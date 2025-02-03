Что делать при проявлении аллергии на лекарственные средства? Опять же, это зависит от того, как проявляется эта аллергия. То есть, в зависимости от шокового органа, то есть, где будет протекать аллергическое воспаление, аллергическая реакция, мы применяем те или иные лекарства. То есть, если появляется сыпь, зуд, жжение, то есть, проявление какого-то дерматита, мы используем наружные мази. И если проявления идут системные, в виде волдырей, отёка, мы используем антигистаминные препараты.

Если эта реакция достаточно сильная, то есть с какими-то системными проявлениями, мы используем варианты уже более сильных противовоспалительных препаратов, это гормоны. Ну, а крайний вариант — это вот когда анафилаксии, когда уже задействована сердечно-сосудистая система, то есть мы используем тогда уже адреналин, введение адреналина для купирования вот этого острого состояния.