Как избавиться от кашля после бронхита?

Кашель – один из самых частых симптомов ОРВИ и бронхита. Длительный кашель (более 3-х недель) после бронхита встречается довольно часто – в 30 – 40% случаев. Как он развивается?
Кашель носит защитную реакцию. Он призван очистить дыхательные пути от мокроты и патогенных микроорганизмов. В результате воспаления слизистой оболочки бронхов увеличивается количество вязкого слизистого секрета, который трудно выводится. Его нахождение в дыхательных путях приводит к раздражению рецепторов, провоцируя кашель. К длительному кашлю после перенесенного бронхита может также приводить:
Нарушение текучести слизистого секрета и повреждение системы мукоцилиарного транспорта;
Сохранение подострого инфекционного процесса после недостаточного лечения;
Снижение иммунитета.
Кашель после бронхита как правило, сухой, навязчивый, с трудно отходящей мокротой. Нужно помочь организму избавиться от кашля и вывести оставшуюся мокроту.
Лечить кашель после бронхита лучше всего совместно с врачом. Он подберет индивидуальную схему реабилитации после бронхита. При этом необходимо соблюдать ряд правил, которые позволят уменьшить интенсивность кашля. Стоит ограничить прогулки на улице в мороз, приостановить занятия спортом (за исключением специальных дыхательных упражнений для избавления от кашля), временно отказаться от посещения бани и сауны. Помимо этого, кашель после бронхита могут усиливать:
Глубокое дыхание, смех, крик;
Нахождение в помещении с сухим воздухом;
Вдыхание раздражающих веществ, пыли;
Острая пища.
Многие пациенты ошибочно полагают, что если бронхит прошел, то со временем сам по себе пройдет и остаточный кашель. Однако специалисты уверены: после перенесенного бронхита для полного выздоровления необходима полноценная реабилитация, чтобы воспалительный процесс в бронхах не стал хроническим. Поэтому врачи рекомендуют часто проветривать жилое помещение, увлажнять воздух, тренировать бронхи и легкие с помощью дыхательной гимнастики, принимать фитопрепараты от кашля.
Рассмотрим подробнее основные методы реабилитации после бронхита. В их числе:
Посильные физические нагрузки. Это могут быть пешие прогулки в парке при хорошей погоде. При этом лучше не выходить на улицу в мороз, а также в сырую и ветреную погоду.
Увлажнение и ионизация воздуха в помещении, где вы проводите большую часть своего времени. Приобретите увлажнитель и ионизатор воздуха! Дышать станет легче, а полезные ионы положительно скажутся на органах дыхания и укрепят иммунитет.
Правильное питание. Помогает поддержать хороший иммунитет, восстанавливает работу кишечника, особенно, если пациент был вынужден принимать антибиотики.
Физиопроцедуры. Особенно популярны ингаляции с физраствором, минеральной водой, растительными отварами.
Массаж грудной клетки. Процедура улучшает дренажную функцию легких, кровообращение и газообмен.
ЛФК и дыхательная гимнастика. Эти рекомендации дает врач, он же обучает технике выполнения и контролирует уровень нагрузки.
Большинство этих рекомендаций в последующем можно выполнять на дому самостоятельно. Особенно полезна дыхательная гимнастика. Она направлена на повышение функциональных возможностей бронхолегочной системы. Примеры упражнений:
Выдох с сопротивлением. Его особенно охотно выполняют дети. Для этого упражнения потребуется стакан с водой и коктейльная трубочка. После глубокого выдоха следует медленно выдохнуть воздух через трубочку в воду.
Диафрагмальное дыхание. Подходит для избавления от вязкой мокроты. Лежа на спине, делают глубокий выдох с вовлечением мышц брюшного пресса (живот следует втянуть). На выдохе необходимо прокашляться.
Динамические упражнения с форсированным выдохом. Выполняются стоя, ноги на ширине плеч. Прямые руки необходимо развести в стороны ладонями вверх, быстро скрестить руки перед грудью (обнять себя), одновременно ударить кистями по лопаткам, быстро и шумно выдохнуть.
Эти упражнения выполняют 4 – 5 раз в день по 10 – 15 минут. Для уменьшения раздражающего кашля и улучшения отхождения мокроты полезно применять растительные муколитические препараты, такие, как Бронхипрет®.
Бронхипрет® является наиболее эффективным и безопасным средством для лечения кашля после перенесенных ОРВИ и бронхита у детей и взрослых. Это связано с тем, что он оказывает влияние сразу на несколько звеньев патологического процесса. Компоненты Бронхипрета® (тимьян и плющ, тимьян и примула) обладают комплексным действием:
Оказывают противовоспалительное, противовирусное и смягчающее действие;
Уменьшают вязкость слизи, что улучшает ее выведение;
Нормализуют выработку слизистого секрета и работу мукоцилиарного транспорта.
В результате приема Бронхипрета® сухой раздражающий кашель через несколько дней становится влажным, мокрота легко отходит, исчезает ее раздражающее действие на кашлевые рецепторы. При этом клиническая эффективность Бронхипрета® превосходит таковую синтетических препаратов от кашля (доказано в исследовании Измаил и соавт.). Поэтому, применяя Бронхипрет®, вы будете уверены: кашель обязательно отступит.
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О. А. Сенькевич, О. В. Каплиева. Сравнительная эффективность муколитиков растительного и синтетического происхождения в лечении резидуального кашля у детей раннего возраста после острой респираторной инфекции. «Педиатрия» №5, том 97, 2018
Н. Княжеская. Дыхательная гимнастика при заболеваниях легких. «Астма и аллергия» №1, 2005
А. И. Сафина. Кашель у детей с простудой: эффективность и новые возможности фитотерапии. «Медицинский совет» №2, 2019