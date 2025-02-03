Какие продукты нельзя есть при аллергии? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Индивидуальный подход – исключается только конкретный продукт, вызывающий аллергию, а не все потенциальные аллергены

  • Устаревшие методы – гипоаллергенная диета с массовыми ограничениями признана неэффективной

  • Современный стандарт – доказанный аллерген устраняется из рациона, остальные продукты сохраняются

  • Важность полноценного питания – ребенок должен получать все необходимые питательные вещества из неограниченных продуктов

  • Принцип точного исключения – только лабораторно подтвержденные аллергены подлежат устранению из меню

Какие продукты нельзя есть при аллергии? Это вопрос не очень корректный, потому что, естественно, при аллергии к пищевому продукту нельзя есть этот пищевой продукт. И на данный момент очень поменялись подходы к диете людей, детей, страдающих аллергией. То есть раньше назначалась так называемая гипоаллергенная диета, когда исключались многие продукты, потенциально аллергенные.
То на данный момент был показано, что в этом смысла нет, и нужно исключать только те продукты, которые действительно у ребёнка вызывают аллергию. Поэтому если у вас выявлен аллерген, какой-то продукт, вы его исключаете, но все остальные продукты ребёнок должен полноценно кушать.

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