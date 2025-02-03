Каковы особенности лечения ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями? На что нужно обращать внимание? Чего нельзя делать? Любое ОРИ — это тот момент стрессовый, который способствует тому, что ребёнок более сильно отвечает на какие-то раздражители и потенциально это усиливает риск каких-то аллергических реакций.

А у нас, к сожалению, сложилось такое предубеждение у родителей, что если у ребёнка УРИ, значит, его надо активно сейчас витаминизировать, активно давать какие-то дополнительные препараты, ну и плюс, к сожалению, в большинстве случаев используются препараты, содержащие какие-то добавки, красители, вкусности и так далее, чтобы ребёнок их употреблял. Поэтому в данной ситуации, опять же, правило лечения УРИ у детей, страдающих аллергией, оно является, во-первых, максимально исключением как таковых медикаментозных

препаратов, потому что зачастую при банальной эллирии лечить ребёнка не надо, она пройдёт самостоятельно, а у нас просто сложилось такое предубеждение, что обязательно надо дать какой-то препарат. Ну и второе — это спектр препаратов должен быть, скажем так, ограничен, не использовать полипрагмазия — так назначение многих препаратов, ну и, соответственно, использовать те препараты, которые не содержат какие-то потенциально опасные добавки, красителей, вкусы, усилителей вкуса и так далее.

Поэтому вот, используя это правило, этого будет вполне достаточно, чтобы ребенок выздоровел, имел еще какие-то дополнительные осложнения в виде каких-то аллергических реакций. Чтобы ребенок выздоровел и не имел еще каких-то дополнительных