Как выбрать безопасный фитопрепарат для аллергиков? Вопрос специалисту

Как выбрать безопасный фитопрепарат для аллергиков? Здесь, опять же, зависит от того, к чему у ребёнка есть аллергия. То есть, ну, во-первых, мы уже говорили о том, что очень важный момент заключается в том, как приготовлен данный препарат. То есть на сегодняшний момент есть современные технологии приготовления лекарственных препаратов, это так называемый фитонириинг.

То есть в чём смысл его? То есть, во-первых, изначально растение для этого препарата выращивается в чистой среде, то есть, второе, для того, чтобы выбирается для лечения именно те травы, которые менее являются аллергенными, реже вызывают аллергии, и третье, мы не просто берем это растение, а берем его вот ту компоненту, которая нам нужна, плюс мы гарантируем то количество вещества, которое попадает в организм.

То есть не просто мы перемололи, скажем так, растение и дали его в виде капсулы, как иногда даются БАДы, а именно в виде того вещества, которое нам нужно, причем мы понимаем, какое мы даем вещество именно в виде концентрации. Поэтому вот эта вот такая тщательная подготовка лекарственных средств, она и является профилактикой предупреждения того, что на это средство не будет аллергии.