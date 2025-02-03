Как выглядит аллергия на растения? Вопрос специалисту

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Типичные респираторные проявления – отек носа, насморк, чихание и зуд в носоглотке как основные симптомы
Глазные симптомы – покраснение, зуд и слезотечение (аллергический конъюнктивит)
Возможные осложнения – в тяжелых случаях присоединяется кашель и затруднение дыхания (пыльцевая астма)
Атипичные реакции – в редких случаях возможны кожные высыпания, головные боли или желудочно-кишечные симптомы
Статистическая закономерность – 95% случаев ограничиваются поражением верхних дыхательных путей и глаз
Как выглядит аллергия на растение? Если мы говорим аллергия на растение, то есть это аллергия на пыльцу, то чаще всего проявления идут со стороны дыхательной системы именно верхних дыхательных путей. То есть у человека возникает отек носа, насморк, чихание, зуд носа. Такие же симптомы могут быть со стороны глаз, то есть красные глаза, зуд, слезотечение. Если аллергия протекает более серьезно, то могут быть проявления со стороны нижних дыхательных путей, то есть возникает уже кашель, затруднение дыхания.
Ну, и реже это может страдать другие органы, например, кожа, когда появляется какая-то сыпь, может появляться головная боль, может какие-то даже нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Но классически в 95% случаев это поражение именно верхних дыхательных путей, и вот эти симптомы поражения именно верхних дыхательных путей.