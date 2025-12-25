Что говорят отзывы о растительном лекарственном средстве Бронхипрет®?

Лекарства – неотъемлемая часть нашей жизни. С необходимостью их приема так или иначе сталкивается каждый. И, естественно, многим людям интересно узнать больше о препаратах, которые нужно принимать. За информацией многие идут в интернет. Стоит ли доверять отзывам? Разбираемся в теме на примере Бронхипрета® - немецкого растительного лекарственного средства для лечения кашля и бронхита.



Что входит в состав препарата Бронхипрет®?

Популярность фитотерапии заслуженно велика. Для многих пациентов важно, чтобы лекарство состояло из натуральных, а не химических компонентов. Те или иные растительные препараты есть в домашней аптечке почти у каждого, а около половины пациентов предпочитают лечиться в основном растительными средствами [4]. Поэтому одним из неоспоримых преимуществ Бронхипрета® является растительный состав. В качестве действующих веществ используются экстракты:

• травы тимьяна и плюща в сиропе и растворе;

• травы тимьяна и корня первоцвета в таблетках.

Эти растения усиливают и дополняют лечебные эффекты друг друга. Они оказывают противовоспалительное, отхаркивающее, бронхорасширяющее и естественное противовирусное действие. Врачи и пациенты отмечают мягкое действие препарата, эффективность его применения на любом этапе заболевания, низкую вероятность развития побочных эффектов.



Насколько эффективен Бронхипрет® при кашле?

Кашель при ОРИ развивается вследствие раздражения кашлевых рецепторов из-за воспаления и отека слизистой оболочки дыхательных путей, вызванных патогенными вирусами и бактериями. В начале заболевания кашель сухой, раздражающий, надсадный. Постепенно он переходит во влажный, начинает выделяться и откашливаться мокрота, а затем наступает выздоровление. Благодаря комплексному составу Бронхипрет® помогает при любом виде кашля. Доказано, что совместное действие тимьяна и плюща или примулы значительно эффективнее, чем отдельно взятых этих растений. Кроме того, тимьян содержит богатый набор эфирных масел, которые оказывают противовирусное и бактерицидное действие. Они имеют сродство к бронхолегочной ткани, поэтому воздействуют на возбудителей респираторной инфекции прямо в очаге поражения. Эфирные масла и флавоноиды тимьяна способствуют снятию спазмов и расширению бронхов, улучшению работы мукоцилиарного транспорта, разжижению слизи и активному выведению мокроты. Эти эффекты дополняют и усиливают сапонины из корней первоцвета или листьев плюща. Бронхипрет® быстро облегчает сухой раздражающий кашель, способствует его переходу во влажный, расширяет бронхи и облегчает откашливание. Эффективность препарата доказана. Поэтому некоторые отзывы из интернета не имеют ничего общего с реальностью.

В то время как на самом деле эффективность комбинации экстрактов травы тимьяна и листьев плюща или травы тимьяна и корней первоцвета при остром кашле была показана в ходе двух рандомизированных контролируемых исследований. Ознакомиться с этими и другими исследованиями можно на специализированных медицинских сайтах. Примерами могут быть Cochrane и PubMED - известные медицинские ресурсы, где о Бронхипрете® собрано множество статей и где представлены исследования с высоким и убедительным уровнем доказательности.

Pubmed - www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov – 23 публикации;

Cochrane Reviews - https://www.cochranelibrary.com - 10 публикаций.

Бронхипрет® уже много десятилетий применяется в Германии, Беларуси, России, Украине, Казахстане и других странах. Лекарство входит в текущие рекомендации Немецкой ассоциации пульмонологов и настоятельно рекомендуется при остром кашле. Бронхипрет® также входит в некоторые другие международные клинические протоколы и рекомендации лечения воспалительных респираторных заболеваний. В их числе:

Рекомендации Немецкого Респираторного Общества по диагностике и лечению острого, подострого и хронического кашля у взрослых (2019 г.);

Рекомендации Немецкого колледжа врачей общей практики и семейной медицины при остром и хроническом кашле (2021 г.);

Клинические руководства Национального института здравоохранения и передового опыта (National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE, Великобритания) при остром кашле.

Клинические рекомендации в СНГ:

Клинические рекомендации по лечению бронхита у детей РФ (2021 г.). Разработчики – Союз педиатров России, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Российское респираторное общество.

Благодаря высокой эффективности и безопасности Бронхипрет® заслужил общественное признание и выбор покупателей и экспертов, став победителем Премии №1 в Республике Беларусь в 2019, 2020, 2021 годах в номинации “Средство против кашля №1”.



Можно ли принимать Бронхипрет® детям?

Бронхипрет® является препаратом выбора для лечения кашля у детей с 2-х лет. Он быстро успокаивает сухой кашель, облегчает откашливание мокроты, борется с вирусами. В исследовании, проведенном М. А. Скачковой на базе детской поликлиники №1 Муниципальной городской детской клинической больницы Оренбурга установлено, что появление продуктивного (влажного) кашля и уменьшение вязкости мокроты при приеме Бронхипрета® наступало на 2-3-ий день лечения, а к 8-10-му дню кашель полностью исчезал.

На начальной стадии заболевания или при легком течении ОРИ Бронхипрет® можно применять в качестве основного препарата. Главным показанием для его назначения является лечение острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты. При необходимости его можно комбинировать с антибиотиками и противовирусными препаратами.

Вот отзыв мамы пациентки +7-928-17XXXXX: «Сироп Бронхипрет® назначили дочке для лечения влажного кашля. По рекомендации педиатра решила взять на пробу небольшой флакончик 50 мл. Цена оказалось вполне приемлемая. К сиропу прилагались инструкция и мерный стаканчик. На вкус и аромат сироп оказался довольно-таки приятным, с нотками растительных трав. Дочка принимала лекарство без капризов. Уже на следующее утро мокрота у нее отходила легче. Она перестала кашлять по ночам, что само по себе говорит о высокой эффективности препарата. В общей сложности она получала сироп 7 дней, и кашель прошел. В нашем случае Бронхипрет® отлично справился с кашлем и мокротой»! https://protabletky.ru/bronchipret/



Безопасность – на первом месте.

Прием любого лекарства несет с собой риск развития нежелательных явлений. При приеме Бронхипрета® также могут отмечаться побочные реакции. В редких случаях вероятны аллергия (кожная сыпь), очень редко – одышка, крапивница, отек лица. Изредка возможны спазмы в животе, тошнота, рвота. Однако на практике Бронхипрет® обычно хорошо переносится даже пациентами, имеющими в анамнезе аллергическую настроенность организма. В этом случае применять Бронхипрет® можно только при необходимости и отсутствии аллергии на травы.

Пример отзыва ElenaKniazeva, Россия: «Бронхипрет® - растительный препарат, без искусственных красителей и ароматизаторов, оказывает комплексное действие, безопасный». https://otzovik.com/reviews/sirop_ot_kashlya_bronhipret_bionorica/2/



Как разобраться в море отзывов о лекарствах?

Очень часто пациенты принимают лекарства без назначения врача, по совету родных, соседей или знакомых. Но любые медикаменты имеют строгие показания для применения. Эффективные при одном заболевании, они могут быть бесполезными или вредными при другом. Поэтому не стоит советовать своим родным или знакомым препараты, которые вы принимаете сами. Отзывы в сети интернет также не могут быть поводом для применения того или иного лекарства. Если вам необходимо лечение, лучше всего обратиться за советом к врачу или в аптеку.

