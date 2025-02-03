Все части растения вызывают аллергию? Вопрос специалисту

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  • Аллергенность разных частей растения:
  • Наиболее аллергенна пыльца – легко проникает в дыхательные пути и вызывает реакции.
  • Другие части (листья, корни, стебли) тоже могут содержать аллергены, особенно в настоях и отварах.
    Вывод:
  • Любая часть растения способна спровоцировать аллергию, но риск выше при использовании пыльцы и неочищенных растительных экстрактов.
  • Все растения потенциально аллергенны, поэтому важно учитывать индивидуальную чувствительность.

Все ли части растения вызывают аллергию? Ну, глобально, если мы возьмём то, что если идёт аллергия на какое-то вещество, то этот аллерген будет содержаться, естественно, в любом компоненте этого вещества, но наиболее аллергенной частью растения является, естественно, пыльца, то есть она за счёт того, что имеет мелкие размеры, она легко проникает именно в дыхательные пути и, соответственно, может провоцировать реакцию, поэтому основным аллергеном является пыльца.
Однако, аллерген может содержаться везде, поэтому, например, когда мы используем какие-то настои, то есть берем траву, настаиваем ее и начинаем употреблять ноль, то, естественно, это тоже может провоцировать реакции. Поэтому, в принципе, потенциально все растения являются аллергенами.

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