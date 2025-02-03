Что нельзя есть при аллергии на лекарственные средства? Здесь нет абсолютно никакой чёткой взаимосвязи, что если есть лекарство на какой-то медикамент, то нельзя кушать продукты. Поэтому в данной ситуации, если у человека, у ребёнка есть медикаментозная аллергия, ни в коем разе не надо его ограничить каких-то продуктов, если у него нет пищевой аллергии. И роль этого пищевого аллергена никак не доказана.

Поэтому при лекарственной аллергии, при медикаментозной аллергии мы можем кушать всё.