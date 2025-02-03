Какая трава вызывает сильную аллергию? Вопрос специалисту

На какие деревья и злаковые травы наиболее часто возникают аллергии? Когда мы говорим о деревьях, то таким стандартом, тем деревом, которое наиболее часто вызывает реакцию, это является, конечно, береза. Но и схожие с ней родственные деревья, они тоже достаточно часто вызывают аллергические реакции. Это относятся ольха, лещина, дуб.

Если мы говорим о злаках, то там выбор еще более широкий, но, опять же, если мы говорим о стандарте, на который ориентируется по количеству пыльцы, и мы можем говорить о том, насколько выражена может быть реакция, это тимофеевка. Ну, есть и другие злаки, это и райграс, это овсяница, это мятлик, пшеница — это все тоже те злаки, которые могут провоцировать аллергические реакции.