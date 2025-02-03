Насколько аллергенные лекарственные препараты или БАДы из растений? Если брать статистику, например, по аллергии на лекарственные средства, то как раз-таки лекарственные препараты растительные, они относятся к категории наиболее высоко аллергенных. То есть, если мы берем тройку препаратов, которые наиболее аллергенные являются, то как раз-таки антибиотики, противовоспалительные препараты и рентгенконтрастные различные вещества.

Что касается лекарственных препаратов на основе растений, то здесь опять же очень многое зависит от того, как этот препарат приготовлен. То есть одно дело, когда мы берем препарат и делаем просто настойку с этого препарата или завариваем препарат — это один уровень аллергенности препарата, и другой уровень аллергенности будет, если мы предварительно подготовим это лекарственное средство и приготовим.