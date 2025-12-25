Политика обработки персональных данных

Согласие на обработку персональных данных

Я

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

(дата рождения, идентификационный номер (при отсутствии – номер документа, удостоверяющего личность))

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З ”О защите персональных данных“ даю согласие _________________

Я

_____

(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) и место нахождения (адрес места жительства (места пребывания)) оператора)

на обработку моих персональных данных:

Цель ___________________________________________

Согласен Не согласен

(цель обработки персональных данных)

Объем : _______________________________________________

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых способов обработки персональных данных:

Информация об уполномоченных лицах:

(в случае, если обработка персональных данных осуществляется такими лицами)

Срок согласия __________________________________________________________________

(срок, на который предоставляется согласие)

Мне разъяснены права, связанные с обработкой персональных данных, механизм их реализации прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в даче такого согласия.