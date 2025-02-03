Синтетические препараты более безопасны? Вопрос специалисту

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  • Историческая преемственность – современные синтетические препараты произошли от фитотерапии через выделение активных компонентов растений

  • Общий принцип действия – как синтетические, так и растительные препараты содержат биологически активные молекулы, способные вызывать аллергию

  • Пример антибиотиков – происхождение пенициллина из плесени демонстрирует естественные корни многих синтетических лекарств

  • Ошибочное противопоставление – нельзя утверждать, что синтетические препараты априори безопаснее растительных в плане аллергенности

  • Индивидуальный характер реакций – аллергический потенциал зависит от конкретного вещества, а не от его происхождения

Синтетические препараты более безопасны, чем фитопрепараты с точки зрения развития аллергии? Знаете, я всегда привожу пример, что такое синтетические препараты. В принципе, вся медицина, она произошла именно из фитотерапии. То есть изначально лечили фитопрепаратами, потому что видели, что какие-то травы работают как противовоспалительные, какие-то травы работают как кровоостанавливающие и так далее. И потом с развитием медицины, с развитием науки выделялись именно те химические компоненты, которые работали, то есть мы как бы очищали травы и делали из них вещества, это как бы синтетический препарат и был.

То есть, как был открыт антибиотик? Это же первые антибиотики, они были открыты, это, в принципе, как плесень, это грибки, которые показали свое действие положительное на микробы, и это был синтезирован антибиотик.

Поэтому то же самое касается и препаратов, поэтому говорить о том, что синтетический препарат более-менее аллергенный, чем, скажем так, фитопрепарат, уже тоже в корне неправильно.

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