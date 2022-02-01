Боль в груди при кашле

Боль в груди при сильном кашле – частое и очень неприятное явление. Эта боль иногда бывает настолько выраженной, что человека нередко беспокоит тревога, не является ли она признаком какого-либо другого, более серьезного заболевания. Иногда эти опасения бывают обоснованы, ведь человек, имеющий самые разные заболевания, запросто может заболеть и простудой, а сходные симптомы наслоятся друг на друга. При разной патологии боль в грудной клетке имеет различный характер, интенсивность и, соответственно, разное лечение.



Причины боли при кашле

Упорный надсадный кашель, вызывающий боль в грудной клетке, может являться симптомом множества серьезных заболеваний. Боль при кашле могут провоцировать такие опасные состояния, как инородные тела, патология лимфоидной ткани ротоглотки и рак гортани. Часто на первых порах этих заболеваний она является единственным симптомом, говорящем о каком-то неблагополучии в организме. Некоторые болезни желудочно-кишечного тракта также могут вызывать болевые ощущения и сильный кашель. В их числе: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, поддиафрагмальный абсцесс. Кашель и боль могут быть ведущими симптомами при сердечно-сосудистой патологии. И, наконец, раздражающий кашель может возникать, как побочное действие в результате приема некоторых лекарственных препаратов. Как видим, причин появления боли в грудной клетке при кашле много. Поэтому при ее возникновении всегда необходима консультация врача.



Почему при простудном кашле возникает боль в грудной клетке?

Изнуряющий болезненный кашель при ОРЗ занимает лидирующие позиции среди всех обращений за медицинской помощью. Причиной его появления является воспаление, которое вызывают вирусы и бактерии, проникающие в слизистую оболочку дыхательных путей. Отек и скопление вязкой мокроты раздражают кашлевые рецепторы, вызывая форсированное сокращение дыхательных мышц. Нередко он бывает очень частым (до 50 кашлевых толчков за сутки), что из-за многократного сокращения мышц и раздражения слизистой оболочки и вызывает боль. Чаще всего болезненным и дерущим является именно сухой кашель, возникающий в начале ОРВИ. При сухом кашле утрачивается его защитная функция и кашлевой рефлекс приобретает патологическое значение. При влажном же кашле откашливание мокроты зачастую останавливает его дальнейшее развитие, и такой кашель, наоборот, дает облегчение.



Насколько может быть выражен дискомфорт при кашле?

Сухой изнуряющий кашель значительно ухудшает качество жизни. Он вызывает болезненные ощущения в грудной клетке и по ходу трахеи, слабость, утомляемость, бессонницу, потерю аппетита, головную боль, мешает в повседневной деятельности, учебе и работе. И сам кашель может добавить осложнения к уже имеющейся простуде. В процессе кашлевых приступов возможно появление осиплости голоса, кровоизлияния под конъюнктиву, спонтанного пневмоторакса, приступов рвоты, недержания мочи. И это, не говоря о психологических затруднениях и неудобстве, которое кашляющий человек доставляет другим людям.

Сухой надсадный кашель усиливается в ночное время из-за активации блуждающего нерва. Приступ такого кашля может заканчиваться отхождением маленького комочка вязкой слизи и не приносит облегчения пациенту. Конечно, самым неприятным симптомом такого кашля является выраженная боль за грудиной и в области брюшного пресса. Иногда она настолько выражена, что пугает заболевшего: а вдруг причина этого состояния не в кашле?



При каких симптомах стоит обратиться к врачу для исключения сердечной патологии?

Существует множество причин появления боли за грудиной, помимо кашля. Схожей симптоматикой проявляются межреберная невралгия, ушибы, желудочно-кишечные заболевания (ГЭРБ) и травмы грудной клетки. Самой частой и серьезной причиной боли за грудиной является сердечная патология. При этих заболеваниях боль в грудной клетке имеет свои отличия:

боль локализована за грудиной, может отдавать в левую руку, левую лопатку, левую половину шеи;

боль, как правило, интенсивная, имеет пекущий, давящий, сжимающий характер, сопровождается страхом смерти, холодным потом;

болевой приступ возникает после физической или эмоциональной нагрузки, переедания, воздействия холода;

облегчают сердечную боль покой, положение в постели полусидя, прием нитроглицерина.

Важно помнить, что при заболеваниях сердца тоже может отмечаться кашель. Как правило, он не связан с болезненностью за грудиной и является побочным эффектом применения некоторых медикаментов (например, ИАПФ). В этой ситуации от кашля избавляет назначение антигипертензивных препаратов с другим механизмом действия.



Как долго будет сохраняться боль при кашле?

Без лечения сухой кашель может длиться неделями, особенно изматывает по ночам и утрам, затрудняет процесс засыпания, часто мешает нормально принимать пищу, выбивает из привычного ритма жизни. Все это время, пока существует кашель, будет беспокоить и боль в грудной клетке. При этом применение анальгетиков или спазмолитиков не решают проблему, поскольку никак не влияют на количество и продолжительность приступов кашля. Длительно принимать противокашлевые препараты тоже не выход. Они заблокируют кашлевой рефлекс, и инфекция останется в организме. Избавиться и от нее, и от боли можно, только переведя непродуктивный сухой кашель во влажный, ведь именно после откашливания наступает облегчение.



Как облегчить боль за грудиной при кашле?

Облегчить боль в груди при кашле можно питьем теплого чая с травами и медом, проведением ингаляций. Избежать болевого синдрома при сухом, непродуктивном кашле можно, принимая эффективные растительные препараты для лечения кашля и бронхита, такие, как Бронхипрет®. Он оказывает выраженное противовоспалительное действие, а по своему эффекту не уступает синтетическим препаратам для лечения кашля.

В состав препарата входят проверенные опытом и многочисленными исследованиями такие растения, как тимьян и плющ (в составе сиропа и раствора для приема внутрь) и тимьян и первоцвет (в составе таблеток). Его главным отличием является выраженный противовоспалительный эффект, который достигается благодаря эфирным маслам, флавоноидам и сапонинам входящих в состав растений. Благодаря тому, что состав Бронхипрета® комбинированный, противовоспалительное действие более выражено, чем в препаратах, содержащих только плющ, или только тимьян. Это имеет прямое практическое значение для уменьшения боли в грудной клетке при кашле. Уменьшение воспаления и отека уменьшает раздражение кашлевых рецепторов, поэтому интенсивность кашля снижается. Кроме этого, Бронхипрет® способствует разжижению и облегчению выведения мокроты. Кашель из сухого переходит во влажный, мокрота начинает откашливаться, частота кашля уменьшается, он становится не таким болезненным и постепенно «сходит на нет». Помимо этого, Бронхипрет® способствует расслаблению мускулатуры бронхов, смягчает надсадный кашель, обладает противомикробным действием.

Очень важно всегда долечивать респираторные болезни до конца, тогда про возвращение кашля и боли в грудной клетке можно забыть. Если врач не назначил иначе, курс лечения препаратом Бронхипрет® составляет 7 дней.

Литература: