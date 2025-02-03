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Индивидуальный подход к аллергии – наличие аллергической реакции на один раздражитель не означает автоматической чувствительности ко всем фитопрепаратам
Точечное исключение аллергенов – важно устранять только доказанные аллергены, а не все потенциальные раздражители
Равные риски – вероятность аллергии на растительные препараты у аллергиков сопоставима с таковой у людей без аллергий
Необходимость тестирования – каждый новый фитопрепарат требует индивидуальной проверки, независимо от наличия других аллергий
Рациональный подход – отказ от всех растительных средств без доказанной необходимости неоправдан и ограничивает терапевтические возможности
Можно ли применять растительные препараты при наличии аллергии? Мы уже несколько раз на этот вопрос отвечали. То есть, нет такого понятия, что, если у человека есть аллергия на что-то, значит, он должен уберечься и убирать все остальные потенциальные аллергены. То есть, если есть на что-то аллергия, мы должны убирать только именно этот аллерген. Поэтому наличие у человека аллергии, например, к какой-то пыли или к животному, не означает автоматически, что у него высокий риск аллергии, например, фитопрепарат.
Поэтому у него такой же риск, как у обычного другого человека.