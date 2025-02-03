Все ли части растения вызывают аллергию? Ну, глобально, если мы возьмём то, что если идёт аллергия на какое-то вещество, то этот аллерген будет содержаться, естественно, в любом компоненте этого вещества, но наиболее аллергенной частью растения является, естественно, пыльца, то есть она за счёт того, что имеет мелкие размеры, она легко проникает именно в дыхательные пути и, соответственно, может провоцировать реакцию, поэтому основным аллергеном является пыльца.

Однако, аллерген может содержаться везде, поэтому, например, когда мы используем какие-то настои, то есть берем траву, настаиваем ее и начинаем употреблять ноль, то, естественно, это тоже может провоцировать реакции. Поэтому, в принципе, потенциально все растения являются аллергенами.