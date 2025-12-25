Кашель у взрослого
Нужно ли лечить кашель?
Кашель является защитным механизмом очищения дыхательных путей от различных находящихся в воздухе веществ, включая вирусы, бактерии, частицы пыли или аллергены. Если мы заходим в помещение и начинаем кашлять, то это может означать только одно: в воздухе содержится что-то, от чего наш организм хочет нас уберечь. Поэтому единственно правильным решением в данной ситуации будет послушаться и покинуть это место.
При простуде же кашель является основным симптомом, сигнализирующим о «нездоровье», о неспособности иммунной системы противостоять заболеванию.
В большинстве случаев простудное заболевание начинается с поражения верхних отделов дыхательных путей, а при отсутствии терапии либо при позднем и неправильно подобранном лечении инфекция опускается ниже, что чревато развитием осложнений в виде бронхита и пневмонии. Поэтому своевременная, правильно подобранная терапия кашля поможет нашему организму быстрее справиться с проблемой и приведет к выздоровлению.
В эпидемию коронавируса многие боятся ходить в поликлинику, чтобы не получить там дополнительную инфекцию от других пациентов, поэтому сегодня, как никогда ранее, люди предпочитают начинать лечение кашля самостоятельно.
Итак, на что нужно обращать внимание взрослому человеку при лечении простудного кашля?
Каков характер кашля?
Сухой кашель
Абсолютное большинство простудных заболеваний начинаются с сухого, дерущего кашля. Дело в том, что вирусы, как самые частые возбудители простуд, поселяются на слизистых оболочках дыхательных путей, вызывая их воспаление, в результате чего клетки эпителия просто гибнут. Кашлевые рецепторы, в норме располагающиеся под эпителиальными клетками, оказываются на поверхности и легко реагируют возбуждением на любые раздражители, даже на движение воздуха при дыхании. В это время и возникает частый сухой, надсадный, дерущий кашель. Доктора понимают, что проникновение и дальнейшее распространение инфекции по дыхательным путям напрямую зависит от наличия на поверхности эпителия защитной слизи, поэтому и вся терапия кашля должна преследовать одну главную цель – а именно – перевод сухого кашля во влажный. Чем быстрее кашель станет влажным, тем быстрее можно ожидать выздоровления.
При сухом кашле основной группой средств являются отхаркивающие, которые стимулируют перевод сухого кашля во влажный путем увеличения объема секреции более жидкой слизи. Некоторые из отхаркивающих средств обладают еще и противовоспалительным эффектом, что помогает сделать кашель не таким частым. Например, при применении Бронхипрет раствора или таблеток кашель не только станет легче, но и быстрее станет влажным, легко отхаркивающимся. И здесь дополнительное преимущество – нет необходимости менять лечение в будущем, так как Бронхипрет подходит и для лечения влажного кашля.
Влажный, хорошо откашливается
Распространение инфекции и возможность перехода (опускания) заболевания на нижние отделы дыхательных путей во многом зависит от наличия и консистенции мокроты. Своевременная ее эвакуация препятствует этому и способствует скорейшему выздоровлению. При влажном кашле препаратами выбора являются отхаркивающие лекарственные средства, которые, согласно своему механизму действия, повышают выработку более жидкого трахеобронхиального секрета и стимулируют его удаление из дыхательных путей. Здесь выгодно отличаются лекарственные препараты, содержащие чабрец, ипекакуану и термопсис, которые прямым образом стимулируют работу секреторных желез эпителия и выделяются в просвет трахеи и бронхов, усиливая при этом секрецию слизи и увеличивая ее объем, а также активируют моторную функцию бронхиол и реснитчатого эпителия. Все вместе это способствует легкому откашливанию. Так, экстракты чабреца и плюща в Бронхипрет обладают выраженным отхаркивающим действием, что делает мокроту более жидкой и облегчает ее откашливание.
Густая, вязкая мокрота
При кашле с наличием очень густой, вязкой мокроты в схему лечения необходимо включить средства из группы муколитиков, такие как Амброксола гидрохлорид таблетки либо раствор для приема внутрь, или препараты Ацетилцистеина в соответствующих дозировках.
Важно помнить, что все средства для лечения кашля для выполнения своей функции нуждаются в достаточном количестве жидкости, поэтому основным правилом в лечении кашля является обильный питьевой режим.
Когда и какого эффекта от лечения ожидать?
Сухой
Через 2-3 дня применения Бронхипрет раствора или таблеток кашель из сухого должен стать влажным с хорошо отходящей мокротой. Необходимо помнить, что цвет мокроты не определяется вызвавшим заболевание микроорганизмом, поэтому не нужно пугаться, если на фоне приема лекарственного средства начала отходить слизь желтого или желто-зеленого цвета. Однако, откашливание такой «окрашенной» мокроты в течение длительного времени может свидетельствовать о хроническом процессе, поэтому всегда нужно проконсультироваться со своим лечащим доктором.
Влажный, хорошо откашливается
Через 5-7 дней кашель должен становиться все реже, каждый раз только влажный. Частота кашля, к которой следует стремиться, в среднем до 10 раз в течение дня. В этом случае можно думать о выздоровлении, ведь остаточный кашель может присутствовать еще на протяжении нескольких недель. Наличие остаточного кашля или покашливания после перенесенного трахеита, бронхита либо пневмонии расценивается как своеобразная защитная реакция организма.
Влажный, густая вязкая мокрота
Наличие густой и вязкой мокроты, несмотря на применение отхаркивающих либо муколитических лекарственных средств, может свидетельствовать о наличии других факторов, мешающих выздоровлению, а именно: недостаточный питьевой режим, активное или пассивное курение, профессиональные вредности, слишком сухой воздух в помещении, аллергическая либо иная причина кашля. Нельзя исключить и наличие других заболеваний, сопровождающихся выработкой густой мокроты. Поэтому продолжать лечение можно только после консультации с Вашим лечащим доктором.
Когда можно отменять лечение?
Сухой кашель
Цель терапии – перевод сухого кашля во влажный, поэтому лечение необходимо продолжать. Если через 3-4 дня применения отхаркивающего средства (Бронхипрет раствор, таблетки) кашель не стал влажный, необходимо обратиться к доктору, так как причин кашля много и без правильного диагноза здесь, увы, не обойтись!
Влажный, хорошо откашливается
Считать себя здоровым, а, значит, и прекращать прием лекарств можно тогда, когда количество эпизодов кашля снизилось до 5-10 раз в сутки. Такое количество «кашлей» признано абсолютным большинством докторов как норма.
Влажный, густая вязкая мокрота
Лечение не отменяем. Помним, что цель лечения заключается в полной эвакуации мокроты из дыхательных путей. После перенесенного эпизода заболевания иногда остается незначительное покашливание, что также может рассматриваться как компенсаторная реакция организма. На этой стадии применения растительного лекарственной средства с отхаркивающим эффектом (Бронхипрет раствор, таблетки) будет более, чем достаточно.