Какие виды лечения и группы лекарственных средств самые эффективные и безопасные при лечении аллергии? Опять же, когда мы говорим о медикаментозных средствах, они назначаются по тем или иным причинам. То есть вообще, если разделить те медикаментозные средства, которые мы используем при любой аллергии, они делятся на две большие группы. Это так называемая базисная терапия, это те препараты, которые нужно получать долго, длительно и постоянно.

И смысл этих препаратов в том, чтобы предупредить, соответственно, обострение аллергического заболевания, т.е. они используются вне зависимости от того, есть или нет проявления аллергии, т.е. так называемая базисная терапия. А есть препараты симптоматические, т.е. это те препараты, которые мы используем уже непосредственно для того, чтобы купировать обострение аллергии. И этих препаратов, ну, чаще всего это препараты антигистаминные противоаллергические. Зачастую мы используем, естественно, более сильные препараты, обладающие более сильным противоаллергическим противовоспалительным действием, это гормональный препарат.

Ну и, естественно, есть еще масса других сопутствующих препаратов, которые можно назначать, потому что все зависит от того, какое заболевание, в какой степени тяжести протекает аллергия. Поэтому здесь это уже прерогатива врача, он назначит тот либо иной препарат и назначит ту, либо иную дозу этого препарата.