Лечение кашля у детей

Нужно ли вообще лечить кашель и когда?

Кашель является самым частым поводом обращения родителей к педиатру. Известно, что такие серьезные заболевания, как бронхиты и пневмонии, чаще всего являются результатом отсутствия или неправильного лечения этого недуга, когда инфекция «опускается» вниз.

Кашель – это защитный механизм, призванный очищать дыхательные пути от всех посторонних веществ, обеспечивая их нормальную проходимость. Для нас же, как для родителей, так и докторов, кашель является сигналом развития заболевания, показателем «неблагополучия» в организме ребенка, который требует соответствующей реакции. И чем раньше мы начнем правильно реагировать и выберем верную тактику, тем быстрее получим результат и сведем к минимуму вероятность развития осложнений.

Какой алгоритм применить?

Каков характер кашля?

сухой;

влажный;

смешанный (иногда откашливается).

Сухой кашель

Абсолютное большинство заболеваний начинаются с сухого, дерущего кашля. Дело в том, что вирусы, как самые частые возбудители простуд, поселяются у нас на слизистых оболочках дыхательных путей, вызывая их воспаление, в результате чего клетки эпителия просто гибнут. Кашлевые рецепторы, в норме располагающиеся под этими клетками, оказываются на поверхности и легко реагируют возбуждением на любые раздражители, даже на движение воздуха при дыхании. Поэтому ребенок начинает кашлять сухим, надсадным, дерущим кашлем. А мы понимаем, что воспалительный процесс запущен и организм нуждается в нашей помощи, а именно – в скорейшем переводе такого кашля во влажный (смотри влажный кашель). Выбирая сироп от кашля на стадии сухого кашля важно наличие противовоспалительных свойств. Примером может служить сироп Бронхипрет, экстракт чабреца в котором обладает противовоспалительным действием, что незаменимо при сухом кашле. К тому же, когда кашель станет влажным, нет необходимости менять лечение, так как Бронхипрет подходит и для влажного кашля.

Влажный кашель

Если заболевание сразу началось с влажного кашля, то чаще всего причину следует искать в области носоглотки. А именно – обратить внимание на такие простые признаки: свободно ли дышит ли нос, как ребенок спит по ночам, не храпит ли, не сапит и т.д. И лечить не просто кашель, а его причину.

Возникает вопрос: нужно ли лечить влажный кашель? Если учесть, что инфекция распространяется в том числе и в составе мокроты, то ответ ясен. Чем быстрее произойдет выведение мокроты из дыхательных путей, тем быстрее наступит долгожданное выздоровление. Поэтому первостепенной задачей является помощь ребенку в откашливании. Здесь из всех средств от кашля для детей лучшими являются отхаркивающие, основу которых составляют разные растения. Так, экстракты чабреца и плюща из Бронхипрета обладают выраженным отхаркивающим действием, что сделает мокроту более жидкой и облегчит ее откашливание.

Смешанный кашель

Бывает сложно определить характер кашля. Кажется, что иногда что-то откашливается, а иногда и нет. Такая ситуация может наблюдаться при частом кашле, когда у ребенка просто не хватает времени на выработку достаточного для откашливания количества мокроты.

В этих случаях лучше руководствоваться следующими принципами:

кашель в любом случае должен стать влажным; обильное питьё поможет железам эпителия вырабатывать более жидкую слизь; растительного сиропа от кашля (например, Бронхипрет), более чем достаточно.

Механизм действия Бронхипрет заключается в повышении секреции более жидкой мокроты и облегчении ее эвакуации.

Когда и какого эффекта от лечения ожидать?

Сухой:

В течение 2-3 дней кашель из сухого, под действием принимаемого сиропа от кашля, должен стать влажным с хорошо отходящей мокротой. Помните, что далеко не каждый ребенок умеет и может выплевывать слизь. Проглатывание мокроты допустимо – при попадании в желудок она полностью разрушится под действием находящейся там соляной кислоты.

Влажный:

На протяжении 5-7 дней кашель должен становиться все реже, каждый раз только влажным. Частота кашля, к которой следует стремиться, в среднем 10-15 раз в сутки. В этом случае можно думать о выздоровлении, ведь остаточный кашель может присутствовать еще на протяжении нескольких недель.

Смешанный:

Применяя сироп от кашля, смешанный кашель должен приобрести характер влажного с легко отделяемой мокротой, которую ребенок либо выплевывает, либо проглатывает. Далее продолжаем лечение и ожидаем снижения частоты кашля в среднем до 10-15 раз в сутки. Это так называемый остаточный кашель, который может присутствовать до 2-3 недель.

Когда отменять лечение и считать ребенка здоровым?

Сухой кашель

Лечение не отменяем. Если в течение 2-3 дней применения сиропа кашель не стал влажным, необходимо обратиться к педиатру, так как причин кашля много и без знаний доктора здесь, увы, не обойтись!

Влажный кашель

Прием сиропа от кашля можно прекращать, когда количество эпизодов снизилось в среднем до 5-10 раз в сутки. Такое количество «кашлей» признано абсолютным большинством детских докторов как норма.

Смешанный кашель

Лечение не отменяем. Переводим смешанный кашель во влажный, и дальше даем малышу сироп от кашля, пока количество эпизодов не снизится до 5-10 раз на протяжении дня. Такое количество «кашлей» признано абсолютным большинством детских докторов как норма.