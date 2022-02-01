Антибиотики при кашле. Когда необходимы?

Кашель – один из наиболее частых симптомов простудных заболеваний. При его появлении многие настораживаются: а вдруг он свидетельствует о начале бронхита или пневмонии? Особенно сильно тревожатся по этому поводу родители заболевших детей. Да и взрослые волнуются не меньше. Ведь нужно ходить на работу, болеть никак нельзя! По этим причинам многие стремятся сразу применить «сильное» лечение самостоятельно и начинают принимать антибиотики. Но по наблюдениям специалистов, самостоятельное назначение антибиотиков или неправильная схема их приема ведут к серьезным негативным последствиям для организма.



Антибиотики вредны или полезны?

Открытие антибиотиков – веществ, уничтожающих болезнетворные микроорганизмы, является величайшим достижением медицины. За изобретение первого из них, пенициллина, его создатели были удостоены Нобелевской премии.

Многие заболевания, возбудителями которых являются бактерии, успешно излечиваются с помощью антибиотиков. Эйфория от применения этих лекарств привела к тому, что антибиотики и по сей день считаются чуть ли не панацеей во многих случаях. Многие врачи-специалисты часто назначают антибиотики. Это касается как взрослой, так и детской практики. Например, в Воронеже было проведено анкетирование врачей-педиатров для определения групп наиболее часто назначаемых препаратов и определения соответствия лечебной тактики современным стандартам. Было выявлено необоснованно частое (в 81,1% случаев) назначение антибиотиков при ОРЗ вирусной этиологии. Справедливости ради стоит отметить, что препараты от кашля были назначены 91,3% пациентов. Однако в 90% случаев при простудных заболеваниях и кашле можно было бы обойтись только симптоматической терапией и антибиотики не применять.



В чем состоит вред самостоятельного применения антибиотиков при кашле?

Установлено, что около 86,6% семей в России применяют антибиотики при ОРВИ, сопровождающихся кашлем, без рекомендации терапевта или педиатра. В США эта цифра составляет 70%. В большинстве случаев главное, чем руководствуется человек, самостоятельно применяя тот или иной антибиотик – это страх осложнений или затяжного течения болезни. Однако бесконтрольное применение этой группы лекарств тоже вредно. Последствия чрезмерного применения антибиотиков хорошо известны. Антибиотики воздействуют не только на патогенные микробы. Вместе с болезнетворными микроорганизмами они убивают также и полезную, заселяющие слизистые и кожные покровы, что чревато проблемами со здоровьем не только желудочно-кишечного тракта, но и организма в целом. Увлечение антибиотиками способствуют развитию аллергии, бронхиальной астмы, дисбактериоза, снижают иммунитет. Еще одно грозное осложнение необоснованного применения антибиотиков – развитие устойчивости бактерий к ним, что является серьезной проблемой для многих стран. Конечно же, антибиотики можно применять при различных заболеваниях, но только тогда, когда они действительно необходимы.



В каких случаях назначаются антибиотики при кашле?

Лечение кашля с применением антибиотиков имеет свои особенности. Существует множество препаратов для этой цели, поэтому все же лучше, если назначения сделает специалист. Принимать антибиотики при кашле нужно только в том случае, если он обусловлен бактериальной инфекцией. Их назначают при бактериальных бронхитах, трахеитах, пневмониях и иных болезнях. Следует отметить наличие среди ОРИ как изолированных бактериальных, так и смешанных вирусно-бактериальных поражений. Присоединение бактериальной инфекции приводит к нарастанию тяжести заболевания и может быть причиной нежелательного исхода. Существуют определенные показания к назначению антибактериальных препаратов. В их числе:

Бактериальная этиология заболевания или наличие бактериальных осложнений;

Наличие очагов хронической инфекции в организме;

Микоплазменная или хламидийная инфекция;

Ухудшение состояния на фоне лихорадки, сохраняющейся в течение 3-х и более дней.



Почему кашель не проходит после курса антибиотиков?

В некоторых случаях кашель может сохраняться несмотря на то, что пройден полный курс антибиотикотерапии. Наиболее часто это происходит в результате остаточного воспаления слизистой оболочки дыхательных путей. На фоне этого происходят функциональные и структурные изменения мерцательного эпителия, который утрачивает способность очищать трахею и бронхи от избытка секрета. Происходит застой вязкой слизи, усложняется отхождение мокроты. На это и реагируют кашлевые рецепторы, вызывая кашель.

Поэтому важнейшим элементом лечения кашля является не сколько антибактериальная, сколько муколитическая терапия. Оптимальным выбором в такой ситуации являются лекарства комплексного действия. Примером является немецкий фитопрепарат Бронхипрет® на основе экстрактов тимьяна и плюща, а также тимьяна и первоцвета.



Можно ли вылечить кашель без антибиотиков?

Бронхипрет® предназначен для облегчения симптомов при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием вязкой мокроты. Стандартизированные и хорошо изученные комбинации лекарственных трав оказывают противовоспалительное, смягчающее, бронхолитическое и отхаркивающее действие. Многие специалисты отмечают природный противовирусный и антимикробный эффекты Бронхипрета®, благодаря которым можно снизить потребность в применении антибиотиков при кашле у детей и взрослых. В научном исследовании E-BRO-PCT с участием 182 детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет оценивали эффективность и безопасность применения сиропа Бронхипрет® в сравнении с антибактериальной терапией при кашле. Результаты исследования впечатляют. Было выявлено, что эффективность фитотерапии не уступает результатам антибиотикотерапии по окончании десятидневного курса. Более того, пациенты, которые получали Бронхипрет®, чувствовали себя лучше и выздоравливали быстрее, чем получавшие антибиотик. Недаром говорят, что лечение растительными средствами более естественно и хорошо переносимо для организма человека.

