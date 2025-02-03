Как быстро проявляется аллергия на растения? Вопрос специалисту

Как быстро проявляется аллергия на растения? Аллергия на растения относится как раз-таки к реакциям немедленного типа. Поэтому, в принципе, реакция на пыльцу, она протекает достаточно быстро. То есть человек только выходит на улицу, особенно если хорошая погода, солнце светит и плюс еще ветер, который хорошо разносит пыльцу, то у него сразу же и появляются эти симптомы. Он сразу начинает неудержимо чихать, появляется покраснение глаз, насморк и так далее.

Поэтому реакция на растение возникает достаточно быстро и достаточно сильно.