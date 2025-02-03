Сколько дней заразен бронхит?

Этот вопрос очень волнует как родителей маленьких детей, так и взрослых. Однако ответ на него не так однозначен, как кажется. Бронхит – это воспаление бронхов, которое сопровождается выделением мокроты и кашлем, вызванное самыми разными факторами. Поэтому утверждать, заразен бронхит или нет, можно только, зная причину заболевания.

Какой бывает бронхит?

Выделяют несколько классификаций бронхита. По длительности бронхит может быть:

Острый – длится до 3 недель;

Рецидивирующий – до 3-х эпизодов острого бронхита в год;

Хронический – заболевание длится 3 месяца и более на протяжении 2-х лет подряд.

В зависимости от причины, вызвавшей воспаление бронхов, выделяют следующие виды заболевания:

Инфекционный (вызванный вирусами, бактериями, грибками, атипичной флорой);

Неинфекционный (аллергический, токсический);

Неуточненный.

В зависимости от наличия или отсутствия нарушения функции дыхания, бронхит бывает:

Необструктивный (простой, без нарушения дыхания);

Обструктивный (дыхание затрудняется из-за спазма бронхов).

По механизму развития бронхит может быть первичным и вторичным. Первичный бронхит возникает как самостоятельное заболевание, а вторичный вызван другой патологией. По тяжести течения бронхит бывает легкой, средней и тяжелой степени. Любой бронхит может иметь осложненное или неосложненное течение.

Какой бронхит заразен?

Учеными установлено, что свыше 90% случаев бронхита вызывается вирусной инфекцией, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Поэтому при контакте с заболевшим бронхитом или просто кашляющим человеком, лучше не гадать, какая у него форма заболевания, а расценивать каждый случай как заразный и принять все необходимые меры предосторожности.

Наиболее часто бронхит вызывают риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, коронавирусы, вирусы парагриппа. Как долго они заразны? Разбираем по порядку.

Риновирусы. Возбудитель выделяется от больного человека в течение 1 – 2-х суток до появления симптомов и 2 – 3 суток после начала заболевания;

Респираторно-синцитиальные вирусы. Передаются от человека к человеку весь период кашля. Часто поражают детей младшего возраста, способны угнетать иммунитет. Малоустойчивы во внешней среде и склонны к самораспаду;

Коронавирусы. Инкубационный период длится 2 – 5 суток, в течение которого заболевший уже заразен. Их большая опасность в способности вызывать заболевания, протекающие в том числе в стертой или бессимптомной форме, что приводит к поражению большого количества людей;

Вирусы парагриппа. Заболевший заразен через 1 сутки после заражения, продолжительность выделения вируса – от 3-х до 10-ти суток.

Поскольку в обычной жизни не всегда точно известно, сколько дней уже болеет человек, с которым вы оказались в контакте, лучше всего взять за правило, что пациент заразен весь период кашля. Ведь именно при кашле и чихании вирусы попадают во внешнюю среду и организмы других людей.

Радиус поражения при кашле

Сигналами о том, что человек подхватил респираторный вирус, служат кашель и чихание. Именно с помощью этих защитных рефлексов вирусы удаляются из организма заболевшего и поражают других людей.

Кашель – это врожденный защитный рефлекс. Его запускает раздражение кашлевых рецепторов в трахее и бронхах. Далее следует глубокий вдох и интенсивный выдох через рот в результате сокращения дыхательных мышц. При кашле наружу выделяются частички слизи и мокрота из носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов. Они содержат в себе патогенные вирусы и могут распространяться на расстояние до 2 – 3-х метров. В плане распространения инфекции чихание еще опаснее. Американский физик Лидия Буруиба обнаружила, что капли слизи при чихании распространяются на 7–8 метров от источника и достаточно долго находятся в воздухе.

Частицы мокроты с патогенными вирусами в последующем оседают на различных предметах и поверхностях. Поэтому есть вероятность заболеть бронхитом, если вы просто находитесь в помещении, в котором был заболевший.

Как защитить себя от бронхита?

Практически все перечисленные выше вирусы наиболее активно распространяются в холодное время года. Поэтому следует быть особенно внимательными к своему здоровью в этот период. Необходимо одеваться по погоде, хорошо питаться и укреплять иммунитет. Важно также соблюдать ряд противоэпидемических мероприятий для профилактики инфекции. Вот эти рекомендации:

Избегайте контактов с чихающими и кашляющими людьми, старайтесь не посещать людные места;

При посещении общественных мест или в транспорте пользуйтесь медицинской маской;

На улице и в общественных местах старайтесь не прикасаться руками к предметам (стенам, поручням), а также к своему лицу, носу, рту, глазам;

Пользуйтесь антисептиком для обработки рук, носите защитные перчатки;

Приходя домой, мойте руки и лицо с мылом, принимайте душ;

Если у вас в семье кто-либо болеет бронхитом или ОРВИ, в дополнение к перечисленным выше мероприятиям добавьте ежедневную влажную уборку в помещении, регулярное проветривание.

В городе старайтесь избегать мест большого скопления людей. Помните, что в эпидемически неблагоприятный сезон для ограничения распространения болезни рекомендуется держаться от заболевших на расстоянии не менее 1 метра (рекомендации ВОЗ), а то и 2-х метров (рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваемости США).

Какой препарат лучше всего принимать при бронхите и кашле?

Этот вопрос волнует каждого, у кого в семье есть заболевший бронхитом, или кто болеет сам и стремится быстрее встать на ноги. Основной задачей при лечении бронхита является смягчение кашля и выведение мокроты. Для этого назначаются муколитические препараты. Согласно рекомендациям ВОЗ, в большинстве случаев можно применять лекарства на растительной основе. Ведь современные фармацевтические технологии способны извлечь максимум пользы из растительных экстрактов. Примером такого лекарства является Бронхипрет®, изготовленный немецкой компанией «Бионорика» в соответствии с принципом фитониринга. Почему следует выбрать именно это лекарство?

Бронхипрет ® эффективен как в начале заболевания при сухом раздражающем кашле, так и в последующем, когда возникает необходимость выводить мокроту.

эффективен как в начале заболевания при сухом раздражающем кашле, так и в последующем, когда возникает необходимость выводить мокроту. Препарат нормализует текучесть бронхиальной слизи, разжижает мокроту и способствует ее выведению.

Бронхипрет ® не только эффективнее самых распространенных синтетических муколитиков, но и обладает рядом дополнительных эффектов. В частности, он борется с основными причинами, вызывающими бронхит – инфекцией и воспалением.

не только эффективнее самых распространенных синтетических муколитиков, но и обладает рядом дополнительных эффектов. В частности, он борется с основными причинами, вызывающими бронхит – инфекцией и воспалением. Естественные противовоспалительные и антимикробные компоненты растений, входящие в его состав, способствуют не только ликвидации кашля, но и ускорению выздоровления. Доказано, что при приеме Бронхипрета® пациенты выздоравливают на 2 дня быстрее. А значит, быстрее становятся безопасными для окружающих. Кроме того, многообразие форм выпуска препарата (сироп, раствор для приема внутрь, таблетки) позволяют принимать его пациентам разных возрастных групп, в том числе детям с 2-х лет.

Если вы все же простыли, начинайте прием Бронхипрета® с первых дней кашля, не ждите развития бронхита. Берегите себя и свою семью.

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