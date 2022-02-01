Боль в груди при кашле

Боль в груди при сильном кашле – частое и очень неприятное явление. Эта боль иногда бывает настолько выраженной, что человека нередко беспокоит тревога, не является ли она признаком какого-либо другого, более серьезного заболевания. Иногда эти опасения бывают обоснованы, ведь человек, имеющий самые разные заболевания, запросто может заболеть и простудой, а сходные симптомы наслоятся друг на друга. При разной патологии боль в грудной клетке имеет различный характер, интенсивность и, соответственно, разное лечение.
Упорный надсадный кашель, вызывающий боль в грудной клетке, может являться симптомом множества серьезных заболеваний. Боль при кашле могут провоцировать такие опасные состояния, как инородные тела, патология лимфоидной ткани ротоглотки и рак гортани. Часто на первых порах этих заболеваний она является единственным симптомом, говорящем о каком-то неблагополучии в организме. Некоторые болезни желудочно-кишечного тракта также могут вызывать болевые ощущения и сильный кашель. В их числе: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, поддиафрагмальный абсцесс. Кашель и боль могут быть ведущими симптомами при сердечно-сосудистой патологии. И, наконец, раздражающий кашель может возникать, как побочное действие в результате приема некоторых лекарственных препаратов. Как видим, причин появления боли в грудной клетке при кашле много. Поэтому при ее возникновении всегда необходима консультация врача.
Изнуряющий болезненный кашель при ОРЗ занимает лидирующие позиции среди всех обращений за медицинской помощью. Причиной его появления является воспаление, которое вызывают вирусы и бактерии, проникающие в слизистую оболочку дыхательных путей. Отек и скопление вязкой мокроты раздражают кашлевые рецепторы, вызывая форсированное сокращение дыхательных мышц. Нередко он бывает очень частым (до 50 кашлевых толчков за сутки), что из-за многократного сокращения мышц и раздражения слизистой оболочки и вызывает боль. Чаще всего болезненным и дерущим является именно сухой кашель, возникающий в начале ОРВИ. При сухом кашле утрачивается его защитная функция и кашлевой рефлекс приобретает патологическое значение. При влажном же кашле откашливание мокроты зачастую останавливает его дальнейшее развитие, и такой кашель, наоборот, дает облегчение.
Сухой изнуряющий кашель значительно ухудшает качество жизни. Он вызывает болезненные ощущения в грудной клетке и по ходу трахеи, слабость, утомляемость, бессонницу, потерю аппетита, головную боль, мешает в повседневной деятельности, учебе и работе. И сам кашель может добавить осложнения к уже имеющейся простуде. В процессе кашлевых приступов возможно появление осиплости голоса, кровоизлияния под конъюнктиву, спонтанного пневмоторакса, приступов рвоты, недержания мочи. И это, не говоря о психологических затруднениях и неудобстве, которое кашляющий человек доставляет другим людям.
Сухой надсадный кашель усиливается в ночное время из-за активации блуждающего нерва. Приступ такого кашля может заканчиваться отхождением маленького комочка вязкой слизи и не приносит облегчения пациенту. Конечно, самым неприятным симптомом такого кашля является выраженная боль за грудиной и в области брюшного пресса. Иногда она настолько выражена, что пугает заболевшего: а вдруг причина этого состояния не в кашле?
Существует множество причин появления боли за грудиной, помимо кашля. Схожей симптоматикой проявляются межреберная невралгия, ушибы, желудочно-кишечные заболевания (ГЭРБ) и травмы грудной клетки. Самой частой и серьезной причиной боли за грудиной является сердечная патология. При этих заболеваниях боль в грудной клетке имеет свои отличия:
боль локализована за грудиной, может отдавать в левую руку, левую лопатку, левую половину шеи;
боль, как правило, интенсивная, имеет пекущий, давящий, сжимающий характер, сопровождается страхом смерти, холодным потом;
болевой приступ возникает после физической или эмоциональной нагрузки, переедания, воздействия холода;
облегчают сердечную боль покой, положение в постели полусидя, прием нитроглицерина.
Важно помнить, что при заболеваниях сердца тоже может отмечаться кашель. Как правило, он не связан с болезненностью за грудиной и является побочным эффектом применения некоторых медикаментов (например, ИАПФ). В этой ситуации от кашля избавляет назначение антигипертензивных препаратов с другим механизмом действия.
Без лечения сухой кашель может длиться неделями, особенно изматывает по ночам и утрам, затрудняет процесс засыпания, часто мешает нормально принимать пищу, выбивает из привычного ритма жизни. Все это время, пока существует кашель, будет беспокоить и боль в грудной клетке. При этом применение анальгетиков или спазмолитиков не решают проблему, поскольку никак не влияют на количество и продолжительность приступов кашля. Длительно принимать противокашлевые препараты тоже не выход. Они заблокируют кашлевой рефлекс, и инфекция останется в организме. Избавиться и от нее, и от боли можно, только переведя непродуктивный сухой кашель во влажный, ведь именно после откашливания наступает облегчение.
Облегчить боль в груди при кашле можно питьем теплого чая с травами и медом, проведением ингаляций. Избежать болевого синдрома при сухом, непродуктивном кашле можно, принимая эффективные растительные препараты для лечения кашля и бронхита, такие, как Бронхипрет®. Он оказывает выраженное противовоспалительное действие, а по своему эффекту не уступает синтетическим препаратам для лечения кашля.
В состав препарата входят проверенные опытом и многочисленными исследованиями такие растения, как тимьян и плющ (в составе сиропа и раствора для приема внутрь) и тимьян и первоцвет (в составе таблеток). Его главным отличием является выраженный противовоспалительный эффект, который достигается благодаря эфирным маслам, флавоноидам и сапонинам входящих в состав растений. Благодаря тому, что состав Бронхипрета® комбинированный, противовоспалительное действие более выражено, чем в препаратах, содержащих только плющ, или только тимьян. Это имеет прямое практическое значение для уменьшения боли в грудной клетке при кашле. Уменьшение воспаления и отека уменьшает раздражение кашлевых рецепторов, поэтому интенсивность кашля снижается. Кроме этого, Бронхипрет® способствует разжижению и облегчению выведения мокроты. Кашель из сухого переходит во влажный, мокрота начинает откашливаться, частота кашля уменьшается, он становится не таким болезненным и постепенно «сходит на нет». Помимо этого, Бронхипрет® способствует расслаблению мускулатуры бронхов, смягчает надсадный кашель, обладает противомикробным действием.
Очень важно всегда долечивать респираторные болезни до конца, тогда про возвращение кашля и боли в грудной клетке можно забыть. Если врач не назначил иначе, курс лечения препаратом Бронхипрет® составляет 7 дней.
