Какие растения чаще всего вызывают аллергию? Вопрос специалисту

Какие растения чаще всего вызывают аллергию? Когда мы говорим о растениях, о аллергии на растения, мы, прежде всего, говорим о пыльце, то есть пыльца растений — это один из самых главных и серьезных факторов, которые провоцируют аллергические реакции. Если мы говорим о нашей Республике Беларусь, то у нас есть три сезона цветения.

Это сезон цветения деревьев, который протекает в весенний период и заканчивается где-то к концу мая, это сезон цветения злаков, который начинается в конце мая, в июне, в июле, и третий сезон — это сезон цветения сорных трав, это прежде всего полынь, ну и наши южные регионы, там амброзия — это тоже то растение, которое вызывает достаточно часто вот эти аллергические реакции.

Поэтому выбор растений, которые вызывает аллергию, он очень многообразен, но вот они делятся на такие группы — деревья, злаки и сорные травы.