Какая трава вызывает сильную аллергию? Вопрос специалисту

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Главные аллергены среди деревьев – береза (основной триггер), ольха, лещина и дуб вызывают схожие аллергические реакции
Злаки-провокаторы – тимофеевка лидирует по частоте и интенсивности аллергических реакций
Дополнительные опасные злаки – райграсс, овсяница, мятлик и даже культурные злаки (пшеница) могут быть аллергенами
Критерий опасности – количество производимой пыльцы напрямую влияет на выраженность аллергической реакции
Перекрестная реактивность – аллергия на один вид часто означает чувствительность к родственным растениям
На какие деревья и злаковые травы наиболее часто возникают аллергии? Когда мы говорим о деревьях, то таким стандартом, тем деревом, которое наиболее часто вызывает реакцию, это является, конечно, береза. Но и схожие с ней родственные деревья, они тоже достаточно часто вызывают аллергические реакции. Это относятся ольха, лещина, дуб.
Если мы говорим о злаках, то там выбор еще более широкий, но, опять же, если мы говорим о стандарте, на который ориентируется по количеству пыльцы, и мы можем говорить о том, насколько выражена может быть реакция, это тимофеевка. Ну, есть и другие злаки, это и райграс, это овсяница, это мятлик, пшеница — это все тоже те злаки, которые могут провоцировать аллергические реакции.