Как быстро проявляется аллергия на растения? Вопрос специалисту

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Мгновенная реакция – симптомы аллергии на пыльцу проявляются сразу после контакта с аллергеном
Типичные признаки – неудержимое чихание, покраснение глаз и аллергический насморк как основные маркеры реакции
Погодные усилители – солнечная ветреная погода значительно ускоряет и усиливает проявления аллергии
Четкая причинно-следственная связь – симптомы развиваются непосредственно при выходе на улицу в период цветения
Интенсивное течение – реакция не только быстрая, но и выраженная по своей симптоматике
Как быстро проявляется аллергия на растения? Аллергия на растения относится как раз-таки к реакциям немедленного типа. Поэтому, в принципе, реакция на пыльцу, она протекает достаточно быстро. То есть человек только выходит на улицу, особенно если хорошая погода, солнце светит и плюс еще ветер, который хорошо разносит пыльцу, то у него сразу же и появляются эти симптомы. Он сразу начинает неудержимо чихать, появляется покраснение глаз, насморк и так далее.
Поэтому реакция на растение возникает достаточно быстро и достаточно сильно.