Какие формы фитопрепаратов наиболее безопасны — сиропы, растворы, таблетки? Вот когда мы выбираем, то есть как раз-таки лучше выбирать не приготовленные самостоятельно средства, то есть, когда мы покупаем какой-то растительный препарат и сами что-то из него готовим, потому что там будет более высокая вероятность появления какой-то реакции — это раз. А во-вторых, мы не сможем точно определить дозировку препарата.

А поэтому, когда мы используем какие-то там настойки, отвары и так далее, это как раз таки потенциально опасно и в плане аллергии, и в плане того, что этот препарат не будет работать за счет того, что нет дозы. А вот если препарат приготовлен в промышленных условиях, то есть, когда он изначально был подготовлен и указана четкая концентрация, то тогда только в такой ситуации мы можем говорить о том, что этот препарат мы можем более спокойно использовать для лечения, в том числе и у людей, страдающих аллергией.