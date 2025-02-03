Признаки бронхита и пневмонии

Признаки бронхита и пневмонии бывают похожи настолько, что самостоятельно отличить их бывает достаточно трудно. Тем не менее, всегда стоит сохранять определенную настороженность в отношении этих заболеваний, если у вас наблюдается кашель. Обычный бронхит при некоторых условиях может осложниться пневмонией. А пневмония – это опасное для жизни заболевание.

Особенности поражения бронхолегочной системы

И бронхит, и пневмония – это острые инфекционные респираторные заболевания. Причиной их появления являются болезнетворные вирусы и бактерии. И, если раньше считалось, что бронхиты вызывают преимущественно вирусы, а пневмонии – бактериальная инфекция, то на сегодняшний день это не так. Огромное количество пневмоний, вызванных вирусом COVID-19, отодвинуло количество бактериальных воспалений на второй план.

Тем не менее, механизм поражения бронхолегочной системы един. Проникающие в организм патогены вызывают отек и воспаление слизистой оболочки бронхов. В ответ на эти изменения вырабатывается большое количество густой слизи, которая вызывает слипание ворсинок мерцательного эпителия, которым покрыты дыхательные пути. Это еще больше затрудняет очищение бронхов и выведение мокроты. При длительном или изначально массивном воспалении (которое возникает при сниженном иммунитете, неправильном или несвоевременном лечении, высокой агрессивности возбудителя) патологический процесс распространяется на альвеолы.

Наиболее восприимчивы к развитию бронхита и пневмонии дети. Это происходит из-за анатомо-физиологических особенностей их дыхательных путей:

Дыхательные пути узкие, слизистая оболочка тонкая и нежная;

Система иммунитета еще незрелая;

Неумение самостоятельно откашливать мокроту.

Поэтому и бронхит, и пневмония у детей встречаются довольно часто. Кроме того, эти заболевания с легкостью передаются воздушно-капельным путем. Заразиться опасными респираторными вирусами легко при контакте с чихающими и кашляющими людьми или при нахождении в помещении, где пребывал заболевший.

Основные признаки острого бронхита

Острый бронхит начинается с проявлений типичной ОРВИ. В начале заболевания отмечаются:

Головная боль, озноб, нормальная или незначительно повышенная температура тела (до 37 – 37,5 0 С);

Насморк и заложенность носа;

Сухой кашель без мокроты в первые дни заболевания.

Через несколько дней появляется мокрота, кашель становится глубоким, влажным. Появляются хрипы в грудной клетке, однако, в отличие от пневмонии, на рентгенограмме не обнаруживается очаговая патология. Выздоровление после бронхита отмечается через 2 – 3 недели. Лечение заболевания направлено на ликвидацию кашля и предупреждение проникновения инфекции в альвеолы. Для этого назначаются муколитические, противовирусные, противовоспалительные препараты. При аллергической причине бронхита могут быть назначены также антигистаминные препараты, бронхолитики, ингаляционные стероиды.

Как проявляется пневмония?

Развитие воспаления легких обусловлено:

Первичной инфекцией;

Осложнением ОРВИ;

Осложнением бронхита.

При пневмонии поражаются альвеолы и нижние дыхательные пути. Ввиду того, что вначале болезнь проявляется симптомами, характерными для обычной простуды, она часто распознается не своевременно. Кроме того, признаки пневмонии отличаются в зависимости от формы заболевания. На первых порах при некоторых видах пневмоний хрипы в легких могут не определяться даже при прослушивании фонендоскопом. Например, у детей часто встречаются атипичные пневмонии, а у взрослых увеличивается количество стертых форм. Особенно стоит остановиться на симптомах пневмонии, вызванной вирусом COVID-19. Ее можно подозревать, если:

Отмечается частый мучительный сухой кашель;

Возникает частичная или полная потеря способности ощущать вкусы и запахи;

Регистрируется субфебрильная температура до 37,5–38° С;

Беспокоят недомогание и сильная утомляемость;

Ощущаются першение или боль в горле.

Окончательно дать ответ, чем вызван кашель у пациента – обычной ОРВИ, бронхитом или пневмонией, может только врач. Для этого назначается рентгенограмма органов грудной клетки или КТ. Залог успешного лечения – своевременное обращение за медицинской помощью. Немедленно обратитесь к специалисту, если у вас отмечаются следующие симптомы:

Высокая температура (выше 38,5 0 С);

Сильный приступообразный кашель;

Кашель с обильным выделением мокроты;

Кровохаркание;

Боли в грудной клетке;

Одышка, затруднение дыхания, учащение дыхания более 24 в минуту (для взрослого человека);

Повышение частоты сердечных сокращений (более 100 ударов в минуту для взрослого человека);

Сохранение кашля 2 – 3 недели;

Уровень сатурации кислорода крови ниже 95%.

Диагностика воспаления легких проводится с помощью таких же диагностических исследований, как и при бронхите. Обязательно выполняется рентгенограмма органов грудной клетки или КТ. Кроме того, проводится лабораторный анализ крови. Правильный подбор препаратов и своевременный их прием гарантируют эффективное лечение и устранение патологического процесса. При бактериальной этиологии заболевания обязательно назначаются антибиотики.

Основные отличия бронхита и пневмонии

Симптомы бронхита и воспаления легких существенно отличаются, однако есть и общие признаки. Оба этих заболеваний сопровождаются учащенным дыханием, хрипами и бледностью кожи, связанной с недостатком кислорода. Основные отличия патологий:

Признаки бронхита Признаки пневмонии Преимущественно вирусная этиология Вирусная или бактериальная этиология Воспалительный процесс локализуется в бронхах Поражаются альвеолы, интерстициальная ткань, нижние дыхательные пути Температура тела нормальная или субфебрильная Температура тела может повышаться до высоких цифр Сухие свистящие хрипы, влажные хрипы по обеим сторонам грудной клетки Постоянные локальные крепитирующие хрипы На рентгенограмме – признаки бронхита На рентгенограмме – признаки пневмонии (затемнения с одной или обеих сторон)

Лечение бронхита и пневмонии имеют существенные отличия. Кроме того, если бронхит в большинстве случаев можно вылечить на дому, то лечение пневмонии, особенно коронавирусной, проводится в основном в стационаре. Общим моментом в терапии этих патологий является медикаментозное воздействие на кашель.

Своевременное лечение кашля – залог быстрого выздоровления

Все большее количество пациентов при лечении кашля предпочитают выбирать растительные препараты, как наиболее безопасные для организма. Врачи также выступают за применение фитопрепаратов с высокой доказательностью действия, эффективностью и безопасностью, особенно при необходимости назначения пациенту комплексного лечения. Примером такого препарата является Бронхипрет® (производство компании «Бионорика», Германия). Это лекарство имеет в составе комбинацию экстрактов тимьяна в сочетании с первоцветом или плющом. Благодаря целебным свойствам этих растений препарат оказывает комплексное муколитическое, противовоспалительное и противовирусное действие.

Надо отметить, что Бронхипрет® подходит для лечения как сухого, так и влажного кашля, способствует его смягчению и быстрому выведению мокроты. При этом эффективность лекарства доказана во многих исследованиях. По своей эффективности Бронхипрет® превосходит такие знаменитые лекарства от кашля, как амброксол и ацетилцистеин, поэтому успешно может применяться в комплексном лечении кашля как при бронхите, так и при пневмонии. Препарат можно применять в разных возрастных группах (у детей с 2-х лет в сиропе, с 6-ти лет – в растворе, с 12-ти лет и у взрослых – в таблетках). Поэтому Бронхипрет® можно смело назвать первым помощником при кашле для всей семьи.

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