Насколько аллергенны лекарственные препараты или БАДы из растений? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Растительные препараты и БАДы могут вызывать аллергию, но их аллергенность зависит от способа обработки:
  • Настои и отвары – более аллергенные из-за сохранения природных белков.
  • Очищенные экстракты – реже провоцируют реакции, так как потенциальные аллергены удаляются.
  • Сравнение с другими лекарствами:
  • Самые аллергенные – антибиотики, НПВС и рентгенконтрастные вещества.
  • Растительные препараты не входят в "топ-3", но их аллергенность варьируется.

Насколько аллергенные лекарственные препараты или БАДы из растений? Если брать статистику, например, по аллергии на лекарственные средства, то как раз-таки лекарственные препараты растительные, они относятся к категории наиболее высоко аллергенных. То есть, если мы берем тройку препаратов, которые наиболее аллергенные являются, то как раз-таки антибиотики, противовоспалительные препараты и рентгенконтрастные различные вещества.

Что касается лекарственных препаратов на основе растений, то здесь опять же очень многое зависит от того, как этот препарат приготовлен. То есть одно дело, когда мы берем препарат и делаем просто настойку с этого препарата или завариваем препарат — это один уровень аллергенности препарата, и другой уровень аллергенности будет, если мы предварительно подготовим это лекарственное средство и приготовим.

Где купить?

103.by

Найти аптеку

tabletka.by

Найти аптеку

Инструкция Бронхипрет Раствор

Инструкция Бронхипрет Сироп

Инструкция Бронхипрет Таблетки

Читайте также

Лекарственные растения: от сырья к разведению

Лекарственные растения: от дикорастущего сырья к целенаправленному разведению

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

Тимьян обыкновенный

Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris)

Травы в составе Бронхипрета®

Травы в составе Бронхипрета®

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE»

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE

    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,

    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы.© 2002—2025 Бронхипрет® (Bronchipret®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.