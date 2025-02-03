Как выбрать безопасный фитопрепарат для аллергиков? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Индивидуальный подход – выбор зависит от конкретных аллергенов, к которым чувствителен пациент

  • Технология фитониринга – ключевой фактор безопасности:

    • Выращивание растений в контролируемых условиях
    • Отбор наименее аллергенных видов трав
    • Точное выделение нужных активных компонентов

  • Гарантированная дозировка – строгий контроль концентрации действующих веществ в отличие от БАДов

  • Научный подход – использование только проверенных активных компонентов с известным механизмом действия

  • Профилактика аллергических реакций – комплексная очистка и стандартизация сырья минимизируют риски

Как выбрать безопасный фитопрепарат для аллергиков? Здесь, опять же, зависит от того, к чему у ребёнка есть аллергия. То есть, ну, во-первых, мы уже говорили о том, что очень важный момент заключается в том, как приготовлен данный препарат. То есть на сегодняшний момент есть современные технологии приготовления лекарственных препаратов, это так называемый фитонириинг.
То есть в чём смысл его? То есть, во-первых, изначально растение для этого препарата выращивается в чистой среде, то есть, второе, для того, чтобы выбирается для лечения именно те травы, которые менее являются аллергенными, реже вызывают аллергии, и третье, мы не просто берем это растение, а берем его вот ту компоненту, которая нам нужна, плюс мы гарантируем то количество вещества, которое попадает в организм.

То есть не просто мы перемололи, скажем так, растение и дали его в виде капсулы, как иногда даются БАДы, а именно в виде того вещества, которое нам нужно, причем мы понимаем, какое мы даем вещество именно в виде концентрации. Поэтому вот эта вот такая тщательная подготовка лекарственных средств, она и является профилактикой предупреждения того, что на это средство не будет аллергии.

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