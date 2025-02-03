Какие растения чаще всего вызывают аллергию? Вопрос специалисту

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Три волны аллергии – в Беларуси выделяют сезоны цветения: деревьев (апрель-май), злаков (май-июль) и сорных трав (июль-август)
Главные виновники – пыльца растений выступает основным провокатором сезонных аллергических реакций
Деревья-аллергены – береза, ольха и другие лиственные деревья весной
Опасные злаки – тимофеевка, мятлик и другие луговые травы в начале лета
Сорные травы – полынь и (в южных регионах) амброзия как основные аллергены конца лета
Систематизация рисков – все растения-аллергены делятся на три четкие группы по времени цветения
Какие растения чаще всего вызывают аллергию? Когда мы говорим о растениях, о аллергии на растения, мы, прежде всего, говорим о пыльце, то есть пыльца растений — это один из самых главных и серьезных факторов, которые провоцируют аллергические реакции. Если мы говорим о нашей Республике Беларусь, то у нас есть три сезона цветения.
Это сезон цветения деревьев, который протекает в весенний период и заканчивается где-то к концу мая, это сезон цветения злаков, который начинается в конце мая, в июне, в июле, и третий сезон — это сезон цветения сорных трав, это прежде всего полынь, ну и наши южные регионы, там амброзия — это тоже то растение, которое вызывает достаточно часто вот эти аллергические реакции.
Поэтому выбор растений, которые вызывает аллергию, он очень многообразен, но вот они делятся на такие группы — деревья, злаки и сорные травы.