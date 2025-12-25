Политика обработки персональных данных
Согласие на обработку персональных данных
Я
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
(дата рождения, идентификационный номер (при отсутствии – номер документа, удостоверяющего личность))
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З ”О защите персональных данных“ даю согласие _________________
Я
_____
(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) и место нахождения (адрес места жительства (места пребывания)) оператора)
на обработку моих персональных данных:
Цель ___________________________________________
|Согласен
|Не согласен
(цель обработки персональных данных)
Объем : _______________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых способов обработки персональных данных:
Информация об уполномоченных лицах:
(в случае, если обработка персональных данных осуществляется такими лицами)
Срок согласия __________________________________________________________________
(срок, на который предоставляется согласие)
Мне разъяснены права, связанные с обработкой персональных данных, механизм их реализации прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в даче такого согласия.
|__________________
|(дата)
|(подпись)