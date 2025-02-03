Какие технологии производства фитопрепаратов снижают риск развития аллергических реакций? Ну, вот как раз-таки касался эта технология фитониринга, то есть вот именно эта технология, она и позволяет снизить аллергенность. То есть, современные технологии позволяют выделить активное вещество из лекарственного средства, то есть из фитопрепарата, исключив те компоненты, которые нам не нужны, которые являются потенциально опасными для того же ребёнка, страдающего аллергическим заболеваниям.

Поэтому вот эта технология, когда мы исключаем какие-то сопутствующие белки, когда мы перерабатываем тщательное сырье для того, чтобы исключить какие-то дополнительные компоненты, они способствуют тому, что мы получаем активный субстрат, который обладает минимальным аллергенными какими-то способностями, а с другой стороны он обладает хорошей высокой лекарственной активностью и дает свой положительный эффект.