Можно ли применять растительные препараты при наличии аллергии? Мы уже несколько раз на этот вопрос отвечали. То есть, нет такого понятия, что, если у человека есть аллергия на что-то, значит, он должен уберечься и убирать все остальные потенциальные аллергены. То есть, если есть на что-то аллергия, мы должны убирать только именно этот аллерген. Поэтому наличие у человека аллергии, например, к какой-то пыли или к животному, не означает автоматически, что у него высокий риск аллергии, например, фитопрепарат.

Поэтому у него такой же риск, как у обычного другого человека.