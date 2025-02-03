Чем чаще всего проявляется аллергия на лекарственные средства? Как это понять? Если мы говорим о лекарственных средствах, то так как этот препарат может вводиться разными методами, то, естественно, и проявления тоже могут быть разные, потому что если препарат вводится внутримышечно или внутривенно, то, как правило, реакция идет системная, то есть это, скажем так, более опасное введение в плане серьезности каких-то осложнений, аллергических реакций.

Когда препарат вводится топически, то есть, например, в глаза, в нос и так далее, то есть, как правило, реакция идёт местная. То же самое касается препарата, который назначается внутрь через рот, то же самое, как правило, реакция идёт со стороны желудочно-кишечного тракта и кожи. Ну, а проявления могут быть разнообразные, от минимальной сыпи какой-то зудом до системной аллергической реакции, например, до той же анафилаксии.