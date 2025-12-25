Общие рекомендации во время простуды
- Обеспечьте себе и/или ребенку благоприятную психоэмоциональную обстановку.
- Дышите чистым, прохладным воздухом. Температура в помещении не должна превышать 20-22°С. Следите за влажностью воздуха - сухой воздух провоцирует приступы кашля. Используйте увлажнители воздуха, распыляйте воду в комнате с помощью опрыскивателя или разложите на батареях влажные полотенца.
- Не забывайте регулярно проветривать комнату. Благодаря прохладному воздуху ваше дыхание будет глубоким и будут вентилироваться все отделы легких.
- Исключите контакт с сильно пахнущими веществами (моющие средства, красители, сигаретный дым и др.).
- При любом простудном заболевании следует увеличить количество потребляемой жидкости.
- Увлажнение слизистых позволяет уменьшить раздражение слизистой и снизит вязкость бронхиального секрета.
- Не занимайтесь самолечением. Лучше лишний раз посоветоваться с врачом, чем подвергать себя и ребенка опасности. Своевременное обращение к специалисту и тщательное выполнение всех его рекомендаций позволят избежать осложнений, и * Вы и/или Ваш ребенок быстро поправитесь!