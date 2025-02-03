Каковы особенности лечения ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Повышенные риски при ОРВИ – вирусные инфекции усиливают чувствительность организма аллергика, провоцируя дополнительные реакции

  • Опасные заблуждения родителей – распространённая ошибка в виде чрезмерной витаминизации и применения ненужных лекарств с красителями/ароматизаторами

  • Минимализм в лечении – в большинстве случаев ОРВИ у аллергиков требует не медикаментов, а щадящего режима и наблюдения

  • Критический выбор препаратов – при необходимости лечения важно использовать только проверенные средства без аллергенных добавок

  • Запрет на полипрагмазию – множественные назначения увеличивают риск лекарственной аллергии и осложнений

  • Профилактика осложнений – правильная тактика ведения ОРВИ предотвращает наслоение аллергических реакций на основное заболевание

Каковы особенности лечения ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями? На что нужно обращать внимание? Чего нельзя делать? Любое ОРИ — это тот момент стрессовый, который способствует тому, что ребёнок более сильно отвечает на какие-то раздражители и потенциально это усиливает риск каких-то аллергических реакций.

А у нас, к сожалению, сложилось такое предубеждение у родителей, что если у ребёнка УРИ, значит, его надо активно сейчас витаминизировать, активно давать какие-то дополнительные препараты, ну и плюс, к сожалению, в большинстве случаев используются препараты, содержащие какие-то добавки, красители, вкусности и так далее, чтобы ребёнок их употреблял. Поэтому в данной ситуации, опять же, правило лечения УРИ у детей, страдающих аллергией, оно является, во-первых, максимально исключением как таковых медикаментозных
препаратов, потому что зачастую при банальной эллирии лечить ребёнка не надо, она пройдёт самостоятельно, а у нас просто сложилось такое предубеждение, что обязательно надо дать какой-то препарат. Ну и второе — это спектр препаратов должен быть, скажем так, ограничен, не использовать полипрагмазия — так назначение многих препаратов, ну и, соответственно, использовать те препараты, которые не содержат какие-то потенциально опасные добавки, красителей, вкусы, усилителей вкуса и так далее.

Поэтому вот, используя это правило, этого будет вполне достаточно, чтобы ребенок выздоровел, имел еще какие-то дополнительные осложнения в виде каких-то аллергических реакций. Чтобы ребенок выздоровел и не имел еще каких-то дополнительных

Где купить?

103.by

Найти аптеку

tabletka.by

Найти аптеку

Инструкция Бронхипрет Раствор

Инструкция Бронхипрет Сироп

Инструкция Бронхипрет Таблетки

Читайте также

Лекарственные растения: от сырья к разведению

Лекарственные растения: от дикорастущего сырья к целенаправленному разведению

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

Тимьян обыкновенный

Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris)

Травы в составе Бронхипрета®

Травы в составе Бронхипрета®

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE»

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE

    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,

    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы.© 2002—2025 Бронхипрет® (Bronchipret®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.