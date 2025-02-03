Когда начинается обострение аллергии? Если мы говорим о растениях, то это сезонность. Но эта сезонность, она отличается по времени. То есть в некоторые годы, например, в этом году, уже даже в конце февраля, в начале марта, деревья начали цвести и уже начали появляться симптомы. Поэтому, в принципе, на сегодняшний момент вот на картах погоды уже есть такой пункт, что концентрация пыльцы, то есть насколько она высокая, или есть ли пыльца в окружающей среде.

Поэтому люди, у которых есть аллергия на пыльцу, зная об этом, они уже ориентируются на насколько высокая концентрация, и, соответственно, они могут предположить, насколько более выражены будут симптомы, и принимать препараты для того, чтобы предупредить симптом аллергии.