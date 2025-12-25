Общие рекомендации во время простуды

  • Обеспечьте себе и/или ребенку благоприятную психоэмоциональную обстановку.
  • Дышите чистым, прохладным воздухом. Температура в помещении не должна превышать 20-22°С. Следите за влажностью воздуха - сухой воздух провоцирует приступы кашля. Используйте увлажнители воздуха, распыляйте воду в комнате с помощью опрыскивателя или разложите на батареях влажные полотенца.
  • Не забывайте регулярно проветривать комнату. Благодаря прохладному воздуху ваше дыхание будет глубоким и будут вентилироваться все отделы легких.
  • Исключите контакт с сильно пахнущими веществами (моющие средства, красители, сигаретный дым и др.).
  • При любом простудном заболевании следует увеличить количество потребляемой жидкости.
  • Увлажнение слизистых позволяет уменьшить раздражение слизистой и снизит вязкость бронхиального секрета.
  • Не занимайтесь самолечением. Лучше лишний раз посоветоваться с врачом, чем подвергать себя и ребенка опасности. Своевременное обращение к специалисту и тщательное выполнение всех его рекомендаций позволят избежать осложнений, и * Вы и/или Ваш ребенок быстро поправитесь!

