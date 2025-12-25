Для всех врачей, и для меня в том числе, официальным документом является для назначения, для применения лекарственных препаратов, является официально зарегистрирована инструкция по применению данного лекарственного средства. Так вот, лекарственные средства на основе тимьяна, плюща первоцвета, не относятся к препаратам, обладающими аллергенными свойствами.

Частота развития аллергических реакций на данный комбинированный фитопрепарат не превышает одного случая на 10 000 случаев применения. Для сравнения следует отметить, что частота аллергии на традиционные применяемые синтетические мукоактивные препараты все-таки выше, возьмем Амбраксо, Бромгексин, это от 1 до 10 случаев на 10 тысяч случаев применения.

А, например, ацетилцистеин, частота аллергических реакций на данное вещество, входит в рубрику от 1 до 10, даже на 1 тысячу случаев назначения этих препаратов. Интересен тот факт, что ряд синтетических препаратов были созданы из растений. Например, широко использованный мукорегулирующий препарат амбраксол бромгексин содержит в своей основе вещество, выделенное из юстиции сосудистой.