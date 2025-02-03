Есть ли связь между спортом и заболеваниями ЛОР органов?

Опасное состояние при аллергии — отёк Квинке, анафилактический шок. Что предпринять? Что может быстро снять аллергию? То, что вы перечислили, — это так называемые острые аллергические реакции, которые возникают, когда происходит контакт с каким-то виновным аллергеном, и у ребёнка достаточно сильная на них реакция, аллергия. То есть тогда вот это может протекать в достаточно выраженной форме.

Если мы говорим о таких реакциях, это крапивница ещё к ним относится, когда возникает волдыри на коже, а отёк Квинке — это, скажем, такой ограниченный вариант крапивницы, когда идёт именно отёк мягких тканей. И вот такое наиболее то, чего мы боимся, это когда возникает отёк в области шеи, в области гортани и возникает ларингоспазм, и, соответственно, могут происходить нарушения дыхания.

Анофилаксия — это уже такая системная реакция, при который задействованы не только кожа, как при крапивнице и отёке квинке, а когда задействованы несколько систем, т.е. реагирует и кожа, и дыхательная система, и, как правило, сердечно-сосудистая система, нервная система и т.д.

Поэтому, в принципе, универсального правила, как лечить остроаллергическую ситуацию, нет, всё зависит от того, насколько выражены симптомы и какие симптомы, но если всё-таки у ребёнка запускается какая-то реакция, естественно, правило №1 — это мы должны исключить контакт с тем аллергеном, который запустил реакцию. То есть, например, если реакция пошла на медикамент, естественно, мы должны прекратить введение медикамента. И если ребёнок кушает какой-то продукт, пошла реакция, мы, естественно, должны прекратить питание, ну и, естественно, освободить организм от этого аллергена.

То есть, если, например, был укус насекомого, мы удаляем жало. Если ребёнок что-то ел, мы стараемся убрать этот продукт, то есть, например, даже вызвать рвоту, если это реакция идёт в виде какой-то кожной реакции. Ну и второе, мы, естественно, даём медикаментозный препарат, который останавливает эту аллергическую реакцию. То, что в домашних условиях мы можем сделать, — это дача антигистаминового препарата. Здесь, в принципе, не является принципиальным вопросом, какой мы дадим антигистаминный препарат.

Здесь является главным то, что мы этот препарат даём. Если мы видим, что реакция идёт только кожная, то есть состояние ребёнка общее не страдает, то есть нету нарушения сознания, нету какой-то бледности, нету затруднения дыхания. То есть в такой ситуации, как правило, достаточно дать только антиuистаминовый препарат.

Но если появляются другие симптомы, которых я перечислил, то здесь нужно уже обязательно вызывать скорую помощь, потому что здесь уже потребуется такая неотложная медикаментозная терапия, а именно врачебная помощь, и в некоторых случаях понадобится и стационарная помощь, то есть, соответственно, госпитализация ребёнка. Поэтому здесь очень важно правильно оценить симптомы.