения как сухого, так и влажного кашля, создана оптимальная формула для уменьшения воспаления в дыхательных путях. Бронхипрет® подтвердил комплексное лечебное действие в ряде клинических исследований. В качестве действующих компонентов в составе Бронхипрета® применяются экстракты:

травы тимьяна (чабреца) и плюща вьющегося в жидких формах препарата;

травы тимьяна (чабреца) и корня первоцвета весеннего, или лекарственного, в составе таблеток.

Эти лекарственные растения эффективно борются с вирусами и воспалением в дыхательных путях, смягчают кашель, разжижают вязкую мокроту.

Как состав Бронхипрета® влияет на его эффективность?

При разработке рецептуры препарата учтено все до мелочей. Например, в составе Бронхипрета® применяются только определенные части растений. Отобрано растительное сырье, содержащее наибольшее количество биологически активных веществ.

Экстракт травы тимьяна содержит терпены (тимол и карвакрол). Благодаря этому он обладает выраженным противовоспалительным действием, облегчает кашель, помогает при простуде, оказывает противовирусное действие, способствует восстановлению ослабленного организма после болезни.

Экстракт листьев плюща содержит флавоноиды (кверцетин, кемпферол). Он облегчает приступообразный кашель, снимает бронхоспазм, усиливает противовоспалительный эффект экстракта тимьяна. С его помощью восстанавливается мерцательный эпителий бронхов и более эффективно очищаются дыхательные пути от мокроты.

Экстракт корней первоцвета содержит комбинацию эфирных масел, гликозидов и сапонинов, которые способствуют снижению вязкости мокроты. Он облегчает ее выделение из дыхательных путей, способствует переходу сухого кашля во влажный.

Учтен и тот факт, что действие указанных растений усиливает и дополняет друг друга. Поэтому эффективность Бронхипрета® намного выше, чем стандартных травяных сборов или монопрепаратов на основе плюща или тимьяна. Например, доказано, что совместное применение тимьяна и первоцвета оказывает противовоспалительный эффект, сопоставимый с дексаметазоном. При этом Бронхипрет® полностью лишен негативных побочных действий, характерных для глюкокортикостероидов, хорошо переносится и обладает высоким профилем безопасности.



На какой стадии кашля можно принимать Бронхипрет®?

Уникальная комбинация фитоэкстрактов для лечения кашля в составе Бронхипрета® в оптимальной концентрации оказывает комплексное лечебное действие на любой вид кашля с первого дня его появления и на любой стадии развития заболевания. Это возможно благодаря его комплексным противовоспалительному, мукоактивному, бронхолитическому и противовирусному эффектам. Высокая клиническая эффективность и безопасность Бронхипрета® доказана в широкомасштабных исследованиях при лечении детей и взрослых с острым бронхитом или обострением его хронической формы. Результаты исследования Kemmerich B. at al (2006) продемонстрировали существенное преимущество сиропа Бронхипрет® перед плацебо, а исследования Ismail C. at al (2003), проведенные ранее, доказали преимущество Бронхипрета® перед синтетическими лекарственными средствами для лечения кашля. Однако следует отметить, что лучше всего начинать лечение Бронхипретом® с самого первого дня появления кашля, чтобы не допустить его затяжного течения или развития осложнений. Если заболевание серьезное (бронхит или пневмония), может потребоваться назначение Бронхипрета® в комплексе с другими лекарственными средствами для лечения этой патологии, например, с антибиотиками.



В каких формах выпускается Бронхипрет®?

Бронхипрет® выпускается в трех удобных формах – сиропе, каплях и таблетках. Они несколько отличаются по составу. В частности, комбинация экстрактов тимьяна и плюща применяется в жидких формах выпуска препарата Бронхипрет® - в сиропе во флаконах по 50 и 100 мл и растворе во флаконах по 50 и 100 мл. В таблетках применяется комбинация сухих экстрактов тимьяна и первоцвета.

Все формы Бронхипрета® в рекомендуемых дозировках одинаково эффективны. При выборе препарата нужно учитывать возраст пациента. Для детей с 2-х лет самой удобной формой является сироп Бронхипрет®, для взрослых – капли и таблетки. Это связано с тем, что в каплях содержится наиболее высокая концентрация действующих веществ. Благодаря этому лекарство действует быстро и оказывает максимальный эффект. Таблетки так же эффективны и к тому же их удобно брать с собой.

Уникальная комбинация экстрактов тимьяна и плюща, а также тимьяна и первоцвета в составе Бронхипрета® эффективно борется с воспалением в дыхательных путях, разжижает вязкую мокроту, оказывает природное противовирусное действие и устраняет кашель.

