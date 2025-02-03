Сколько дней заразен бронхит?
Этот вопрос очень волнует как родителей маленьких детей, так и взрослых. Однако ответ на него не так однозначен, как кажется. Бронхит – это воспаление бронхов, которое сопровождается выделением мокроты и кашлем, вызванное самыми разными факторами. Поэтому утверждать, заразен бронхит или нет, можно только, зная причину заболевания.
Выделяют несколько классификаций бронхита. По длительности бронхит может быть:
Острый – длится до 3 недель;
Рецидивирующий – до 3-х эпизодов острого бронхита в год;
Хронический – заболевание длится 3 месяца и более на протяжении 2-х лет подряд.
В зависимости от причины, вызвавшей воспаление бронхов, выделяют следующие виды заболевания:
Инфекционный (вызванный вирусами, бактериями, грибками, атипичной флорой);
Неинфекционный (аллергический, токсический);
Неуточненный.
В зависимости от наличия или отсутствия нарушения функции дыхания, бронхит бывает:
Необструктивный (простой, без нарушения дыхания);
Обструктивный (дыхание затрудняется из-за спазма бронхов).
По механизму развития бронхит может быть первичным и вторичным. Первичный бронхит возникает как самостоятельное заболевание, а вторичный вызван другой патологией. По тяжести течения бронхит бывает легкой, средней и тяжелой степени. Любой бронхит может иметь осложненное или неосложненное течение.
Учеными установлено, что свыше 90% случаев бронхита вызывается вирусной инфекцией, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Поэтому при контакте с заболевшим бронхитом или просто кашляющим человеком, лучше не гадать, какая у него форма заболевания, а расценивать каждый случай как заразный и принять все необходимые меры предосторожности.
Наиболее часто бронхит вызывают риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, коронавирусы, вирусы парагриппа. Как долго они заразны? Разбираем по порядку.
Поскольку в обычной жизни не всегда точно известно, сколько дней уже болеет человек, с которым вы оказались в контакте, лучше всего взять за правило, что пациент заразен весь период кашля. Ведь именно при кашле и чихании вирусы попадают во внешнюю среду и организмы других людей.
Сигналами о том, что человек подхватил респираторный вирус, служат кашель и чихание. Именно с помощью этих защитных рефлексов вирусы удаляются из организма заболевшего и поражают других людей.
Кашель – это врожденный защитный рефлекс. Его запускает раздражение кашлевых рецепторов в трахее и бронхах. Далее следует глубокий вдох и интенсивный выдох через рот в результате сокращения дыхательных мышц. При кашле наружу выделяются частички слизи и мокрота из носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов. Они содержат в себе патогенные вирусы и могут распространяться на расстояние до 2 – 3-х метров. В плане распространения инфекции чихание еще опаснее. Американский физик Лидия Буруиба обнаружила, что капли слизи при чихании распространяются на 7–8 метров от источника и достаточно долго находятся в воздухе.
Частицы мокроты с патогенными вирусами в последующем оседают на различных предметах и поверхностях. Поэтому есть вероятность заболеть бронхитом, если вы просто находитесь в помещении, в котором был заболевший.
Практически все перечисленные выше вирусы наиболее активно распространяются в холодное время года. Поэтому следует быть особенно внимательными к своему здоровью в этот период. Необходимо одеваться по погоде, хорошо питаться и укреплять иммунитет. Важно также соблюдать ряд противоэпидемических мероприятий для профилактики инфекции. Вот эти рекомендации:
В городе старайтесь избегать мест большого скопления людей. Помните, что в эпидемически неблагоприятный сезон для ограничения распространения болезни рекомендуется держаться от заболевших на расстоянии не менее 1 метра (рекомендации ВОЗ), а то и 2-х метров (рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваемости США).
Этот вопрос волнует каждого, у кого в семье есть заболевший бронхитом, или кто болеет сам и стремится быстрее встать на ноги. Основной задачей при лечении бронхита является смягчение кашля и выведение мокроты. Для этого назначаются муколитические препараты. Согласно рекомендациям ВОЗ, в большинстве случаев можно применять лекарства на растительной основе. Ведь современные фармацевтические технологии способны извлечь максимум пользы из растительных экстрактов. Примером такого лекарства является Бронхипрет®, изготовленный немецкой компанией «Бионорика» в соответствии с принципом фитониринга. Почему следует выбрать именно это лекарство?
Если вы все же простыли, начинайте прием Бронхипрета® с первых дней кашля, не ждите развития бронхита. Берегите себя и свою семью.
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