Как понять, что у тебя аллергия на травы или другие растения? Когда мы говорим об аллергии на травы, мы говорим, что это сезонная аллергия. Поэтому главный критерий, на который мы должны ориентироваться, то, что вот те симптомы, которые возникают, они возникают сезонно. То есть, например, в первый год крайне редко человек за подозрительную аллергию обратится к врачу. Чаще всего это спишется на какую-нибудь банальную простуду, насморк, потому что, в принципе, симптомы поллиноза, вот этой аллергии на пыльцу, они достаточно типичны для классического ринита.

То есть это будет насморк, чихание, головная боль, даже горло может быть, болеть. То есть вот эти симптомы, они все очень похожи на простуду. А вот если человек увидит, что и на следующий год в одно и то же время у него появляются эти симптомы, то что эти симптомы более выражены на улице, чем в помещении. То есть человек, когда, например, целый день сидит дома, у него все комфортно, хорошо, выходит на улицу, появляются вот эти симптомы простуды.