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Отсутствие прямой связи – аллергия на лекарственные средства не требует ограничений в питании
Индивидуальный подход – пищевые ограничения нужны только при доказанной пищевой аллергии
Свобода в питании – при медикаментозной аллергии можно употреблять любые продукты
Научный факт – взаимосвязь между лекарственной аллергией и пищевыми продуктами не подтверждена исследованиями
Важный принцип – не создавать необоснованных ограничений без медицинских показаний
Что нельзя есть при аллергии на лекарственные средства? Здесь нет абсолютно никакой чёткой взаимосвязи, что если есть лекарство на какой-то медикамент, то нельзя кушать продукты. Поэтому в данной ситуации, если у человека, у ребёнка есть медикаментозная аллергия, ни в коем разе не надо его ограничить каких-то продуктов, если у него нет пищевой аллергии. И роль этого пищевого аллергена никак не доказана.
Поэтому при лекарственной аллергии, при медикаментозной аллергии мы можем кушать всё.