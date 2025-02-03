Признаки бронхита и пневмонии бывают похожи настолько, что самостоятельно отличить их бывает достаточно трудно. Тем не менее, всегда стоит сохранять определенную настороженность в отношении этих заболеваний, если у вас наблюдается кашель. Обычный бронхит при некоторых условиях может осложниться пневмонией. А пневмония – это опасное для жизни заболевание.
И бронхит, и пневмония – это острые инфекционные респираторные заболевания. Причиной их появления являются болезнетворные вирусы и бактерии. И, если раньше считалось, что бронхиты вызывают преимущественно вирусы, а пневмонии – бактериальная инфекция, то на сегодняшний день это не так. Огромное количество пневмоний, вызванных вирусом COVID-19, отодвинуло количество бактериальных воспалений на второй план.
Тем не менее, механизм поражения бронхолегочной системы един. Проникающие в организм патогены вызывают отек и воспаление слизистой оболочки бронхов. В ответ на эти изменения вырабатывается большое количество густой слизи, которая вызывает слипание ворсинок мерцательного эпителия, которым покрыты дыхательные пути. Это еще больше затрудняет очищение бронхов и выведение мокроты. При длительном или изначально массивном воспалении (которое возникает при сниженном иммунитете, неправильном или несвоевременном лечении, высокой агрессивности возбудителя) патологический процесс распространяется на альвеолы.
Наиболее восприимчивы к развитию бронхита и пневмонии дети. Это происходит из-за анатомо-физиологических особенностей их дыхательных путей:
Поэтому и бронхит, и пневмония у детей встречаются довольно часто. Кроме того, эти заболевания с легкостью передаются воздушно-капельным путем. Заразиться опасными респираторными вирусами легко при контакте с чихающими и кашляющими людьми или при нахождении в помещении, где пребывал заболевший.
Острый бронхит начинается с проявлений типичной ОРВИ. В начале заболевания отмечаются:
Через несколько дней появляется мокрота, кашель становится глубоким, влажным. Появляются хрипы в грудной клетке, однако, в отличие от пневмонии, на рентгенограмме не обнаруживается очаговая патология. Выздоровление после бронхита отмечается через 2 – 3 недели. Лечение заболевания направлено на ликвидацию кашля и предупреждение проникновения инфекции в альвеолы. Для этого назначаются муколитические, противовирусные, противовоспалительные препараты. При аллергической причине бронхита могут быть назначены также антигистаминные препараты, бронхолитики, ингаляционные стероиды.
Развитие воспаления легких обусловлено:
При пневмонии поражаются альвеолы и нижние дыхательные пути. Ввиду того, что вначале болезнь проявляется симптомами, характерными для обычной простуды, она часто распознается не своевременно. Кроме того, признаки пневмонии отличаются в зависимости от формы заболевания. На первых порах при некоторых видах пневмоний хрипы в легких могут не определяться даже при прослушивании фонендоскопом. Например, у детей часто встречаются атипичные пневмонии, а у взрослых увеличивается количество стертых форм. Особенно стоит остановиться на симптомах пневмонии, вызванной вирусом COVID-19. Ее можно подозревать, если:
Окончательно дать ответ, чем вызван кашель у пациента – обычной ОРВИ, бронхитом или пневмонией, может только врач. Для этого назначается рентгенограмма органов грудной клетки или КТ. Залог успешного лечения – своевременное обращение за медицинской помощью. Немедленно обратитесь к специалисту, если у вас отмечаются следующие симптомы:
Диагностика воспаления легких проводится с помощью таких же диагностических исследований, как и при бронхите. Обязательно выполняется рентгенограмма органов грудной клетки или КТ. Кроме того, проводится лабораторный анализ крови. Правильный подбор препаратов и своевременный их прием гарантируют эффективное лечение и устранение патологического процесса. При бактериальной этиологии заболевания обязательно назначаются антибиотики.
Симптомы бронхита и воспаления легких существенно отличаются, однако есть и общие признаки. Оба этих заболеваний сопровождаются учащенным дыханием, хрипами и бледностью кожи, связанной с недостатком кислорода. Основные отличия патологий:
|Признаки бронхита
|Признаки пневмонии
|Преимущественно вирусная этиология
|Вирусная или бактериальная этиология
|Воспалительный процесс локализуется в бронхах
|Поражаются альвеолы, интерстициальная ткань, нижние дыхательные пути
|Температура тела нормальная или субфебрильная
|Температура тела может повышаться до высоких цифр
|Сухие свистящие хрипы, влажные хрипы по обеим сторонам грудной клетки
|Постоянные локальные крепитирующие хрипы
|На рентгенограмме – признаки бронхита
|На рентгенограмме – признаки пневмонии (затемнения с одной или обеих сторон)
Лечение бронхита и пневмонии имеют существенные отличия. Кроме того, если бронхит в большинстве случаев можно вылечить на дому, то лечение пневмонии, особенно коронавирусной, проводится в основном в стационаре. Общим моментом в терапии этих патологий является медикаментозное воздействие на кашель.
Все большее количество пациентов при лечении кашля предпочитают выбирать растительные препараты, как наиболее безопасные для организма. Врачи также выступают за применение фитопрепаратов с высокой доказательностью действия, эффективностью и безопасностью, особенно при необходимости назначения пациенту комплексного лечения. Примером такого препарата является Бронхипрет® (производство компании «Бионорика», Германия). Это лекарство имеет в составе комбинацию экстрактов тимьяна в сочетании с первоцветом или плющом. Благодаря целебным свойствам этих растений препарат оказывает комплексное муколитическое, противовоспалительное и противовирусное действие.
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