Как избавиться от кашля после бронхита?

Почему кашель после бронхита может становиться затяжным?

Кашель – один из самых частых симптомов ОРВИ и бронхита. Длительный кашель (более 3-х недель) после бронхита встречается довольно часто – в 30 – 40% случаев. Как он развивается?

Кашель носит защитную реакцию. Он призван очистить дыхательные пути от мокроты и патогенных микроорганизмов. В результате воспаления слизистой оболочки бронхов увеличивается количество вязкого слизистого секрета, который трудно выводится. Его нахождение в дыхательных путях приводит к раздражению рецепторов, провоцируя кашель. К длительному кашлю после перенесенного бронхита может также приводить:

Нарушение текучести слизистого секрета и повреждение системы мукоцилиарного транспорта;

Сохранение подострого инфекционного процесса после недостаточного лечения;

Снижение иммунитета.

Кашель после бронхита как правило, сухой, навязчивый, с трудно отходящей мокротой. Нужно помочь организму избавиться от кашля и вывести оставшуюся мокроту.

Что может усиливать кашель?

Лечить кашель после бронхита лучше всего совместно с врачом. Он подберет индивидуальную схему реабилитации после бронхита. При этом необходимо соблюдать ряд правил, которые позволят уменьшить интенсивность кашля. Стоит ограничить прогулки на улице в мороз, приостановить занятия спортом (за исключением специальных дыхательных упражнений для избавления от кашля), временно отказаться от посещения бани и сауны. Помимо этого, кашель после бронхита могут усиливать:

Глубокое дыхание, смех, крик;

Нахождение в помещении с сухим воздухом;

Вдыхание раздражающих веществ, пыли;

Острая пища.

Почему нужно лечить остаточный кашель?

Многие пациенты ошибочно полагают, что если бронхит прошел, то со временем сам по себе пройдет и остаточный кашель. Однако специалисты уверены: после перенесенного бронхита для полного выздоровления необходима полноценная реабилитация, чтобы воспалительный процесс в бронхах не стал хроническим. Поэтому врачи рекомендуют часто проветривать жилое помещение, увлажнять воздух, тренировать бронхи и легкие с помощью дыхательной гимнастики, принимать фитопрепараты от кашля.

Эффективные методы избавления от кашля после бронхита.

Рассмотрим подробнее основные методы реабилитации после бронхита. В их числе:

Посильные физические нагрузки. Это могут быть пешие прогулки в парке при хорошей погоде. При этом лучше не выходить на улицу в мороз, а также в сырую и ветреную погоду.

Увлажнение и ионизация воздуха в помещении, где вы проводите большую часть своего времени. Приобретите увлажнитель и ионизатор воздуха! Дышать станет легче, а полезные ионы положительно скажутся на органах дыхания и укрепят иммунитет.

Правильное питание. Помогает поддержать хороший иммунитет, восстанавливает работу кишечника, особенно, если пациент был вынужден принимать антибиотики.

Физиопроцедуры. Особенно популярны ингаляции с физраствором, минеральной водой, растительными отварами.

Массаж грудной клетки. Процедура улучшает дренажную функцию легких, кровообращение и газообмен.

ЛФК и дыхательная гимнастика. Эти рекомендации дает врач, он же обучает технике выполнения и контролирует уровень нагрузки.

Большинство этих рекомендаций в последующем можно выполнять на дому самостоятельно. Особенно полезна дыхательная гимнастика. Она направлена на повышение функциональных возможностей бронхолегочной системы. Примеры упражнений:

Выдох с сопротивлением. Его особенно охотно выполняют дети. Для этого упражнения потребуется стакан с водой и коктейльная трубочка. После глубокого выдоха следует медленно выдохнуть воздух через трубочку в воду.

Диафрагмальное дыхание. Подходит для избавления от вязкой мокроты. Лежа на спине, делают глубокий выдох с вовлечением мышц брюшного пресса (живот следует втянуть). На выдохе необходимо прокашляться.

Динамические упражнения с форсированным выдохом. Выполняются стоя, ноги на ширине плеч. Прямые руки необходимо развести в стороны ладонями вверх, быстро скрестить руки перед грудью (обнять себя), одновременно ударить кистями по лопаткам, быстро и шумно выдохнуть.

Эти упражнения выполняют 4 – 5 раз в день по 10 – 15 минут. Для уменьшения раздражающего кашля и улучшения отхождения мокроты полезно применять растительные муколитические препараты, такие, как Бронхипрет®.

Современный фитопрепарат против кашля.

Бронхипрет® является наиболее эффективным и безопасным средством для лечения кашля после перенесенных ОРВИ и бронхита у детей и взрослых. Это связано с тем, что он оказывает влияние сразу на несколько звеньев патологического процесса. Компоненты Бронхипрета® (тимьян и плющ, тимьян и примула) обладают комплексным действием:

Оказывают противовоспалительное, противовирусное и смягчающее действие;

Уменьшают вязкость слизи, что улучшает ее выведение;

Нормализуют выработку слизистого секрета и работу мукоцилиарного транспорта.

В результате приема Бронхипрета® сухой раздражающий кашель через несколько дней становится влажным, мокрота легко отходит, исчезает ее раздражающее действие на кашлевые рецепторы. При этом клиническая эффективность Бронхипрета® превосходит таковую синтетических препаратов от кашля (доказано в исследовании Измаил и соавт.). Поэтому, применяя Бронхипрет®, вы будете уверены: кашель обязательно отступит.

Литература:

О. А. Сенькевич, О. В. Каплиева. Сравнительная эффективность муколитиков растительного и синтетического происхождения в лечении резидуального кашля у детей раннего возраста после острой респираторной инфекции. «Педиатрия» №5, том 97, 2018

Н. Княжеская. Дыхательная гимнастика при заболеваниях легких. «Астма и аллергия» №1, 2005

А. И. Сафина. Кашель у детей с простудой: эффективность и новые возможности фитотерапии. «Медицинский совет» №2, 2019