Можно ли принимать фитопрепараты пациентам с сезонной аллергией, поллинозом или бронхиальной астмой? Вы знаете, один из пунктов, о котором мы говорим детям с поллинозами, это исключить фитопрепараты. Но когда мы говорим о исключении фитопрепаратов, мы именно касаемся вот этих вот форм настоек, отваров, ингаляций, потому что вот эти вот фито-чаи так называемые и так далее, они являются потенциально опасными.

Когда же мы говорим о препаратах, которые созданы на производстве, используя специальные технологии, в таких ситуациях эти препараты назначаются. Например, при аллергическом рините, при бронхиальной астме мы используем препараты, которые содержат какие-то фито на основе именно трав, потому что они обладают хорошим противовоспалительным действием, отхаркивающим действием.

И так далее, поэтому в данной ситуации такого стандартного четкого правила, что обязательно исключить любой препарат на основе трав, это абсолютно неправильно и некорректно.