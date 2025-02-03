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Технология фитониринга – современный метод очистки растительного сырья от потенциальных аллергенов при сохранении терапевтической активности
Селективная экстракция – процесс позволяет выделить только нужные активные вещества, удаляя сопутствующие белки и раздражающие компоненты
Сниженная аллергенность – тщательная переработка сырья минимизирует риски нежелательных реакций у пациентов с аллергиями
Двойная эффективность – очищенные фитокомпоненты сохраняют высокую лекарственную активность без опасных побочных эффектов
Безопасность для детей – особенно важно для маленьких пациентов с аллергическими заболеваниями
Какие технологии производства фитопрепаратов снижают риск развития аллергических реакций? Ну, вот как раз-таки касался эта технология фитониринга, то есть вот именно эта технология, она и позволяет снизить аллергенность. То есть, современные технологии позволяют выделить активное вещество из лекарственного средства, то есть из фитопрепарата, исключив те компоненты, которые нам не нужны, которые являются потенциально опасными для того же ребёнка, страдающего аллергическим заболеваниям.
Поэтому вот эта технология, когда мы исключаем какие-то сопутствующие белки, когда мы перерабатываем тщательное сырье для того, чтобы исключить какие-то дополнительные компоненты, они способствуют тому, что мы получаем активный субстрат, который обладает минимальным аллергенными какими-то способностями, а с другой стороны он обладает хорошей высокой лекарственной активностью и дает свой положительный эффект.