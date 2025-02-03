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Избирательный подход – не все фитопрепараты противопоказаны при аллергии, важна форма их приготовления и способ применения
Потенциально опасные формы – домашние настои, отвары и ингаляции с травами представляют наибольший риск для аллергиков
Безопасные альтернативы – промышленно произведенные фитопрепараты с очищенными компонентами могут применяться под контролем врача
Терапевтическая ценность – некоторые стандартизированные растительные средства эффективны при аллергическом рините и бронхиальной астме
Индивидуальный подбор – решение о назначении фитопрепаратов требует оценки конкретного случая и состояния пациента
Можно ли принимать фитопрепараты пациентам с сезонной аллергией, поллинозом или бронхиальной астмой? Вы знаете, один из пунктов, о котором мы говорим детям с поллинозами, это исключить фитопрепараты. Но когда мы говорим о исключении фитопрепаратов, мы именно касаемся вот этих вот форм настоек, отваров, ингаляций, потому что вот эти вот фито-чаи так называемые и так далее, они являются потенциально опасными.
Когда же мы говорим о препаратах, которые созданы на производстве, используя специальные технологии, в таких ситуациях эти препараты назначаются. Например, при аллергическом рините, при бронхиальной астме мы используем препараты, которые содержат какие-то фито на основе именно трав, потому что они обладают хорошим противовоспалительным действием, отхаркивающим действием.
И так далее, поэтому в данной ситуации такого стандартного четкого правила, что обязательно исключить любой препарат на основе трав, это абсолютно неправильно и некорректно.